Luki Elsnerju (več) ne cvetijo rožice v Franciji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sredi tedna bodo odigrane tri prestavljene tekme francoskega prvenstva. Luko Elsnerja čaka zelo pomemben izpit, saj bo z Amiensom pričakal Reims. Mladi slovenski trener pogreša zmago že sedem krogov, v katerih je osvojil le točko in s klubom zdrsnil na 18. mesto, zato ima opravka z vedno večjim pritiskom. Vodilni PSG bo gostoval pri Monacu.

Francoski športni dnevnik L'Equipe je opozoril na dejstvo, da je 37-letni slovenski strateg Luka Elsner po dobrem vstopu v sezono na zadnjih sedmih prvenstvenih tekmah z Amiensom osvojil le točko. Klub iz mesta, kjer se je rodil aktualni francoski predsednik Emmanuel Macron, se je znašel v težavah, saj je na lestvici padel na 18. mesto, ki ob koncu sezone pelje v dodatne kvalifikacije za obstanek. Če bi Amiens danes po dolgem času dočakal zmago in ugnal Reims, bi na lestvici ujel Metz in si izboljšal izhodišče pred nadaljevanjem sezone. Če pa bi gostitelji znova ostali brez uresničenega cilja, bi se nekdanji trener Domžal in Olimpije znašel pod ogromnim pritiskom.

Elsner je z Amiensom nazadnje zmagal 2. novembra 2019, ko je bil boljši od Bresta (1:0). Na svojo žalost bo imel v sredo na prestavljeni tekmi 16. kroga opravka s tekmecem, ki premore najbolj jekleno obrambo v Franciji. V tej sezoni je prejela zgolj 12 zadetkov.

Poleg dvoboja v Amiensu bosta v sredo odigrani še tekmi v Nimesu in Monaku. V bogati kneževini bo pestro, saj bo na stadionu Louis II. gostoval francoski prvak PSG, ki se mu ponuja priložnost, da z novo zmago uide najbližjemu zasledovalcu Marseillu na osem točk razlike.

Lestvica: