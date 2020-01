Čeprav so vsi največji portugalski mediji, ki redno spremljajo nogomet, v sredo pisali o tem, da Andraža Šporarja do prestopa v lizbonski Sporting ločijo le še ure in bo v Lizboni že danes, ko je na sporedu veliki mestni derbi z Benfico, je slovenski napadalec še vedno član Slovana Bratislava. Slovaški prvaki se s Portugalci še niso dogovorili.

Andraž Šporar je s Sportingom menda že dogovorjen o pogodbi za štiri leta in pol v vrednosti 1,5 milijona evrov na leto, čimprejšnji selitvi v Lizbono pa je zelo naklonjen, a še čaka na zeleno luč, da bo lahko pripravil kovčke in se iz Turčije, kjer je na pripravah Slovana Bratislave, napotil proti Portugalski.

Vsi največji portugalski športni mediji, kot so A Bola, O Jogo in Record, so v sredo poročali o tem, da bo 25-letni slovenski napadalec kmalu postal najnovejša okrepitev Sportinga in ga bodo najverjetneje navijačem predstavili že danes na velikem derbiju portugalskega nogometa.

Njegov nesojeni novi klub, ki je trenutno na četrtem mestu prvenstvene razpredelnice, bo namreč zvečer na štadionu Joseja Alvaladeja v Lizboni gostil prvouvrščeno Benfico. Mestni derbi, ki bo zvečer na sporedu v zelo poznem terminu za Evropo (22.15), je pred vrati, dogovora o prestopu tudi po včerajšnjem sestanku predstavnikov obeh klubov na Dunaju še ni.

Sporočilo iz Bratislave: Še vedno se dogovarjamo

"Res je, da se dogovarjamo s Sportingom, a informacije, ki se pojavljajo v javnosti, niso resnične. Položaj se spreminja iz ure v uro. Jasno smo izrazili svoja pričakovanja in pogoje, pod katerimi smo ga pripravljeni prodati," je v izjavi za javnost povedal direktor Slovana Ivan Kmotrik in dodal, da so za strelca 20 golov v 26 klubskih nastopih v tej sezoni zanimanje pokazali tudi klubi iz Anglije, Španije in Francije.

Slovenski napadalec je s Slovanom na pripravah v Beleku v Turčiji in upa na čimprejšnji dogovor. Foto: Reuters

Razlogi za to, da posel še ni sklenjen, ki jih navajajo portugalski mediji, so različni. Po nekaterih informacijah se kluba razhajata v pogledih, kako bi bila odškodnina sedem milijonov evrov izplačana. Po drugih je kamen spotike višina odškodnine. Portugalci ponujajo 5,5 milijona evrov, Slovaki pa vztrajajo pri sedmih.

Kakorkoli že, Šporar je še vedno zelo blizu prestopa na Portugalsko, v vsakem primeru pa bo pozimi zamenjal klub. K Slovanu je po dveh neplodnih letih v majicah nemškega drugoligaša Arminie Bielefelda in Basla, ki ga je leta 2016 od Olimpije kupil za 3,8 milijona evrov, prišel januarja 2008. Slovaki so zanj odšteli 600 tisoč evrov, zdaj pa bodo na njegov račun mastno zaslužili.

Bogata zapuščina: 60 golov in dve lovoriki v dveh letih

V prejšnji sezoni je bil Šporar z 19 goli z naskokom najboljši strelec prve slovaške lige, svojega najbližjega zasledovalca je prehitel za osem golov, Slovan pa je naslov prvaka osvojil s 14 točkami prednosti. Tudi v tej sezoni Bratislavčani po prvem delu sezone prepričljivo vodijo in imajo na vrhu lestvice 10 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Pogled na vrh lestvice strelcev pa je prav tako podoben. Šporar je zabil 12 golov, kar je štiri več od drugega najboljšega strelca lige.

Šporar je v dveh letih za Slovan dosegel 60 golov v 78 nastopih in dodal še 17 asistenc. Z njim je leta 2018 osvojil tudi slovaški pokal.