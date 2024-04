Situacija z el clasica, ki buri duhove

Nogometaši Real Madrida in Barcelone so v nedeljo zvečer postregli s pravo poslastico na el clasicu, na katerem se je po infarktni končnici in preobratu velike zmage s 3:2 veselil Real Marid, ki je s tem napravil odločen korak proti naslovu španskega prvaka. A po koncu tekme se je bolj kot rezultat znova v središču pozornosti znašel glavni sodnik srečanja Cesar Soto Grado.

Tako kot po zadnji tekmi lige prvakov je trener Barcelone Xavi tudi po nedeljskem el clasicu, na katerem je njegova Barcelona z 2:3 klonila proti Real Madridu, po srečanju stresal jezo nad sodniškimi odločitvami. Blaugrana je sicer bolje odprla tekmo, potem ko je v šesti minuti povedla po zadetku Andreasa Christensena. Prvič je izid poravnal Vinicius Junior, ko je v 18. minuti izkoristil najstrožjo kazen. Zatem je v drugem polčasu Barcelona povedla še drugič, v 69. minuti je odbitek v mrežo Andrija Lunina pospravil Fermin Lopez. A veselje Barcelone ni trajalo dolgo, saj je štiri minute zatem izid poravnal Lucas Vasquez, zadnji žebelj v krsto domačih pa je že v sodnikovem dodatku zabil Jude Bellingham in poskrbel za eksplozijo navdušenja na stadionu Santiago Bernabeu.

Po tekmi je še posebej odmevalo dogajanje iz 28. minute, ko je Lamine Yamal sprožil proti golu, ob posredovanju Andrija Lunina pa je delovalo, da je žoga prečkala golovo črto, dogodek pa je nato pod drobnogled vzel VAR, ki je kljub nejasnim linijam in nejasni postavitvi kamere odločil, da žoga ni v celoti prečkala golove črte. V la ligi pa ne uporabljajo tehnologije golove črte hawk eye, saj je špansko prvenstvo pred začetkom trenutne sezone ostalo edina vrhunska evropska liga, ki ni sprejela tehnologije golove črte, saj naj bi predsednik Javier Tebas zavrnil plačilo približno štirih milijonov evrov letno – vsota, potrebna za uvedbo tehnologije.

Lamine Yamal via tiktok

From this angle, it's a clear goal pic.twitter.com/74An86tU9D — Premiumerza (@PREMIUMERZA) April 22, 2024

🚨 JUST IN: Canal+ has CONFIRMED that the ball did NOT cross the line for Barcelona's shot. pic.twitter.com/tqSP0tV5qx — Madrid Zone (@theMadridZone) April 21, 2024

ANKETA Je žoga po strelu Lamina Yamala po vaše v celoti prečkala golovo črto? Da + 68,75 % 11 glasov

Ne + 25,00 % 4 glasov

Ne vem/nemogoče je oceniti + 6,25 % 1 glasov Oddanih 16 glasov

"Vsi so videli, da je žoga prečkala črto. Lahko me sankcionirajo, vseeno mi je. Slike so povedale svoje. Lahko le analiziram tekmo in rečem, da smo bili boljši kot Real. Uspeha so nas stale malenkosti, a to je del tranzicije, v kateri je trenutno ta ekipa. Zaslužili smo si zmago," je po koncu vrelo iz Xavija.

Podoben komentar je dodal tudi vratar blaugrane Marc-Andre ter Stegen, ki je potarnal nad odsotnostjo gol tehnologije. "Popolnoma se strinjam, da je velika škoda, da v takšni ligi nimamo uporabe gol tehnologije. Pred tekmo so me vprašali o sodniku in sem dejal, da le upam, da bo ostal neopazen in uspešno opravil svoje delo. No, nič od tega se ni zgodilo. Škoda. Če želimo biti najboljša liga na svetu, mora temu slediti tudi tehnologija," je bil razočaran ter Stegen. "Sprejeti moramo ta poraz, čeprav bo težko, ker si ga nismo zaslužili, a moramo nadaljevati in slediti cilju, ki je osvojitev drugega mesta," je po porazu še dodal Xavi, ki zdaj s svojo ekipo za vodilnim Realom zaostaja že velikanskih enajst točk.

Xavi je po tekmi znova ogromno govoril o sodniških odločitvah. Foto: Guliverimage

Ancelotti: Kar se tiče izjav Xavija, tega ne želim komentirati

Svoje mnenje je po tekmi na dogajanje podal tudi strateg Reala Carlo Ancelotti. "Strel Yamala ni bil gol, žoga ni v celoti prečkala linije. Kar se tiče prekrška za enajstmetrovko v prvem polčasu, se mi zdi, da je bilo vse jasno in je sodnik dosodil pravilno. Tako mi kot Barcelona smo odigrali dobro tekmo, bila je tekma z visokim ritmom na visokem nivoju," je dejal Italijan. Ta zmaga je za nas pomemben korak k našemu cilju. Imamo visoko prednost, a zdaj ne smemo odnehati, doseči moramo še več točk in se pripraviti na polfinale lige prvakov," je še sklenil Ancelotti.

Real ima na vrhu la lige že enajst točk prednosti pred Barcelono. Foto: Reuters

"Kar se tiče izjav Xavija, tega ne želim komentirati, vsak ima svoje mnenje. Raje govorim o tekmi, bil je izenačen boj, borben, z dobrimi vložki z obeh strani. Na koncu smo z zadnjimi vložki energije slavili mi in zdaj smo v odličnem položaju na lestvici. Ponosen sem, ker sta za nami skupaj z ligo prvakov dve res zahtevni tekmi. Odlično smo se jih lotili. Zdaj je pred nami še zadnji del sezone, pred katerim smo v odličnem položaju, z veliko želje in entuziazma. Verjamem, da lahko skupaj dosežemo nekaj velikega," je še dodal zadovoljni Italijan, ki je z Realom v tej sezoni dobil vse tri el clasice.

Preberite še: