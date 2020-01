Milijoni za Andraža Šporarja. Še malo in podpisal se bo pod posel življenja.

Andraž Šporar je še vedno nogometaš z naskokom vodilnega slovaškega prvoligaša Slovana iz Bratislave in je z njim trenutno v Turčiji, kjer se s soigralci pripravlja na nadaljevanje sezone. Toda z njimi ne bo ostal dolgo, saj le še čaka na zeleno luč, da se vkrca na letalo in napoti proti Portugalski, kjer se bo podpisal pod posel življenja. Dobro obveščeni portugalski mediji namreč pišejo, da je prestop iz Slovana v Lizbono k tamkajšnjemu Sportingu, o katerem se je začelo govoriti pred dnevi, že praktično dogovorjen.

Milijon in pol evrov letne plače za štiri leta in pol

Slovan bo z njim krepko popravil klubski rekord. Foto: Getty Images Odgovorni iz obeh klubov, nogometaš in njegov zastopnik Amir Ružnić naj bi včeraj sestankovali in si segli v roke. Manjka le še dogovor o nekaterih malenkosti glede vseh vpletenih in rokov plačil, pa bo posel sklenjen.

Prinesel bo rekorden zaslužek Slovana, ki za toliko denarja do zdaj ni prodal še nobenega od svojih nogometašev. Za Šporarja, ki je iz Basla v Bratislavo prišel za 600 tisoč evrov, bodo Slovaki, ki so se o njegovi prodaji pogovarjali tudi s Celticom iz Glasgowam, iztržili kar sedem milijonov evrov.

25-letni Šporar naj bi podpisal pogodbo za štiri leta in pol, ki naj bi mu prinesla milijon in pol evrov letne plače, v prihodnosti pa naj bi se še spremenila. Na bolje, seveda.

Šporar, ki naj bi bil selitvi na Portugalsko zelo naklonjen, utegne biti kot nova okrepitev Sportinga naznanjen že kaj kmalu. Lizbončani si želijo, da bi ga lahko predstavili kar na petkovem velikem mestnem derbiju proti Benfici, ki ga bodo odigrali na svojem štadionu Joseja Alvaladeja.

Portugalski trener, ki sedi na klopi Sporinga, Silas, je, kot pišejo portugalski mediji, zelo naklonjen scenariju, po katerem bi mu bil novi napadalec na voljo že za torkovo tekmo portugalskega pokala v gosteh pri Bragi.

Deset najdražjih prestopov slovenskih nogometašev:

Kdo? Kdaj? Iz? Kam? Za koliko? Kevin Kampl avgust 2017 Bayer Leverkusen (Nemčija) RB Leipzig (Nemčija) 20.000.000 evrov Jan Oblak julij 2014 Benfica Lizbona (Portugalska) Atletico Madrid (Španija) 16.000.000 evrov Samir Handanović julij 2012 Udinese (Italija) Inter Milano (Italija) 15.000.000 evrov Zlatko Zahović julij 1999 Porto (Portugalska) Olympiacos (Grčija) 13.500.000 evrov Kevin Kampl januar 2015 RB Salzburg (Avstrija) Borussia Dortmund (Nemčija) 12.000.000 evrov Kevin Kampl avgust 2015 Borussia Dortmund (Nemčija) Bayer Leverkusen (Nemčija) 11.000.000 evrov Josip Iličić julij 2013 Palermo (Italija) Fiorentina (Italija) 9.000.000 evrov Miha Mevlja avgust 2017 Rostov (Rusija) Zenit (Rusija) 8.000.000 evrov Zlatko Zahović julij 2000 Olympiacos (Grčija) Valencia (Španija) 8.000.000 evrov Robert Berić avgust 2015 Rapi Dunaj (Avstrija) Saint-Etienne (Francija) 7.500.000 evrov

Obetavna pot, ki je zastala in spet eksplodirala

V Baslu je zaigral v ligi prvakov, a nanj nima najlepših spominov. Foto: Getty Images Če številke, s katerimi operirajo portugalski (in tudi slovaški) mediji res držijo, bo Šporar prebil mejnik desetih milijonov evrov, ki so jih klubi do zdaj plačevali na njegov račun.

Spomnimo, leta 2016 je kot njen z naskokom najboljši strelec po polovici sezone zapustil Prvo ligo Telekom Slovenije in se iz Olimpije v Basel preselil za 3,8 milijona evrov. V Švici je imel težave z zdravjem (in formo), zato se tam ni obnesel dobro in niti ne dolgo. Po letu in pol ga je Basel posodil v nemško drugo ligo k Arminii Bielefeld. Tudi tam mu ni šlo.

Po treh golih, ki jih je dosegel v dveh letih in brez statusa reprezentanta, je januarja 2018 prestopil v Slovan in poskrbel za marsikatero privzdignjeno obrv v tamkajšnji nogometni javnosti. Slovaki so se namreč spraševali, zakaj tako visoka odškodnine (600 tisoč evrov je četrti najvišji nakup v zgodovini Slovana), a so jih v klubu mirili in razlagali, da tako dobrega napadalca, ki je ob tem v klub prišel razmeroma mlad in je kot tak predstavljal opcijo dobrega zaslužka, v slovaški ligi še ni bilo.

Investicija, ki se je Slovakom krepko obrestovala

Po 60 golih (in 17 asistencah), ki jih je Šporar dosegel za Slovan, naslovu državnega, pa tudi pokalnega prvaka in uspešnih nastopih v Evropi je jasno, da je bil posel za Slovake sanjski, kot bo sanjski tudi zaslužek, ki ga bodo lahko v Bratislavi usmerili v nove investicije.

Navijači v Bratislavi ga ne bodo kar tako pozabili. V dveh letih je za Slovan zabil 60 golov. Foto: Reuters

Dvakrat so to v teh dneh storili in v klub Kenanu Bajriću, ki je tam že nekaj časa, pripeljali slovensko družbo. Najprej je za Slovan podpisal mladi slovenski napadalec Žan Medved, ki je prišel iz slovenskega drugoligaša Fužinarja in predstavlja predvsem prihodnost, potem so Slovaki k sebi zvabili še Alena Ožbolta iz bolgarske Lokomotive iz Plovdiva, za katerega naj bi odšteli 300 tisoč evrov odškodnine. Predstavljal naj bi predvsem zamenjavo za Šporarja, ki je s sijajnimi igrami očitno na stežaj odprl vrata slovenskim nogometašem na Slovaškem.

Šporar, ki je v tej sezoni zabil kar 20 golov v 26 nastopih v vseh tekmovanjih, od tega tudi pet v skupinskem delu lige Europa, z 12 goli pa je najboljši strelec slovaške lige, Slovan zapušča na prvem mestu prvenstvene lestvice. Bratislavčani imajo pred najbližjim zasledovalcem kar deset točk prednosti.

Sporting je daleč od vrha

Kam pa prihaja? K Sportingu, ki je trenutno na četrtem mestu portugalskega prvenstva, a ima za vodilno Benfico kar 16 točk zaostanka. Iz enega pokala so Lizbončani že izpadli, v drugem, ligaškem, pa so v polfinalu. V igri so še vedno tudi v ligi Europa, v kateri jih na prvi stopnički izločilnih delov čaka turški Istanbul Basaksehir.

Član velike "trojke", ki na nov naslov čaka že 18 let