V živo: Milan zadel v 37. sekundi, a izpadel, v velikih težavah tudi Atalanta

Play-off za osmino finala (prve tekme - torek, sreda)

Torek, 18. februar:

Osem najboljših v ligaškem delu (Barcelona, Liverpool, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa) se je uvrstilo neposredno v osmino finala lige prvakov, preostali pa si morajo dragoceno vozovnico izboriti v kvalifikacijah. Ta torek bodo tako znani še štirje udeleženci lige prvakov, zadnji štirje pa v sredo.

AC Milan zabil v 37. sekundi, a z igralcem manj izpadel

Santiago Tomas Gimenez je zadel v 37. sekundi tekme. Foto: Reuters Sedemkratni evropski prvak AC Milan skuša na San Siru nadoknaditi zaostanek s tekme v Rotterdamu, kjer si je Feyenoord priigral tesno prednost (1:0). Nizozemski podprvak ne prejema veliko zadetkov, v vseh tekmovanjih je trikrat zapored mrežo ohranil nedotaknjeno. V ponedeljek je pred novinarje ob odsotnosti trenerja Sergia Conceicaa, ki je odpotoval v domovino, kjer se je udeležil pogreba dolgoletnega predsednika Porta Pinta da Coste, stopil Zlatan Ibrahimović. Šved, ki v vodstveni strukturi kluba zaseda mesto svetovalca, je poudaril: "Naši igralci morajo iti v to tekmo, kot da bi igrali finale. Osredotočeno, agresivno in konkretno."

Res so tako krenili v obračun in prvo priložnost za gol dobili že v uvodni minuti, ko so imeli podajo iz kota. V skoku je bil najvišji Malick Thiaw, ki je z glavo žogo odbil na drugo vratnico, tam pa jo je v gol v 37. sekundi potisnil Santiago Tomas Gimenez, v Argentini rojeni mehiški reprezentant. Sredi polčasa bi domači lahko podvojili vodstvo. Najprej je Timon Wellenreuther branil novincu v vrstah Milana Joau Felixu, še v isti minuti je Theo Hernandez stresel okvir vrat. Pred koncem prvega polčasa je imel izvrstno priložnost še Rafael Leao, a je bil znova na pravem mestu vratar Feyenoorda. Izid polčasa, ko je imel Milan kar 64-odstotno posest žoge in 11 strelov proti vratom, torej 1:0.

Feyenoord je prišel do remija z igralcem več. Foto: Reuters V drugem polčasu je naloga za AC Milan postala nekaj težja, saj je drugi rumeni karton prejel Hernandez. Gostje so z igralcem več takoj vzpostavili ravnotežje. V 73. minuti pa še en šok za domače nogometaše in navijače. Hugo Bueno je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je najvišje skočil rezervist Julian Carranza in z glavo zadel za izenačenje na 1:1. Milan je bil tako na pragu izpada. Pet minut po prejetem golu je do priložnosti sicer prišel Thiaw, a je že tretjič na tekmi izvrstno posredoval Wellenreuther. In s skupnim izidom dveh tekem 2:1 je napredovalo nizozemsko moštvo.

Talbi Atalanti zabil dva gola že v prvem polčasu

Brugge je prvo tekmo dobil z 2:1, Chemsdine Talbi je na povratni Atalanti dva gola zabil že v prvem polčasu. Foto: Reuters

V večernih urah se v bližini Milana, Bergamo je od prestolnice Lombardije oddaljen le dobrih 50 kilometrov, igra še ena pomembna tekma. Tudi na tej italijanski predstavnik lovi zaostanek. Atalanta, zmagovalka evropske lige, je na prvi tekmi v Belgiji izgubila z 1:2. Club Brugge si je prednost priigral po kontroverznem kazenskem strelu, ki ga trener Atalante Gian Piero Gasperini še zdaleč ni pozabil. Opozoril je, da simuliranje igralcev, načrtno metanje na tla, s katerim želijo prelisičiti sodnika, ubija nogomet.

Kane v osmini finala proti Oblaku?

Bayern München - Celtic Glasgow Foto: Reuters Med favoriti za osvojitev evropskega naslova visoko kotira Bayern München. Bavarci so vlogo favorita upravičili na gostovanju v Glasgowu, kjer so premagali Celtic z 2:1, zdaj želijo brez dodatne drame dokončati delo na Allianz Areni. Harry Kane, prvi Anglež, ki je v ligi prvakov prebil mejo 60 zadetkov, je lačen uspehov. V tej sezoni želi uresničiti cilj in končno v profesionalni članski karieri osvojiti prvo lovoriko. Z Bayernom mu gre zelo dobro v nemški bundesligi, v ligi prvakov pa bi ga v primeru napredovanja proti Celticu čakal neugoden tekmec v osmini finala. To bi bil namreč Bayer Leverkusen oziroma Atletico Madrid, pri katerem blesti Jan Oblak, edini slovenski udeleženec izločilnega dela lige prvakov v tej sezoni.

Zadnji štirje potniki v osmino finala lige prvakov bodo znani v sredo. Največ pozornosti je deležen zvezdniški spopad v Madridu med Realom in Manchestrom Cityjem (3:2), Borussia in PSG bosta branila visoko prednost (3:0) proti Sportingu in Brestu, PSV pa bo skušal prekrižati načrte Juventusu (1:2).

Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico, Bayer, Lille in Aston Villa so si že zagotovili nastop v osmini finala, saj so v ligaškem delu zasedli osem najvišjih mest. Tako se bo za napredovanje med najboljših osem prihodnji mesec potegoval tudi slovenski vratar Jan Oblak (Atletico).

Sreda, 19. februar:

Liga prvakov, pari osmine finala: Brest/PSG - Liverpool oziroma Barcelona

Club Brugge/Atalanta - Lille oziroma Aston Villa

Manchester City/Real Madrid - Atletico Madrid oziroma Bayer Leverkusen

Juventus/PSV Eindhoven - Arsenal oziroma Inter

Feyenoord/Milan - Inter oziroma Arsenal

Celtic/Bayern München - Bayer Leverkusen oziroma Atletico Madrid

Sporting/Borussia Dortmund - Aston Villa oziroma Lille

Monaco/Benfica - Barcelona oziroma Liverpool

