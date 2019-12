Rožman po nemoči v Zagrebu napovedal spremembe #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simon Rožman je jeseni z Rijeko na 14 tekmah vknjižil devet zmag, en remi in štiri poraze.

Mladi slovenski trener Simon Rožman je nogometno leto 2019 sklenil s porazom Rijeke v derbiju hrvaškega prvenstva na gostovanju pri zagrebškem Dinamu. Modri so zmagali s 3:0, strateg iz Štor pa je napovedal pestro dogajanje v pripravljalnem obdobju na spomladanski del, v katerem bo igral pomembno vlogo športni direktor, saj želi okrepiti igralski kader.

Jesenski del hrvaškega prvenstva, v katerem je branilec naslova Dinamo pometel s tekmeci in si priigral veliko prednost, se je končal v sredo. Zagrebčani so v derbiju, preloženi tekmi šestega kroga, na stadionu Maksimir prekrižali načrte Rijeki (3:0), ki je tako prekinila niz štirih zaporednih zmag pod vodstvom Simona Rožmana in končala prvi del prvenstva na tretjem mestu.

Ni bilo lahko le njemu, ampak tudi igralcem

Petar Stojanović, ki je jeseni nastopal v skupinskem delu lige prvakov, je v sredo z Dinamom nadigral Rijeko. Foto: Reuters Nekdanji trener Celja in Domžal je še drugič v dobrem mesecu ostal praznih rok proti hrvaškemu prvaku. Če je 10. novembra po zelo boleči petardi (0:5) na Rujevici poslušal kritike na svoj račun, pa je bilo po koncu jesenskega dela drugače.

Z nekaterimi spremembami v igralskem kadru, ki so sledile po rekordnem domačem porazu z Dinamom, je dvignil raven predstav, nanizal štiri zmage in se vrnil v boj za (vsaj) drugo mesto. Ta ima v tej sezoni na Hrvaškem zelo veliko veljavo, saj prinaša nastop v kvalifikacijah za ligo prvakov, Rijeko pa od drugouvrščenega Hajduka po jesenskem delu loči le točka, tako da za Rečane ni še prav nič izgubljeno.

Vrhunci dvoboja med Dinamom in Rijeko:

Rožman je na zadnjih šestih tekmah hrvaškega prvenstva vknjižil štiri zmage z gol razliko 13:2 in dva visoka poraza z Dinamom (skupno 0:8), po zadnjem porazu v Zagrebu pa je kljub nemoči Rijeke dal vedeti, kako je bistveno bolj zadovoljen z igro kot ''črnega'' 10. novembra. ''Zdaj je najbolj pomembno, da se dobro spočijemo. V zadnjih mesecih nam je bilo zelo težko. Tudi igralcem. Dogajalo se je veliko stvari,'' je po poročanju reškega dnevnika Novi list povedal Rožman in Dinamu, za katerega je Petar Stojanović na zadnji tekmi v tem koledarskem letu odigral vso tekmo, čestital za jesenski naslov.

Napovedal je pestro dogajanje

Športni direktor Srećko Juričić (levo) bo imel v naslednjih tednih polne roke dela. Foto: Hina/STA ''Dinamo je v tem trenutku zagotovo na višji ravni od nas. Ne moremo mu slediti, a nas zdaj čakajo priprave, kjer bomo nekatere stvari popravili, morda pa našli tudi nove moči. V naslednjem mesecu in pol se bo dogajalo veliko tega,'' je mladi slovenski strokovnjak napovedal pestro dogajanje na Reki v zimskem prestopnem roku. Rožman v javnosti še noče konkretno govoriti o tem, kakšne spremembe bi si želel na Reki, je pa napovedal, da določeni pogovori že potekajo.

''Stvari se bodo hitro obrnile v smer, ki si jo želim,'' je dejal 36-letni Slovenec, ki se je na vroči stolček v Kvarnerju podal 23. septembra. V prvenstvu je vodil Rijeko na 12 tekmah, sedemkrat zmagal (uvodno tekmo je zaradi kazni spremljal s tribun), enkrat remiziral in štirikrat priznal premoč tekmecu, v pokalu pa je vknjižil dve zmagi.