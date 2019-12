Nogometaši RB Leipziga so v soboto v zadnjem nastopu v letošnjem letu potrdili naslov jesenskega prvaka v nemški bundesligi. Proslavili so ga v nedeljo, ko je bil, tudi z mikrofonom v roki, v središču pozornosti poškodovani Kevin Kampl. Za nekdanjim slovenskim reprezentantom je sladko kisla prva polovica sezone. Kmalu naj bi se le vrnil na zelenice in soigralcem pomagal do zgodovinske lovorike.

RB Leipzig je letos proslavil šele deseto obletnico nastanka, a je v tej sezoni na dobri poti, da pride do prve lovorike v svoji kratki zgodovini. V sezoni 2016/17 je bil nemški podprvak, v prejšnji sezoni pa bil za las od lovorike oddaljen v pokalnem tekmovanju, saj je izgubil šele v finalu.

V Leipzigu navijači verjamejo, da bodo že v tej sezoni lovoriko dočakali, in sicer kar najpomembnejšo. Tisto za naslov nemškega prvaka.

Kot enega glavnih favoritov za naslov so nemški nogometni analitiki klub, ki ga poganja avstrijski koncern Red Bull, označevali že pred začetkom sezone in se, kot kaže, niso zmotili.

Pod vodstvom komaj 32-letnega trenerja Juliana Nagelsmanna gre Leipzigu, pri katerem blesti predvsem napadalec Timo Werner, ki je v 17 nastopih zabil kar 18 golov, odlično. V prvih 17 tekmah so zbrali 37 točk in na zimski premor odšli kot jesenski prvaki z dvema točkama prednosti pred Borussio Mönchengladbachom in še dvema več od branilca naslova Bayerna iz Münchna.

Odlično jim je šlo tudi v ligi prvakov, v kateri so se v osmino finala, v kateri jih čaka londonski Tottenham, v družbi Marseilla, Lyona in Zenita uvrstili kot prvouvrščeni iz svoje skupine.

Po številnih težavah se je odločil, da gre pod nož

Prva polovica sezone 2019/20 je bila torej za bike iz Leipziga malodane sanjska, malce manj uspešna pa je bila za enega njihovih glavnih zvezdnikov Kevina Kampla, ki je še vedno drugi najdražji nakup v zgodovini kluba, za katerega so v Leipzigu leta 2017 Bayerju iz Leverkusna odšteli 20 milijonov evrov.

Zaradi težav z zdravjem je v tej sezoni odigral le šest od 25 tekem RB Leipziga. Zanj je do zdaj zbral 83 nastopov, zabil 5 golov in prispeval 13 asistenc. Foto: Getty Images

Nekdanji slovenski reprezentant, ki se je po odhodu selektorja Tomaža Kavčiča dločil, da za Slovenijo ne bo več igral, je imel namreč nemalo težav s poškodbo gležnja. Zaradi nje je že na začetku sezone izpustil nekaj tekem, pa potem kratek čas igral in se prejšnji mesec naposled odločil, da bo odšel pod nož.

"Hvala za vsa spodbudna sporočila. Operacija je uspela. Naredil bom vse, da se na igrišča vrnem čim prej. Držim pesti za fante, da jim do odhoda na zimski premor uspe čim več. Moj cilj je, da bom na začetku drugega dela sezone nared. Dal bom vse od sebe, da mi uspe. Se vidimo kmalu. Vaš KK44," je, potem ko je prišel z operacijske mize, konec novembra navijačem sporočil Kampl, ki bo svoje besede očitno držal.

Da okrevanje poteka dobro, je potrdil tudi trener

Okrevanje po operaciji gležnja gre namreč dobro, tako da naj bi bil 29-letni vezist, ki že vrsto let navdušuje v najboljši nemški nogometni ligi, kmalu nared. To je potrdil tudi njegov trener.

"Pričakujem, da bo kmalu lahko tekel brez težav, potem pa pride na vrsto delo z žogo," je povedal Nagelsmann, ki se je v to, da eden njegovih glavnih zvezdnikov, ki za hojo ne potrebuje več posebno izdelanega medicinskega čevlja, lahko prepričal tudi na Leipzigovi nedeljski božično novoletni zabavi.

Povratka slovenskega zvezdnika se veseli tudi Julian Nagelsmann, ki je star samo 32 let, a spada med najboljše nemške trenerje. Če bo RB Leipzig popeljal do zgodovinskega naslova prvaka, bo ta status le še utrdil. Foto: Getty Images

Glavna zvezda zabave za slovo od leta 2019

Kampl, ki je v tej sezoni odigral vsega šest tekem in zabil en gol, je na odru blestel z mikrofonom v roki in ob spremljavi Yussufa Poulsna, Konrada Laimerja in Wernerja prepeval pesem Hulapalu avstrijskega glasbenika Andreasa Gabalierja, ob tem pa pošteno nasmejal in pokazal tudi nemalo talenta.

"Ko bo prenehal z nogometom, se lahko priključi šov biznisu," je ob njegovem nastopu zapisal nekdo. Nogomet bo Kampl, če bo le imel srečo z zdravjem, verjetno lahko igral še nekaj let, na igrišče pa se utegne vrniti že 18. januarja, ko bodo jesenski prvaki iz Leipziga v prvi tekmi v letu 2020 v nemški bundesligi gostili Union iz Berlina.

