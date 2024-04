El clasico z goli, jezo nad sodniki in odločitvijo v dodatku

Jana Oblaka je najprej premagal Carlos Benavidez, v sodnikovem dodatku pa še Luis Rioja. Foto: Reuters Atletico je po dveh zaporednih zmagah doživel deveti ligaški poraz v sezoni. Alaves je vpisal deveto zmago, s katero je prekinil niz treh porazov zapovrstjo. Za zmago domačih sta zadela Carlos Benavidez v 15. in Luis Rioja v 92. minuti. Na nedeljskih popoldanskih obračunih je Villarreal v gosteh slavil pri zadnjeuvrščeni Almerii z 2:1, rumeni podmornici je zmago v drugi minuti sodnikovega dodatka zagotovil Alexander Soerloth, tekma med Getafejem in Realom Sociedadom pa se je končala z 1:1.

"Udarno gremo v tekmo z Realom, brez izgovorov," je bilo sporočilo trenerja Barcelone Xavija pred derbijem z Realom Madridom. Strateg Barcelone je v želji po dobri pripravi in regeneraciji svojih igralcev odpovedal četrtkov trening (po porazu v ligi prvakov). Zagotovo se pretirano sveži v srečanje niso podali niti pri Realu, saj so v četrtek prišli iz Manchestra, kjer so na igrišču prebili 120 minut. "Smo v odličnem stanju, hitro se bomo regenerirali in prav je, da se zavemo, da smo naredili nekaj dobrega, v tem stanju pa se moramo lotiti tekme," je sporočil trener belega baleta Carlo Ancelotti.

El clasico je z golom v šesti minuti začinil Danec v vrstah Barcelone Andreas Christensen. Foto: Reuters

Vinicius Junior je izenačil z bele točke. Foto: Reuters Barcelona bi z zmago začinila zaključek španskega prvestva in začetek tekme je nakazal, da se to res lahko zgodi. Raphinha je podal izvrsten predložek v kazenski prostor, kjer je Danec v vrstah Barcelona Andreas Christensen preskočil vse branilce Reala in z izjemnim golom z glavo poskrbel za prednost gostov z 1:0. Bi pa lahko domači le dve minuti pozneje izenačili, ko je Luka Modrić v kazenskem prostoru našel Viniciusa Juniorja, a je ta streljal prek prečke. Zanimiv uvod v tekmo se je nadaljeval v 14. minuti, ko je Lamine Yamal uprizoril solo prodor, a je njegov strel zaustavil vratar Andrij Lunin. Nova drama že dve minuti pozneje: Pau Cubarsi je zakrivil 11-metrovko in Vinicus je z bele pike poskrbel za izenačenje na 1:1.

Robert Lewandowski je sredi polčasa streljal prek gola. Foto: Reuters Nadaljevanje prvega polčasa je pripadlo Kataloncem. V 25. minuti je imel stoodstotno priložnost Robert Lewandowski, a je po podaji iz kota z glavo streljal le za malo prek vrat. Tri minute pozneje je po še enem kotu do strela prišel Yamal. Z neposredne bližine je udaril v spodnji desni kot, a je bil Lunin na pravem mestu. Že v naslednjem napadu pa je Barcelona (Yamal) zadela, a je sodnik Cesar Soto Grado takoj da vedeti, da po akcijo pogledal s sistemom VAR. Gol je razveljavil, saj je bila žoga pred strelom izven igrišča.

Sodniki so jezeli nogometaše tudi v drugem polčasu, najprej so ostali nemi, ko je v 58. minuti v kazenskem prostoru padel Fermin Lopez, osem minut pozneje pa, ko je žoga v roko zadela enega od igralcev Barcelone. Dobrih 20 minut pred koncem pa se je tekma začela znova zapletati. Povedla je Barcelona, Lopez je bil na pravem mestu in odbitek spravil v mrežo. Tri minute pozneje pa je Vinicius izvrstno pred golom našel Lucasa Vazqueza, ki je ne neoviran zadel za 2:2.

El clasico je ponudil vse, od golom do mejnih sodniških odločitev. Foto: Reuters

A zadnjo besedo so imeli Madridčani. Drugi strelec lige Jude Bellingham je zadel v sodnikovem dodatku. Njegov 17. gol je bil za zmago s 3:2 in morda tudi že za naslov prvaka, že 36. v zgodovini. Razlika med večnima tekmecema zdaj znaša 11 točk, do konca pa je še šest krogov. Statistično je bil derbi sicer precej izenačen: 14:13 v strelih proti golu, 8:6 znotraj okvira gola za Real, je imela pa Barcelona kar osem kotov, Real le dva.

