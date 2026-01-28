Dva Slovenca v središču norega večera lige prvakov

Osemnajst tekem, enak čas uvodnega sodnikovega žvižga. Pred nami je najbolj pester večer v tej sezoni elitne lige prvakov. Istočasno se bodo začeli vsi obračuni zadnjega, osmega kroga ligaškega dela, mesto v izločilnih bojih si bo zagotovilo 24 ekip, neposredno uvrstitev v osmino finala pa najboljša osmerica. Dve pomembni tekmi bosta imeli tudi močan slovenski pridih.

Liga prvakov, ligaški del (zadnji krog):

Sreda, 28. januar

Petnajst ekip si je ob koncu sedmega kroga že zagotovilo mesto v izločilnih bojih najelitnejšega klubskega tekmovanja na stari celini, med temi sta zgolj Arsenal in Bayern München povsem mirna, saj imata v žepu neposredno vozovnico za osmino finala lige prvakov.

Neobremenjeno bo lahko zadnjih 90 minut ligaškega dela odigrala tudi najskromnejša četverica te sezone. Eintracht Frankfurt, na klop katerega bo skoraj zagotovo kmalu sedel Albert Riera, Slavia Praga, Villarreal in stari znanec ljubljanske Olimpije Kairat so že ostali brez teoretičnih možnosti za napredovanje.

Slavko Vinčić bo glavni sodnik na pomembnem obračunu v Parizu. Foto: Reuters

Toda to hkrati pomeni, da se bo v kaosu odločilnega večera za preboj v play-off tekmovanja borilo kar 17 ekip. Če jim dodamo še tiste, ki ostajajo v igri za neposredno uvrstitev v osmino finala … Nocoj bodo ljubitelji nogometa potrebovali nekaj dodatnih zaslonov za spremljanje dogajanja po Evropi.

Oblak v Madridu, Vinčić v Parizu

Jan Oblak bo z Atleticom v španski prestolnici gostil norveški Bodo/Glimt, ki je v prejšnjem krogu šokiral Manchester City in s senzacionalno zmago, za Norvežane prvo v tej sezoni lige prvakov, ostal v igri za napredovanje.

Četa Diega Simeoneja je medtem v prejšnjem krogu remizirala z Galatasarayem in zapletla svoj položaj v boju za neposredno uvrstitev v osmino finala. Pred odločilnimi 90 minutami nogometa ima Atletico na svojem računu 13 točk in je v največji gneči zgornjega dela lestvice. Enak točkovni izkupiček imajo ekipe od šestega (PSG) do 13. mesta (Atalanta). Zmaga je za Madridčane seveda nujna, ob tem pa bo marsikaj odvisno tudi od razpleta na preostalih tekmah.

Tudi od derbija v Parizu, kjer bo PSG gostil Newcastle. Srake so na lestvici takoj za branilci naslova, torej prav tako pri 13 točkah. Tudi dvoboj v francoski prestolnici bo imel močan slovenski pridih, pravico bo namreč delil Slavko Vinčić.

Napoli je za zdaj največje negativno presenečenje ligaškega dela tekmovanja. Foto: Guliverimage

Napoli za preživetje

Nadvse pomembna tekma bo na sporedu tudi v Neaplju. Napoli bo gostil londonski Chelsea, aktualni italijanski prvaki pa so edino veliko presenečenje oziroma razočaranje, ki ga najdemo ob pogledu na spodnji del lestvice. Na svojem računu imajo osem točk, ob upoštevani razliki v golih pa so na 25. mestu, torej tik pod mesti, ki prinašajo play-off.

