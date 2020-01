Zdaj je tudi uradno: Andraž Šporar z astronomsko klavzulo

Slovaki in Portugalci so si segli v roke

Slovenski nogometni reprezentant Andraž Šporar je tudi uradno postal član lizbonskega Sportinga. Portugalci so Slovakom plačali sedem milijonov evrov. Zdaj že nekdanji član Slovana iz Bratislave je podpisal petletno pogodbo, v kateri je tudi odkupna klavzula v višini 60 milijonov evrov, so sporočili iz lizbonskega kluba.

"Zelo vesel sem, da lahko podpišem pogodbo s Sportingom. Upam, da lahko skupaj dosežemo velike stvari. Jaz sem lev," je za spletno stran kluba, katerega vzdevek je leoes (levi), povedal Šporar. Šporar je poklicno kariero začel pri Interblocku, nato pa prestopil v Olimpijo, kjer je nase opozoril s številnimi zadetki. Prestop v Basel in posoja v Bielefeld mu nista prinesla posebnega uspeha, zato pa je na novo zaživel v Slovanu iz Bratislave. Posledično je postal tudi prvi napadalec slovenske reprezentance, za katero je debitiral jeseni 2016.

V letu 2018 dosegel kar 60 zadetkov

Najboljši strelec Slovana, ki je od začetka leta 2018 v vseh tekmovanjih za klub dosegel 60 golov in 17 podaj, je sicer poskrbel za rekordni prestop iz slovaške lige. Podrobnosti pogajanj je za spletno stran slovaškega prvoligaša razkril generalni direktor Slovana Ivan Kmotrik mlajši.

"Pogajanja so bila zelo težka in dolga, trajala so skoraj mesec dni. Kot sem že rekel, imeli smo še veliko drugih ponudb iz angleške, francoske, škotske lige, arabskega sveta in Kitajske, pa tudi iz španske lige. Cilj je bil prodati igralca za več kot 5,5 milijona evrov, njegovo trenutno vrednost pa sem ocenil med sedem in osem milijonov evrov, kolikor smo tudi želeli zanj," je uvodoma pojasnil Kmotrik mlajši.

Šporar bo prvi napadalec ekipe

"Naredili smo največji prestop v zgodovini Slovaške. Fiksni znesek, ki ga bomo dobili takoj, je šest milijonov evrov. Dogovorili smo se tudi za zelo dobre bonuse, zaradi česar je bil znesek prestopa več kot sedem milijonov evrov. Če se bo Andraž v prihodnosti preselil v še močnejšo ligo, bo imel Slovan 10-odstotni delež transfernega zneska, kar lahko pomeni več sto tisoč ali celo milijonov evrov. Verjamemo v Andraža in verjamem, da je ta model v obliki fiksne komponente, bonusa in potencialnega prihodnjega prihodka trenutno najugodnejši," je dejal generalni direktor Slovana.

Poudaril je, da si je Šporar zelo želel v Sporting, kjer naj bi mu zagotovili mesto prvega napadalca. "Andraž ni odšel v Sporting kot neka zamenjava. Ampak bo tam prvi napadalec, kar je bilo ključno pri odločanju o njegovi prihodnosti," pravi Kmotrik mlajši in dodaja: "Ta prestop bo Slovanu pomagal v smislu ugleda in položaja v evropskem nogometu."

