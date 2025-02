V živo: Borac izločil Olimpijo, Celjani želijo pokvariti načrte favoriziranemu Apoelu

Ljubljanska Olimpija je ostala brez osmine finala konferenčne lige. Danes je v Stožicah gostila Borac iz Banjeluke, tekma se je končala z remijem brez golov, zato v osmino finala napreduje ekipa iz BiH, ki je na prvi tekmi zmagala z 1:0. Ob 21. uri so svojo tekmo začeli še Celjani, ki poskušajo na toplem Cipru pokvariti načrte favoriziranemu Apoelu, s katerim so se prejšnji četrtek v knežjem mestu razšli brez zmagovalca (2:2).

Konferenčna liga, play-off za osmino finala (povratne tekme):

Četrtek, 20. februar:

V Ljubljani se je odvil prvovrstni športni spektakel, ki je dodobra napolnil tribune največjega nogometnega objekta v Sloveniji. Varovanci Victorja Sancheza so na povratni tekmi play-offa za osmino finala konferenčne lige gostili Borac iz Banjaluke, ki si je prejšnji teden priigral tesno prednost (1:0).

Tokrat se je tekma končala z neodločenim rezultatom 0:0, kar pomeni, da bo osmino finala napreduje Borac. Tega v osmini finala čaka mikaven tekmec. Bodisi italijanski velikan Fiorentina, eden izmed največjih kandidatov za osvojitev konferenčne lige v tej sezoni, ali pa dunajski Rapid. Tako Olimpije v osmini finala ne bi čakalo daljše gostovanje, ampak bi se podala v soseščino.

Olimpija je danes zaigrala brez najboljšega strelca Raula Florucza, ki si je na prvi tekmi naivno prislužil rdeči karton in soigralce spravil v težave, tik pred tekmo pa je zaradi poškodbe odpadel še kapetan Marcel Ratnik.

Foto: Filip Barbalić

Obračun v Stožicah je spremljalo tudi več kot tisoč navijačev Borca. Že v šesti minuti tekme je bilo vroče, v kazenskem prostoru Borca so gostujoči nogometaši zrušili Alexa Tamma in sodnik Mandredas Lukjančukas se je po ogledu videoposnetka odločil za enajstmetrovko. To je izvajal Alejandro Blanco, a je njegov poskus gostujoči vratar Filip Manojlović ubranil. V 22. minuti je Blanco stresel še prečko Borca. Prečka gostov se je zopet tresla v 29. minuti, ko je po podaji s kota z glavo streljal Ahmet Muhamedbegović. Nekajkrat so zapretili tudi gostje, a njihovi poskusi niso predstavljali resne nevarnosti za domačega vratarja Matevža Vidovška.

V drugem polčasu je Olimpija še naprej pritiskala, a tudi Borac je postajal nevaren iz protinapadov. V 57. minuti se je po strelu Davida Vukovića z odlično obrambo izkazal Vidovšek. Ljubljanski vrata je moral večkrat pozvati domače navijače, naj ne mečejo predmetov na igrišče, a publika v Stožicah postaja vse bolj nejevoljna, časa je zmajem namreč hitro zmanjkovalo. Na tribunah so se spopadli domači in gostujoči navijači, sodnik je za krajši čas celo prekinil tekmo.

Navijaški izgredi in obračunavanje na južni tribuni Stožic med navijači @nkolimpija in @fkboracofficial. Policija ima veliko dela, tekma je bila zaradi kaosa na tribunah za nekaj časa prekinjena. @SiolSportal pic.twitter.com/WZ7Zae9O4c — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) February 20, 2025

Foto: Luka Kotnik

Riera: Čutim prijeten pritisk

Celjani bodo pod vodstvom Alberta Riere, ki v letu 2025 še ni izkusil sladkosti zmage, gostovali zvečer na Cipru. Foto: Boštjan Podlogar/STA Drugače je s Celjani. Slovenski prvak danes gostuje na Cipru. Na prvi tekmi je remiziral z Apoelom (2:2) in dokazal, da lahko meša štrene ciprskemu prvaku. "Obračuna, ki nas čaka v Nikoziji, ne moremo primerjati z nobenim, ki smo ga odigrali do sedaj. Že s tistim, ki smo ga odigrali prejšnji četrtek, ne. To bo povsem nova tekma, novo poglavje. Prejšnji teden sem si želel, da pokažemo evropski obraz, in to smo storili. Tudi za povratno tekmo imamo pripravljen načrt, nismo pa ekipa, ki bi čakala na nasprotnika,'' je pred srečanjem dejal Albert Riera in dodal, kako je vesel, saj se vrača ob igrišče. Na prvi tekmi zaradi kazni ni mogel sedeti na trenerskem stolčku. Njegovo izkušnjo bo danes v Ljubljani podoživljal njegov rojak Sanchez.

''Igralci potrebujejo trenerja. Včasih za napotke, včasih za dodatno energijo. Postati moramo bolj konstantni in izkoriščati nevarne situacije na nasprotnikovi polovici. Pritisk, ki ga čutim, je prijeten pritisk. Tekma predstavlja novo lepo priložnost, da pokažemo, česa smo sposobni. Od igralcev zahtevam, da bodo lahko vsi po tekmi rekli, da so dali vse od sebe," si Riera želi, da bi Celjani na Cipru zažareli v drugačni luči kot v začetku spomladanskega dela 1. SNL, kjer so v treh uvodnih krogih osvojili zgolj eno točko in krepko zaostali za vodilno Olimpijo.

Za Celjane je na prvi tekmi oba zadetka dosegel Litovec Armandas Kučys. Foto: Jure Banfi

Navijačem bi lahko več zadovoljstva ponudili v Evropi. Če bi izločili Apoel, pri katerem brani nekdanji reprezentančni vratar Vid Belec, bi se za četrtfinale potegovali proti švedskemu Djurgardnu, zanj po novem nastopa tudi slovenski reprezentant Nino Žugelj (pred tem je bil član norveškega prvaka Bodo/Glimt) oziroma švicarskemu Luganu.

Na delu sta še dva slovenska legionarja. Dušan Stojinović (Jagiellonia) pokuša doma potrditi gostujočo zmago v Bački Topoli (3:1), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) pa se želi v Atenah maščevati Vikingirju za nepričakovan poraz na prvi tekmi (1:2), ki je bila odigrana v Helsinkih.

