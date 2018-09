Bolgarska zaušnica Slovencem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska nogometna reprezentanca je novoustanovljeno tekmovanje Evropske nogometne zveze (Uefa), ki bo popestrilo kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2020 in zamenjalo obstoječi model prijateljskih tekem, začela s porazom proti Bolgariji (1:2). Junak zmage je bil strelec dveh zadetkov Božidar Krajev, ki je v drugem polčasu izkoristil napako vratarja Vida Belca in zadel za zmago. Slovenci bodo tekmovanje nadaljevali v nedeljo na Capiru. Ta je danes z 0:2 izgubil z Norvežani.

Slovenci so se na premieri v ligi narodov še tretjič v zgodovini pomerili z Bolgari in še tretjič izgubili. Selektor Tomaž Kavčič, ki je izbrano vrsto prvič vodil na tekmi, ki je štela za točke, zaradi zdravstvenih težav ni mogel računati na prvega vratarja Jana Oblaka in najboljšega igralca v zadnjih kvalifikacijah Josipa Iličiča, zaradi težav z zobom je manjkal tudi Leo Štulac.

Obračun, pred začetkom katerega so se pri Nogometni zvezi Slovenije z uokvirjenim dresom zahvalili za doprinos reprezentančno upokojenemu Valterju Birsi, se je za Slovence začel izjemno slabo.

Že v tretji minuti je Božidar Krajev, ki je po slabem posredovanju domačih vezistov neoviran prišel do strela, s prvencem z razdalje premagal Vida Belca. Slovenci, ki so v začetku Bolgarom dopuščali lahke prihode pred svoj gol, si resnejše priložnosti za zadetek do 30. minute niso priigrali.

Zgodovinski trenutek, prvo tekmo lige narodov @UEFAEURO na slovenskih tleh, v živo spremlja tudi predsednik @UEFAcom in nekdanji predsednik @nzs_si Aleksander Čeferin. Bo prinesel srečo rojakom proti Bolgarom? @SiolSPORTAL pic.twitter.com/AGx4HeclJH — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) September 6, 2018

So pa Kavčičevi varovanci v 40. minuti le razveselili maloštevilno občinstvo v Stožicah. Nejc Skubic je z desne strani lepo podal v kazenski prostor, kjer se je dobro znašel eden bolj razpoloženih v prvem polčasu Miha Zajc in z glavo premagal gostujočega čuvaja mreže. Slovenci so v nadaljevanju stopnjevali tempo, a se do polčasa rezultat ni spremenil.

Bi se pa kaj lahko na začetku drugega dela, ko so Bolgari na robu kazenskega prostora nepravilno zaustavili serijskega strelca slovaške lige Andraža Šporarja, a je Zajc žogo s prostega strela poslal prek gola. Slovenci so še naprej pritiskali, v 52. minuti je z leve zapretil Jasmin Kurtič, a je vratar Plamen Ivanov Iliev poskrbel, da je ostalo pri 1:1.

Božidar Krajev je dosegel sploh prva zadetka v bolgarskem dresu in Bolgarom priboril velike tri točke. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Ni pa imel svojega večera Belec, ki si je v 59. minuti privoščil napako. Mariborčan je stekel iz vrat proti žogi, a mu je ta ušla med rokama, do nje je osamljen pritekel Krajev, ki mu ni bilo težko doseči še drugega zadetka na obračunu. Slovenci - s tribun jih je spremljal tudi predsednik UEFA Aleksander Čeferin - so v nadaljevanju na vsak način poskušali priti do izenačenja, pritiskali, a se Iliev ni dal premagati.

V nedeljo Slovenijo čaka dvoboj 2. kroga skupinskega dela lige narodov. Gostovala bo na Cipru, ki je dna uvodu z 0:2 izgubil z Norveško.

Derbi večera brez golov

Na papirju najzanimivejša tekma večera v najmočnejši jakostni ligi (liga A) med Nemčijo in Francijo se je končala brez zmagovalca in zadetka.

Kako na EP 2020? Prek lige narodov si bo mogoče zagotoviti štiri vstopnice za nastop na EP 2020. O tem, kdo se bo uvrstil na evropsko prvenstvo, bodo odločali zaključni turnirji v vsaki ligi (A, B, C in D) leta 2020. Spomladi 2019 se začenja klasični kvalifikacijski ciklus za EP 2020, v katerem bo nastopilo deset skupin, neposredno udeležbo na Euru pa si bosta zagotovili najboljši ekipi v vsaki skupini (skupno 20). Žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020 bo 2. decembra v Dublinu. Takrat bo že znan razplet skupinskega dela lige narodov.

