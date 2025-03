Noro, kaj so pripravili navijači Atletica. Jan Oblak znova piše zgodovino.

Danes bo znana še druga polovica četrtfinalistov lige prvakov. Arsenalu lahko po zmagi s 7:1 v Eindhovnu napredovanje prepreči le čudež neverjetnih razsežnosti, lepo prednost si je na prvi tekmi v Belgiji zagotovila tudi Aston Villa (3:1), tako da bi bilo lahko danes najbolj pestro in izenačeno v Lillu in Madridu. Že ob 18.45 se bo v Franciji mudila Borussia, ki v Dortmundu ni izkoristila prednosti domačega igrišča (1:1), vrhunec dneva pa se obeta na Metropolitanu, kjer bo skušal Atletico z Janom Oblakom izločiti Real. Beli baletniki so prejšnji teden zmagali z 2:1, navijači Atletica pa pred povratnim srečanjem obljubljajo peklensko vzdušje. To so napovedali s posebno akcijo v noči na sredo. Slovenski vratar se bo danes vpisal v zgodovino, saj bo postavil prav poseben mejnik.

Liga prvakov, osmina finala (povratne tekme):

Sreda, 12. marec:

Vrhunec današnjega dogajanja je madridski derbi med Atleticom in Realom, na katerem bodo izbranci Diega Simeoneja lovili zaostanek s prve tekme (1:2). Carlo Ancelotti z belimi baletniki brani evropski naslov. Izpad v osmini finala bi bil velik neuspeh za velikana s tako visokimi ambicijami, zato je pred Atleticom izjemen izziv.

Da bi lahko lažje preskočili zahtevno oviro, mu bodo skušali pomagati zvesti navijači. Danes se jih bo na Metropolitanu zbralo 70 tisoč, prav vsi pa obljubljajo peklensko vzdušje, s pomočjo katerega bi Atletico v ligi prvakov končno pokvaril načrte mestnemu rivalu, ki je v letih 2014 in 2016 uničil sanje rdeče-belim v finalu lige prvakov.

70,000 of us on the pitch.



Nothing is written. pic.twitter.com/qpK7ZWjpTe — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 11, 2025

Zadnjega finala, odigran je bil pred devetimi leti v Milanu, se še kako spominja tudi Jan Oblak. Škofjeločan redno brani za Atletico že dobro desetletje, danes pa se bo vpisal v zgodovino z novim podvigom. To bo že njegov 34. madridski derbi. Toliko jih je v bogati zgodovini obeh madridskih velikanov zbral le še Iker Casillas.

Iker Casillas je izjemno kariero kronal z naslovom svetovnega prvaka, ko je bila Španija najboljša na SP 2010. Foto: Reuters

Legendarni čuvaj mreže in kapetan Reala, ki je bil pred leti tudi Oblakov vzornik, si bo tako od danes delil rekord z 32-letnim Slovencem. Če pa bo kapetan slovenske reprezentance, ki ga že prihodnji teden čakata pomembni tekmi s Slovaško, ostal pri Atleticu tudi v prihodnji sezoni, bo lahko rekord še izboljšal in prehitel Casillasa.

Pri Atleticu so optimistični. Navijači so v noči na sredo pred hotelom, v katerem so nastanjeni Oblak in druščina, pripravili pravi pirotehnični spektakel. Zvečer bo tako na Metropolitanu izjemno vzdušje, gostitelje pa bo bodrilo 70 tisoč strastnih privržencev.

No es el recibimiento del partido, es el recimiento del equipo a la hotel de concentración.



Esto, amigos, es el Club Atlético de Madrid.pic.twitter.com/jYOQk09WJG — nagu (@GxlDeNahuel) March 11, 2025

Atletico bo skušal nadaljevati odličen niz na domačih evropskih tekmah, saj je dobil kar osem od devetih zadnjih srečanj na Metropolitanu. Zalomilo se mu je zgolj proti Lillu (1:3). Statistika sicer sporoča, da je Atletico v Evropi po prvi tekmi izločilnega dela sedemkrat zaostajal z 1:2. Kar šestkrat je nadoknadil zaostanek in napredoval.

Oblak bo v današnjo tekmo vstopil s kapetanskim trakom, saj je Koke še vedno poškodovan. Konkurenco v obrambi je okrepil Cesar Azpilicueta, pri gostih pa se je na seznamu poškodovanih znašel tudi Dani Ceballos. Tako bo imel Carlo Ancelotti znova nekaj težav pri sestavi obrambne vrste.

Kylian Mbappe je v nedeljo madridskemu Realu pomagal do zmage nad Rayom Vallecanom (2:1), Atleticu pa je malo pred tem nepričakovano spodrsnilo proti Getafeju (1:2). Foto: Reuters

Danes bi lahko zgodovino pisal tudi Kylian Mbappe. Razigrani napadalec Reala je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 29 zadetkov. Če bo še enega, se bo lahko še sedmič zapored pohvalil z vsaj 30 v sezoni.

Verjetni začetni postavi: Atletico: Oblak; Molina, Gimenez, Le Normand, Javi Galan; Simeone, Marcos Llorente, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann.

Real: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius; Mbappe.

Liga prvakov, pari četrtfinala: PSG - Club Brugge/Aston Villa (1)

PSV/Arsenal - Real/Atletico (2)

Barcelona - Borussia Dortmund/Lille (3)

Bayern München - Inter (4) Liga prvakov, pari polfinala:

Zmagovalec (2) - Zmagovalec (1)

Zmagovalec (4) - Zmagovalec (3)

