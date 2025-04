Incident se je zgodil v izdihljajih sodnikovega dodatka, ko je Interjev vratar Jann Sommer žogo izbil z igrišča, hrvaški nogometaš, branilec Bayerna Josip Stanišić, pa je stekel, da bi jo čim prej podal naprej, a je ni takoj dobil. Deček, ki je bil odgovoren za lovljenje žog, je, namesto da bi Hrvatu žogo podal, to raje izpustil iz rok, kar je Stanišića razjezilo, zato je dečka porinil s stola.

Hrvat se je zdaj za svoje dejanje opravičil. "Morda je bilo malo neumno od mene in žal mi je, da sem ga potisnil. V tistem trenutku sem bil zelo razdražen, ker so uporabili te male trike. Ti so bili po moje mnenju povsem nepotrebni," je Stanišić dejal v izjavi za nemške medije.

Posnetek incidenta si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Na vprašanje, ali bi proti Stanišiću lahko sprožili disciplinski postopek, je Evropska nogometna zveza (Uefa) odgovorila, da trenutno še pregledujejo uradna poročila s tekme.

Poleg Interja so si polfinalno vstopnico v ligi prvakov priigrali še Arsenal, Barcelona in PSG.