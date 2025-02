Soseska pod Šmarno goro: kjer se sodobno bivanje prepleta z naravo

V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova, ekskluzivna zaprta soseska , ki predstavlja popolno ravnovesje med sodobno arhitekturo in neokrnjeno naravo. Ta skrbno načrtovana skupnost nudi priložnost za kakovostno bivanje v mirnem, zelenem okolju, ne da bi se odrekli udobju hitrega dostopa do urbanega središča.

Arhitekturna dovršenost in prilagodljivost

Vsaka hiša v soseski bo arhitekturno zasnovana s poudarkom na estetiki, funkcionalnosti in udobju. Zunanjost bo v celoti dokončana v sodobnem slogu, ki se harmonično zliva z naravno kuliso okolice, notranjost pa ostaja odprto platno za nove lastnike, ki lahko prostore prilagodite svojim željam in potrebam – od minimalističnega dizajna do topline rustikalnih detajlov –, kar vam omogoča, da ustvarite svoj sanjski dom.

Prostorne in svetle notranjosti s premišljeno umeščenimi velikimi okni prinašajo v dom obilo naravne svetlobe, hkrati pa odpirajo poglede na okoliško zelenje, kar ustvarja občutek pretočnosti in povezanosti z naravo.

Raznolika ponudba domov za vsak življenjski slog

V mirni soseski bodo na voljo trije različni tipi hiš, ki ustrezajo različnim življenjskim slogom. Tiste, ki iščete popolno zasebnost in prostornost, bodo pritegnile samostojne vile. Vrstne atrijske hiše so idealne za družine, ki želite povezavo z naravo in skupnostjo. Vrstne hiše pa so kombinacija funkcionalnosti in sodobnega dizajna za družine z dinamičnim življenjskim slogom.

Vse hiše bodo podkletene, kar nudi dodaten prostor za shranjevanje ali ureditev domačega wellnessa, fitnesa ali drugih večnamenskih prostorov. To novim lastnikom ponovno omogoča obilo prilagodljivosti glede na lastne potrebe in želje.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Popolna povezanost za brezskrbno življenje

Kljub idilični naravni lokaciji soseska zagotavlja vse prednosti urbanega življenja. Osnovna šola in vrtec sta oddaljena le 500 metrov, avtocestni priključek je oddaljen le 1,5 kilometra in omogoča hitro povezavo z vsemi deli Slovenije, središče Ljubljane pa je oddaljeno pičlih 9 kilometrov – dovolj blizu za dostop do kulturnega in poslovnega dogajanja, a dovolj daleč, da vsak dan uživate v miru doma.

Narava na dosegu roke

Bivanje v Soseski Pod Šmarno goro pomeni vsakodnevno prebujanje v objemu narave. Najbolj priljubljena ljubljanska pohodniška destinacija – Šmarna gora – je le korak stran, prav tako pa je v bližini reka Sava s svojimi slikovitimi obrežji. Ljubitelji vodnih športov boste navdušeni nad bližino Veslaškega centra Tacen ob reki Savi, ki s svojimi slikovitimi obrežji vabi tudi na sproščujoče sprehode in piknike. Tudi kolesarske poti v okolici ponujajo neomejene možnosti za aktivno preživljanje prostega časa z družino in prijatelji. Ljubitelje golfa pa bo navdušila bližina igrišča na Smledniku.

Skupnost, kjer je kakovost bivanja na prvem mestu

Soseska je zasnovana kot zaprta skupnost, ki zagotavlja varnost, zasebnost in občutek pripadnosti, uporaba vrhunskih naravnih materialov pri gradnji in estetsko dovršena arhitektura pa prispevata k trajnosti in dolgotrajni kakovosti bivanja. Okolje, v katerem se nahaja soseska, je prijetno in nudi možnosti, da se lahko sosedje med seboj spoznavajo in uživajo v skupnih medsosedskih druženjih ter ustvarjajo skupnost, ki temelji na medsebojnem zaupanju in sodelovanju. Hkrati pa zasnova omogoča zasebnost sprostitve v objemu doma, ki jo v hitrem življenjskem tempu vsakdo potrebuje.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Soseska Pod Šmarno goro je zasnovana kot zaprta skupnost, kar zagotavlja visoko stopnjo zasebnosti in varnosti. Ta pristop ustvarja prijetno okolje za odraščanje otrok, saj starši vedo, da se njihovi najmlajši lahko brezskrbno igrajo pred hišo v varnem okolju.

Soseska Pod Šmarno goro je idealna izbira. Ustvarjena je za tiste, ki cenite visoko kakovost bivanja, naravno okolje in skupnost, ki nudi podporo in povezanost, lokacija na obrobju Ljubljane pa nudi priložnost za ustvarjanje doma v okolju, kjer se prepletata mestni svet in narava. Za vse, ki iščete ravnovesje med mestnim življenjem in naravnim okoljem, ter tiste, ki želite združiti dinamično kariero z mirnim zavetjem doma, je idealna izbira.

Naročnik oglasnega sporočila je POD ŠMARNO GORO D.O.O.