Serija eksplozij, Moskva v oblaku dima: kaj se dogaja? #video

Poslovno središče ruske prestolnice Moskve je danes popoldne stresla serija najmanj treh eksplozij, vznožja okoliških nebotičnikov pa je zajel velik oblak črnega dima. Po prvih informacijah naj bi v eni od podzemnih garaž eksplodiral osebni avtomobil in nato povzročil manjšo verižno reakcijo eksplozij in požarov. Za zdaj ni znakov, da bi bila v dogodek vpletena Ukrajina.

Moskovske oblasti incident po navedbah tamkajšnjih medijev še preiskujejo, za zdaj pa naj bi izključili poskus sabotaže ali celo teroristični napad.

Več pogledov na dogajanje v središču Moskve:

Dogodek se je sicer zgodil le nekaj več kot teden dni po tem, ko je ruska državna tiskovna agencija RIA Novosti objavila in nato na hitro izbrisala videoposnetek, ki je prikazoval upravljavce brezpilotnih letalnikov in njihove napade na cilje v Ukrajini, ki so delovali iz enega od nebotičnikov v poslovnem središču Moskve.

Ruski operaterji dronov za napade na cilje v Ukrajini, ki so delovali iz najetega stanovanja v nebotičniku v Moskvi. Foto: Posnetek zaslona

Zaradi tega so se na družbenih omrežjih že pojavile špekulacije, da bi lahko bili v današnje eksplozije v neposredni bližini kompleksa nebotičnikov Gorod Stolits (Mesto prestolnic) v strogem središču Moskve, od koder so ruski vojaki poveljevali dronom, vpleteni Ukrajinci, a dokazov, da bi to lahko držalo, za zdaj ni.

Avgusta 2022 je eksplozija avtomobila v Moskvi, za katero pa so ruske oblasti dejansko obtožile Ukrajince, sicer povzročila smrt Darje Dugine, ruske novinarke ter hčerke skrajno nacionalističnega ideologa Aleksandra Dugina.