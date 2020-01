Konec je, milijonski prestop slovenskega reprezentanta je pred vrati

Po nekaj dneh pogajanj o tem, pod kakšnimi pogoji bodo pri Slovanu iz Bratislave pustili oditi Andražu Šporarju, ki je s Sportingom že dlje časa dogovorjen, bo posel med Slovanom in Sportingom očitno le stekel. Odškodnina, ob kateri so se sporazumeli Portugalci in Slovaki, še ni znana.

Morda gre za sedem milijonov evrov, kolikor naj bi za svojega z naskokom najboljšega strelca pričakovali pri Slovanu. Morda 5,5 milijona evrov, kolikor naj bi prejšnji teden ponujali Lizbončani. Morda je prava številka nekje vmes, a glavna novica, o kateri piše portugalski športni dnevnik Record, ki se sklicuje na zanesljive informacije, je ta, da so si vsi vpleteni segli v roke. Posel, ki bo rekorden za slovaško prvo ligo, je tik pred zaključkom.

Petindvajsetletni napadalec je zapustil priprave Slovana v Turčiji, kjer ob čakanju na finalizacijo posla na prijateljskih tekmah ni igral, in je že na poti na Portugalsko. Tam bo opravil še zadnje podrobnosti in se podpisal pod štiriinpolletno pogodbo, ki mu bo na leto prinesla milijon in pol evrov plače.

Bratislavo, kjer so ob visoki odškodnini, ki jo je Slovan odštel zanj, sprva dvomili vanj, zapušča po kar 60 golih, ki jih je v dveh letih zabil za Slovan. Foto: Reuters

Ko je prišel v Bratislavo, so dvomili vanj. Zdaj pa ...

Na Slovaško je Šporar pred dvema letoma po dveh sušnih letih, ki ju je prebil kot član Basla in nemškega drugoligaša Arminie Bielefeld, v začetku leta 2018 prišel za 600 tisoč evrov. Od takrat je za Slovan zabil kar 60 golov, z njim postal državni in pokalni prvak, v prejšnji sezoni pa bil z naskokom najboljši strelec slovaškega prvenstva.

V tej sezoni je v 26 nastopih v vseh tekmovanjih zabil 20 golov, od tega tudi pet v skupinskem delu lige Europa, z 12 goli pa je najboljši strelec slovaške lige. Slovan zapušča na prvem mestu prvenstvene lestvice. Bratislavčani imajo pred najbližjim zasledovalcem kar deset točk prednosti.

Kam pa slovenski reprezentant prihaja? K Sportingu, ki je trenutno na četrtem mestu portugalskega prvenstva in ima za vodilno po petkovem porazu na derbiju Benfico kar 19 točk zaostanka. Iz enega pokala so Lizbončani že izpadli, v drugem, ligaškem, pa so v polfinalu. V igri so še vedno tudi v ligi Europa, v kateri jih na prvi stopnički izločilnih delov čaka turški Istanbul Basaksehir.