Elsner opozoril igralce, da tako ne bo šlo naprej

Prvi slovenski trener v zgodovini nogometa, ki vodi francoskega prvoligaša, v zadnjem obdobju skrajno težko osvaja točke. Zato ga je v dobro voljo spravila že točka, do katere se je Amiens dokopal v sredo. V prestavljeni tekmi 16. kroga je doma remiziral z Reimsom (1:1).

Po prvem polčasu ni kazalo najbolje, gostitelji so po medli predstavi v izdihljajih prvega dela prejeli zadetek. ''V prvem polčasu nismo pokazali tega, kar znamo. Bilo je, kot da bi igrali z ročno zavoro. Povsem nesprejemljivo,'' je Luka Elsner podal kritiko na izvedbo v prvem polčasu. Z njo je bil tako nezadovoljen, da je ob premoru zamenjal dva igralca. To je naredil prvič v tej sezoni. ''Morali smo nekaj spremeniti,'' je pojasnil svoj ukrep in opozoril igralce, da tistim, ki se bodo še naprej predstavljali v tako skromni luči, ne bo več dajal priložnosti.

Senegalec rešil Elsnerja

Če je bil na prejšnji tekmi nezadovoljen z igro v drugem polčasu (domač poraz proti Montpellierju), je bil tokrat slabe volje po prvem. V nadaljevanju se mu je na lice vendarle prikradel nasmešek. Osrečil ga je Moussa Konate. Reprezentant Senegala je izenačil na 1:1 in mu morda za zdaj rešil službo. Afričan je najprej izvajal enajstmetrovko, a je srbski vratar Predrag Rajković žogo preusmeril v vratnico, nato pa se je žoga odbila do Konateja, ki je bil v drugo natančnejši.

Vrhunci dvoboja v Amiensu:

Amiens je tako osvojil točko, na lestvici pa ostal na 18. mestu. Elsner ostaja izpostavljen visokemu pritisku, saj ni zmagal že osem tekem zapored. Se mu zaradi tega maje stolček?

Klubsko vodstvo mu za zdaj stoji ob strani. V njegovi trenerski karieri se mu je dvakrat zgodilo, da je moral zaradi slabših rezultatov ali nezadovoljstva vodstva predčasno s klopi. Tako je zapustil Olimpijo in Pafos, pri Domžalah in v Belgiji, kjer je vodil Union St. Gilloise, pa sta bila delodajalca zadovoljna z njegovim delom.

Naslednjič pri klubu, na katerega ima prijetne spomine

Navijači Amiensa upajo, da si bodo njihovi ljubljenci še tretjič zaporedoma zagotovili obstanek v prvi ligi. Foto: Reuters Amiens spada med manjše francoske klube. Elsner se v krstni sezoni v Franciji srečuje z velikimi zvezdniki, kot sta Kylian Mbappe in Neymar, z bogatimi tekmeci, kot so PSG, pa tudi Lyon, Marseille, Monaco in še kdo, a je vseeno v sezono vstopil zelo uspešno. Zasidral se je na sredini razpredelnice, nato pa je sledila rezultatska kriza, zaradi katere so se v nekaterih francoskih medijih že pojavila namigovanja, da mu grozi izguba službe. Na zadnjih osmih tekmah je zbral le dve točki in na lestvici zdrsnil na 18. mesto, ki po koncu sezone vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek. Obstanek je tudi osnoven cilj Amiensa.

Elsner je v tej sezoni zmagal štirikrat. Premagal je Marseille, Metz, Lille in Brest, 37-letnemu Slovencu pa se ponuja lepa priložnost, da popravi izkupiček, saj se bo v naslednjem srečanju mudil na gostovanju pri Brestu, klubu, ki mu je v tej sezoni že prekrižal načrte. Če mu jih bo še enkrat, se bo izvlekel iz daljše rezultatske krize, zaradi katere se mu zdaj trese stolček. Da sploh ni tako slab, dokazuje tudi povprečje osvojenih točk, v katerih le za malo zaostaja za predhodniki. Na tekmo osvaja slabo točko, kar je skoraj enako povprečje kot v sezonah prej, ko si je Amiens zagotovil obstanek.