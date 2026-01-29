Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vid Vrhovnik | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojen: 12. 7. 1999
- prebivališče: Škale pri Velenju
- višina: 176 cm
- poklic: gimnazijski maturant
- klub: SSK Ljubno
- trener: Miha Sušnik

* Največji uspehi:
- olimpijske igre:
28. mesto, Pyeongchang 2018, klasična tekma
36. mesto: Peking 2022, klasična tekma

- SP:
27. mesto, Trondheim 2025, klasična tekma
31. mesto, Seefeld 2019, klasična tekma
33. mesto, Oberstdorf 2021, klasična tekma

- MSP:
1. mesto, Kandersteg 2018, klasična tekma
4. mesto, Lahti 2019, klasična tekma

- olimpijske igre mladih:
5. mesto, Lillehammer 2026, klasična tekma

- svetovni pokal:
18. mesto, Ruka 2024, skupinski start
20. mesto Ramsau 2025, skupinski start
20. mesto, Schonach 2025, klasična tekma

- prisotnost na Instagramu: @vvrhovnik
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: srebrna medalja plavalke Sare Isaković na OI 2008
- zadnja knjiga ali film/serija: Grende Casino (Lora Roglič Klinc), serija Prijatelji.
- hobiji: kolesarstvo
- moto/navdihujoč citat: "Živo hitro, umri mlad."

Vir: STA

