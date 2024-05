Ljubljančani iščejo zlato v mestu – za kaj gre?

V Ljubljano je za nekaj časa prišla zlata mrzlica. V primerjavi z zlato mrzlico v Kaliforniji v 19. stoletju tokrat ne potrebujete lopate in kopanja, ampak lahko zlato najdete z malo sreče in iznajdljivosti.

Foto: SKY MEDIA D.O.O.

Gre za nagradni natečaj Lov na zaklad Ljubljana 2024, ki ga organizira Saiva Group Center Zlata, vodilni regionalni trgovec z zlatom. Za kaj gre in kako do skritega zaklada, pojasnjuje direktor Centra Zlata Jure Maučec.

"Na petih različnih lokacijah v Ljubljani smo postavili papirčke z edinstvenimi kodami, ki jih lahko, če jih najdete, zamenjate za zlate palice iz čistega investicijskega zlata. S tem smo želeli občanom približati naložbeno zlato kot odlično sredstvo za ohranjanje vrednosti premoženja. Tokrat lahko osvojite zlato prek lova na zaklad v Ljubljani."

Kje se skrivajo dragocene nagrade?

Dragoceni papirčki s šiframi so skriti na petih različnih lokacijah po Ljubljani. Za katere lokacije gre, lahko razberete iz videa Centra Zlata. Prvi video, ki si ga lahko ogledate tukaj, razkriva tri lokacije, preostali lokaciji bosta objavljeni v prihodnjih dneh:

A čeprav so skriti papirčki vidni na posnetku, bo njihovo iskanje v resnici zahtevalo prepoznavanje in veščine prostorske navigacije, zato bodo zlato osvojili le najiznajdljivejši in najhitrejši.

Srečneži bodo svoje papirčke lahko zamenjali za švicarske zlate palice iz čistega 24-karatnega zlata v ljubljanski poslovalnici Centra Zlata na Dunajski cesti 159.

Pravila nagradnega natečaja najdete na povezavi: https://centerzlata.com/pravila-nagradnog-natecaja-treasure-hunt-ljubljana/.

Kaj je naložbeno zlato?

Naložbeno zlato je standardizirano zlato v fizični obliki, ki je na voljo v obliki zlatih kovancev ali zlatih palic visoke čistosti. Namenjen je dolgoročnemu vlaganju in varčevanju, v zadnjih 20 letih pa je njegova cena v povprečju rasla za več kot devet odstotkov letno oziroma več kot 550 odstotkov kumulativno, kar je številnim vlagateljem prineslo velike dobičke.

Zlate palice in zlatniki veljajo za tradicionalno zaščito vrednosti pred inflacijo in krizami, povpraševanje po njih pa je v zadnjih letih v porastu – tako v svetu kot tudi pri nas.

Maučec ugotavlja, da je v Sloveniji izrazit trend povečanega povpraševanja po zlatu, razloge za to pa najde v inflaciji, geopolitičnih napetostih in tveganosti drugih oblik naložb.

"Vsi se zavedajo, da hraniti denar v gotovini ali na banki v takšnih časih ni donosno, zato se v upanju, da bodo ohranili kupno moč svojega premoženja, zatekajo k naložbam. Nepremičnine so drage, delnice in skladi so tvegani, zato ne preseneča, da vedno več vlagateljev varno zavetje najde v zlatih palicah in zlatih kovancih," pojasnjuje Maučec.

Vsekakor bodo srečni najditelji zlata na ljubljanskih ulicah več kot zadovoljni s svojo nagrado – švicarsko palico iz čistega naložbenega zlata.

