Črn rekord: gore lani vzele 50 življenj

Leta 2025 je v gorah ugasnilo 50 življenj, kar je rekordno število smrti v gorah v zadnjih 20 letih, so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Nesreč v gorah je vse več, reševanja pa so iz leta v leto bolj zahtevna, ugotavljajo. Lani so gorski reševalci v gorah posredovali 660-krat, med najpogostejšimi vzroki nesreče so še vedno vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo.

Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) v začetku leta tradicionalno predstavi analizo intervencij gorskih reševalcev za prejšnje leto. Podatki kažejo, da je nesreč v gorah vse več, reševanja pa so vedno bolj zahtevna. V zadnjih desetih letih se je število intervencij s 430, toliko so jih izvedli leta 2015, povzpelo na 660 nesreč v gorah letno.

Leto 2025 je v zgodovini vodenja statistik nesreč v gorah izstopajoče po številu smrti v gorah. Prvič so pri GRZS zabeležili 50 smrtnih žrtev nesreč v gorah, od tega je bilo 15 tujih državljanov. "V zadnjih 20 letih je to najvišja in skrb vzbujajoča številka nesreč s smrtnim izidom," sporočajo iz GRZS.

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

Gorski reševalci so lani posredovali 660-krat, kar je za štiri odstotke več kot v letu 2024, ko je bilo vseh reševanj 629. Največkrat, kar 687-krat, so na teren odšli leta 2023.

V skoraj polovici primerov so reševali tujce, med katerimi so najpogosteje državljani Nemčije, Poljske, Hrvaške, Madžarske, Češke, Avstrije, Velike Britanije, Francije, Nizozemske in Belgije.

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

V letu 2025 je bilo izvedenih 588 reševalnih akcij, 67 je bilo iskalnih intervencij, pri 273 intervencijah pa je sodeloval helikopter Slovenske vojske ali Policije.

Največ intervencij v letu 2025 so izvedla društva GRS Bohinj, GRS Ljubljana in GRS Bovec. Največ, kar 352 nesreč v gorah, se je zgodilo v poletnih mesecih, v glavni turistični sezoni na področju Triglava in Kamniško-Savinjskih Alp.

Najpogostejši vzrok za nesreče je še vedno zdrs, sledi nepoznavanje terena, neprimerna oprema in nepripravljenost na turo, ugotavljajo na GRZS.

Da analiza leta 2026 ne bo tako črtna kot lanska, na GRZS vse obiskovalce gora pozivajo, naj upoštevajo napotke, s katerimi lahko preprečijo nesrečo:



- Izberemo turo, ki jo zmoremo.



- Na pot se pripravimo, uporabljamo zanesljive zemljevide in aplikacije (npr. maPZS).



- S seboj imamo vedno vsaj osnovno gorniško opremo. Pozimi ne pozabimo na dereze, cepin, čelado in lavinski trojček. Ne glede na vrsto in zahtevnost vzpona vedno s seboj vzamemo pohodne čevlje z dobrim podplatom in pohodniške nogavice, dolge pohodne hlače, več slojev oblačil, vetrovko, kapo in rokavice, zložljive pohodne palice, pijačo in malico.



- Če je pot izpostavljena ali se vije po terenu, kjer obstaja nevarnost padanja kamenja ali manjšega zdrsa, s seboj vzamemo čelado.



- S seboj vzamemo osebni komplet prve pomoči, v katerem so tudi alufolija, čelna svetilka in baterije, mobilni telefon s polno baterijo, zaščito pred vodo in zunanja polnilna baterija (powerbank).



- Večkrat preverimo aktualno vremensko napoved (zanesljiv vir je ARSO vreme) pred turo in med njo, pozimi preverimo aktualno stopnjo nevarnosti plazov.



- Druge obvestimo, kam gremo in kdaj se vrnemo.



- Na poti smo previdni.



- V primeru nesreče takoj pokličemo 112.