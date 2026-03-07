Ema Volavšek in Vid Vrhovnik sedma v Lahtiju

Trikratna olimpijska prvaka Norvežana Jens Oftebro in Ida Hagen sta v Lahtiju zmagala na edinem sprintu mešanih ekip v nordijski kombinaciji to sezono. Pred več kot 20.000 gledalci sta dobro tekmovala tudi Slovenca Ema Volavšek in Vid Vrhovnik, ki sta med 14 ekipami zasedla sedmo mesto (+1:10,4). Po skokih sta bila osma.

Novopečeni skupni zmagovalec svetovnega pokala Johannes Lamparter je skupaj z avstrijsko rojakinjo Liso Hirner zasedel peto mesto.

Na stopničkah sta poleg norveškega stala še finski par (Ilkka Herola/Minja Korhonen) na drugem mestu ter druga nemška dvojica (Johannes Rydzek/Nathalie Armbruster) na tretjem.

"Izboljšala sva položaj v primerjavi s skoki, tako da sva lahko zadovoljna. Dober znak je bil tudi, da sem se danes zjutraj počutila boljše kot včeraj, kar je pomenilo, da mi tekma ni pobrala dodatnih moči. Verjamem, da bom za Oslo našla dodatno energijo za konec sezone," je po tekmi povedala Volavšek.

Njen partner na tekmi Vrhovnik pa je dodal: "Z rezultatom in predstavo sem zadovoljen. Ema je bila zelo močna, jaz pa sem že v prvem krogu naredil preveč 'laktata' in izgubil priključek, tako da je Ema v nadaljevanju bolj trpela. Vseeno pa mislim, da smo lahko zadovoljni z današnjim dnem. Startala sva 20 sekund za skupino, ki se je borila za stopničke, zato sem poskušal iti na polno. Če ne poizkusiš, ne veš, enkrat se bo pa morda izšlo."

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna končal v Oslu.

