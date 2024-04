Nagelsmann podaljšal zvestobo reprezentanci

Nemška nogometna zveza je uradno sporočila, da je dozdajšnji selektor nemške nogometne reprezentance Julian Nagelsmann podaljšal pogodbo do svetovnega prvenstva leta 2026, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nagelsmann je nemški selektor postal septembra lani, pol leta po odhodu iz Bayerna. Prvotno je podpisal pogodbo z nemško zvezo do konca letošnjega evropskega prvenstva, ki ga gosti prav Nemčija, zdaj pa jo je podaljšal še do SP 2026, ki ga bodo skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.

V zadnjih dneh se je veliko govorilo o tem, da naj bi se Nagelsmann vrnil na trenersko mesto pri Bayernu, a se to zdaj zagotovo ne bo zgodilo.

Šestintridesetletni Nagelsmann je svojo trenersko pot začel v Hoffenheimu, pred Bayernom pa je deloval še v Leipzigu.

Nemčija bo na evropskem prvenstvu igrala v skupini A, kjer so še Škotska, Madžarska in Švica. EP se bo začelo 14. junija s tekmo med Nemčijo in Škotsko na münchenski Allianz Areni.

