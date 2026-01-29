Vid Vrhovnik

- rojen: 12. 7. 1999

- prebivališče: Škale pri Velenju

- višina: 176 cm

- poklic: gimnazijski maturant

- klub: SSK Ljubno

- trener: Miha Sušnik

* Največji uspehi:

- olimpijske igre:

28. mesto, Pyeongchang 2018, klasična tekma

36. mesto: Peking 2022, klasična tekma

- SP:

27. mesto, Trondheim 2025, klasična tekma

31. mesto, Seefeld 2019, klasična tekma

33. mesto, Oberstdorf 2021, klasična tekma

- MSP:

1. mesto, Kandersteg 2018, klasična tekma

4. mesto, Lahti 2019, klasična tekma

- olimpijske igre mladih:

5. mesto, Lillehammer 2026, klasična tekma