Kielu uspel neverjeten preobrat, Skube zadel sodnika v obraz #video

V rokometni ligi prvakov so znani že trije polfinalisti. Aalborg Aleksa Vlaha je nadoknadil gol zaostanka s prve tekme proti Veszpremu. Rezultat dvoboja Kielc in Magdeburga je bil po 120 minutah poravnan, v loteriji sedemmetrovk pa so bili boljši Nemci. Staš Skube je z Montpellierom zakockal prednost devetih zadetkov proti Kielu, po enem izmed njegovih strelov pa se je žoga odbila v sodnikov obraz. Zadnjega polfinalista bo dal dvoboj Barcelone in PSG.

Aalborg, ki je prvo tekmo v gosteh izgubil z 31:32, je tokrat slabil s 33:28. Slabše je začel tekmo in zaostal s 4:7, potem pa je prevzel igro v svoje roke in že povedel tudi za pet golov, prednosti pa nato ni več izpustil iz rok. Pri zmagovalcih je Aleks Vlah prispeval tri gole, pri poražencih pa Gašperja Marguča ni bilo v ekipi. Mads Hoxer je bil z devetimi goli najboljši strelec Aalborga in tekme, pri Veszpremu je bil s šestimi najuspešnejši Mikita Vailupau.

Zelo razburljivo je bilo v Magdeburgu, kjer so domači lovili gol zaostanka s prve tekme (26:27) in ga tudi ujeli. Poljaki so v prvem polčasu vodili tudi za tri gole, v izenačenem drugem polčasu so domači povedli z 21:19, 22:20 in 23:21, vendar je minuto pred koncem Igor Karačić Kielcam priigral izvajanje sedemmetrovk. Pri teh so bili uspešnejši branilci naslova Nemci, pri katerih je bil s šestimi goli najboljši Omar Ingi Magnusson, Sergey Hernandez Ferrer je zbral 15 obramb.

Montpellier s Stašem Skubetom je pretekli teden s kar devetimi zadetki premagal Kiel, odlično pa mu je kazalo še 15 minut pred koncem povratnega obračuna, ko so Francozi zaostajali s 24:20. A nato je na sceno stopil vratar Kiela Tomáš Mrkva in skorajda zaklenil svoja vrata, saj je do konca srečanja prejel le še en zadetek. Nemci so jih dosegli še sedem in skupno slavili za gol. Skube je na srečaju zabil enkrat, s šestimi pa je bil pri Francozih najuspešnejši Lucas Pellas. Za Kiel je osemkrat zadel Eric Johansson, en gol manj pa je dodal Mykola Bylik.

Skube je bil udeležen tudi v nevsakdanji dogodek v prvem polčasu, potem ko je po njegovem strelu in obrambi vratarja Mrkve žoga v obraz zadela sodnika.

Barcelona z Blažem Jancem (Domen Makuc okreva po poškodbi) bo na domačem terenu branila prednost osmih golov proti PSG.