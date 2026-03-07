Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
15.22

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
nordijska kombinacija Ema Volavšek Vid Vrhovnik

Sobota, 7. 3. 2026, 15.22

7 minut

Lahti, nordijska kombinacija, sprint mešanih ekip

Ema Volavšek in Vid Vrhovnik sedma v Lahtiju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ema Volavšek | Ema Volavšek | Foto Guliverimage

Ema Volavšek

Foto: Guliverimage

Trikratna olimpijska prvaka Norvežana Jens Oftebro in Ida Hagen sta v Lahtiju zmagala na edinem sprintu mešanih ekip v nordijski kombinaciji to sezono. Pred več kot 20.000 gledalci sta dobro tekmovala tudi Slovenca Ema Volavšek in Vid Vrhovnik, ki sta med 14 ekipami zasedla sedmo mesto (+1:10,4). Po skokih sta bila osma.

Novopečeni skupni zmagovalec svetovnega pokala Johannes Lamparter je skupaj z avstrijsko rojakinjo Liso Hirner zasedel peto mesto.

Na stopničkah sta poleg norveškega stala še finski par (Ilkka Herola/Minja Korhonen) na drugem mestu ter druga nemška dvojica (Johannes Rydzek/Nathalie Armbruster) na tretjem.

"Izboljšala sva položaj v primerjavi s skoki, tako da sva lahko zadovoljna. Dober znak je bil tudi, da sem se danes zjutraj počutila boljše kot včeraj, kar je pomenilo, da mi tekma ni pobrala dodatnih moči. Verjamem, da bom za Oslo našla dodatno energijo za konec sezone," je po tekmi povedala Volavšek.

Njen partner na tekmi Vrhovnik pa je dodal: "Z rezultatom in predstavo sem zadovoljen. Ema je bila zelo močna, jaz pa sem že v prvem krogu naredil preveč 'laktata' in izgubil priključek, tako da je Ema v nadaljevanju bolj trpela. Vseeno pa mislim, da smo lahko zadovoljni z današnjim dnem. Startala sva 20 sekund za skupino, ki se je borila za stopničke, zato sem poskušal iti na polno. Če ne poizkusiš, ne veš, enkrat se bo pa morda izšlo."

Svetovni pokal se bo prihodnji konec tedna končal v Oslu.

Preberite še:

Ema Volavšek
Sportal Lamparterju veliki globus v Lahtiju, Ema Volavšek četrta
THUMB - Pavec, Malovrh
Sportal Izjemen uspeh mladih Slovenk: Pavec in Malovrh svetovni prvakinji!
nordijska kombinacija Ema Volavšek Vid Vrhovnik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.