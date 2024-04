Slovenec lahko v Parizu pokvari veliko zabavo

Ta konec tedna bomo skoraj zagotovo dobili novega/starega francoskega prvaka. To bo PSG. Mu pa lahko slavje pokvari Luka Elsner! Le Havre namreč v soboto ob 21. uri prihaja v Pariz in v boju za obstanek nujno, res nujno potrebuje točke.

PSG ima pred zadnjimi štirimi krogu francoske lige 1 11 točk prednosti pred drugim Monacom. Če jih bo imel po tem krogu devet, bo prvak. Parižani v soboto zvečer igrajo doma z Le Havrom, Monačani pa v nedeljo zvečer v Lyonu. "V zadnji del sezone gremo v odlični formi," pred sobotno tekmo napoveduje trener vodilne ekipe Luis Enrique.

Zdi se res skoraj neverjetno, da bi jim lahko ekipa Luke Elsnerja pokvarila zabavo. Razlika med ekipama na lestvici je kar 41 točk. Le Havre je zdrsnil na 16. mesto in mu grozi izpad iz lige. Šestnajsti gre v dodatne kvalifikacije za obstanek, 17. pa izpade. So le dve točki pred Lorientom. Je pa res, da tudi zaostanek za Metzom in Nantesom ni prevelik. Tako da je vse v nogah varovancev Luke Elsnerja. Težava je le njihova forma: v zadnjih treh mesecih so zmagali samo enkrat, na zadnjih desetih tekmah pa imajo kar osem porazov.

Francosko prvenstvo, 31. krog:

Petek, 26. april:

Sobota, 27. april:

Nedelja, 28. april:

Lestvica: