Prvak Celje je po derbiju 35. kroga 1. SNL s Koprom (1:2) dvignil v zrak kanto. Zabava bi bila lahko še izdatnejša, a so jo z zmago z 2:1 pokvarili kanarčki. Pokalni zmagovalec Aluminij se je na večerni tekmi s Primorjem po največjem uspehu v zgodovini kluba, pokalnem naslovu, razšel brez zadetkov (0:0). Nedelja prinaša nastopa ranjenih velikanov, ki ostajata brez Evrope. Maribor po hudi kazni, ki ga je doletela zaradi navijaških incidentov na večnem derbiju, odhaja v Mursko Soboto, Olimpija pa bo gostila Radomlje. Čeprav je v Prvi ligi Telemach odločeno že skoraj vse, pa ostaja vendarle odprt še boj za prestižno strelsko krono. Ta bi lahko postregel z nevsakdanjim razpletom, ki ne služi v čast najboljšim strelcem in slovenskemu nogometu.

Varovanci Vitorja Campelosa so se skušali občinstvu na stadionu Z'dežele predstaviti v boljši luči kot na zadnji domači tekmi proti Bravu (2:3) in se od šampionske sezone, kar zadeva domača srečanja, posloviti z novim uspehom. To jim ni uspelo. Koprčani, ki jim ni primanjkovalo motivacije, saj so se želeli maščevati za nedaven poraz na Bonifiki (0:1), pod taktirko Zorana Zeljkovića pa jim gre odlično, so zmagali z 2:1. Gostovanje v Celju jim je glede na kakovostno zasedbo tekmecev že postreglo z generalko za bližajoče se izzive v Evropi.

Veliki junak zmage Koprčanov v knežjem mestu je bil dvakratni strelec Isaac Matondo. Foto: Aleš Fevžer

Tekma ni imela pravega tekmovalnega naboja, kar se je še posebej poznalo v prvem polčasu. Celjani so po dobri minuti menjali vratarja, tekmo je Luka Kolar začel namesto Žana Luka Lebana, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po izbiri navijačev. Nemudoma je prejel zadetek, ko ga je z natančno odmerjenim strelom znotraj kazenskega prostora premagal Isaac Matondo. Tik zatem so Primorci še drugič zatresli mrežo, zadel je Brown Irabor, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Svit Sešlar je na začetku drugega polčasa izenačil na 1:1, a so kanarčki kmalu znova prešli v vodstvo. Foto: Aleš Fevžer Sledil je miren prvi polčas. Več so bili pri žogi Celjani, ki pa si niso pripravili konkretnejšega zaključka in zgolj enkrat streljali. Leban v 14. minuti ni imel težjega dela po strelu Irabora, v 16. je Svit Sešlar za Celjane od daleč meril nenevarno. V 33. je sledil še slab zaključek Bricea Negouaija.

Drugi polčas se je začel precej bolj živahno. Dotlej bledi Celjani so hitro po odmoru dobili darilo, potem ko je Aljaž Zalaznik v kazenskem prostoru podrl Sešlarja. Slednji je sam izvedel najstrožjo kazen in izid izenačil. Dvoboj se je razživel, v 53. je strel Nikite Josifova zletel mimo desne vratnice gola Metoda Jurharja, minuto zatem je bil na mestu Leban ob strelu Felipeja Curcia.

Celjani so delovali bolje, a so v 55. kanarčki obnovili svojo prednost. Po predložku z desne strani je iz ozadja pritekel Isaac Matondo in presenetil celjsko obrambo za novo vodstvo Kopra. Še drugič je bil v podobni akciji njegov podajalec Bassirou Ndiaye. V 57. se je Jurhar izkazal po strelu z glavo Milota Avdylija, kos je bil tudi poskusu Sešlarja od daleč. Zatem so se zvrstile koprske akcije.

Navijači Kopra so na gostovanju v knežjem mestu lahko prišli na svoj račun. Foto: Aleš Fevžer

V 71. je Leo Rimac prišel do strela z ugodnega položaja, a žogo poslal čez gol. Dve minuti kasneje je Leban zaustavil strel Jean-Pierra Longonde po lepi akciji kanarčkov, v 76. je domači vratar ujel še strel Kamila Manserija.

Razveljavljena gola Rimca in Kučysa

Žan Luk Leban, ki je pred tekmo prejel nagrado za najboljšega igralca Celja po izbiri navijačev, je proti Kopru prejel dva zadetka. Foto: Aleš Fevžer Premagan pa je bil v 78. minuti, ko je z razdalje natančno po tleh in s pomočjo vratnice nameril Rimac. A Celjanom se je nasmehnila sreča, sodniki so po ogledu Vara zaradi prepovedanega položaja Josipa Ilićića gol razveljavili.

V 83. so nato zadeli Celjani, ko je Armandas Kučys po podaji iz kota Sešlarja preskočil obrambo. Sodniki so znova imeli delo in razveljavili tudi celjski zadetek zaradi udarca s komolcem Kučysa. Litovec je prejel tudi rumeni karton.

Do konca sta oba vratarja še nekajkrat posredovala, v sodnikovem dodatku je Avdyli z roba kazenskega prostora stresel še vratnico, a se izid ni več spreminjal. Za Koprčane je to že bila zadnja tekma v sezoni. V zadnjem krogu bodo prosti, medtem ko bodo Celjani v petek gostovali pri Primorju.

Kapetan Celja dvignil v zrak kanto

Sobotni dan se je začel slovesno v knežjem mestu. Prvak Celje je v derbiju najboljših ekip v tej sezoni gostil Koper, po dvoboju pa še povzdignil v zrak šampionsko kanto. Ta čast je pripadla kapetanu Celja Žanu Karničniku.

Celjani so si dali duška ob proslavljanju tretjega državnega naslova. Foto: Aleš Fevžer

Celje je postal prvak že tretjič. Klub, ki se lahko pohvali z največjim proračunom v Sloveniji, je v tem pogledu najuspešnejši v Sloveniji po letu 2020. Prvak je bil trikrat, dvakrat je bila najboljša Olimpija, po enkrat pa Maribor in Mura.

Kidričani po osvojenem pokalu še do točke

V soboto je bilo slovesno in čustveno tudi v Kidričevem. Aluminij je v Športnem parku Kidričevo – kjer poleti ne bo smel igrati domačih evropskih tekem, ampak bo to storil ali na Ptuju ali v Mariboru – zaigral prvič po nepozabni sredi, ko je v knežjem mestu uresničil sanje številnih generacij in proslavljal prvo lovoriko, osvojeno v samostojni Sloveniji. To je bila tekma, ki ni imela večjih rezultatskih imperativov, saj so gostje iz Ajdovščine že zapravili vse možnosti za osvojitev osmega mesta, tako da jih konec meseca čakajo dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Varovanci Tončija Žlogarja se bodo v njih najverjetneje pomerili proti Brinju.

Klubski podmladek je tako pripravil špalir nogometašem Aluminija. Foto: Jure Banfi

Prvi strel v okvir vrat je pripadel Aluminiju v 23. minuti, ko je s prostega strela poskušal Josip Pejić, a je bil na mestu Patrik Mohorović. V 33. je moral domači vratar Florijan Raduha dobro posredovati ob poskusu Nika Jermola. Do konca prvega polčasa pravih resnejših zaključkov ni bilo ne na eni ne drugi strani in ekipi sta na odmor odšli poravnani.

Aluminij in Primorje sta si priigrala veliko priložnosti, a žoga ni hotela v gol. Foto: Jure Banfi Drugi del se je začel z nekoliko več ritma in živahnosti v uvodu. Mark Strajnar je sprva za goste stresel zunanji del mreže. V 50. je iz obrata poskušal Mark Gulić, a je bil Raduha na mestu, nekaj trenutkov zatem je mimo vrat z glavo iz težkega položaja nameril tudi Haris Kadrić.

V 53. je imel lepo priložnost Aluminij, streljal je Adriano Bloudek, a se je žoga odbila od vratnice. Še lepšo priložnost je imel čez nekaj trenutkov Nal Koren, ki pa je z neposredne bližine žogo zelo slabo zadel in jo poslal mimo primorskih vrat.

Tekma se je nato spet umirila vse do 68. minute, ko so imeli Kidričani novo nevarno priložnost. Behar Feta je po protinapadu in dolgi podaji sam prišel pred gostujočo številko ena, a se je s sijajno obrambo izkazal Mohorović. V 79. je bil ob vnovičnem strelu Bloudka spet dobro postavljen Mohorovič, kljub pritisku Aluminija v teh trenutkih pa je do konca ostalo pri začetnem izidu.

Bo sploh kdo prehitel Franka Kovačevića?

Hrvat Franko Kovačević je zapustil Celje po jesenskem delu in je še vedno prvi strelec 1. SNL! Foto: Jure Banfi V 1. SNL je odločeno že skoraj vse. Znani so prvak (Celje), udeleženci v Evropi (Celje, Koper, Bravo in pokalni zmagovalec Aluminij) ter kdo se bo potegoval za obstanek v dodatnih kvalifikacijah (Primorje). Znano ni le še, kdo bo najboljši strelec tekmovanja. Bo prevladal nenavaden trend, ki ga je nekdanji slovenski reprezentant Zoran Pavlović označil z besedo sramota, saj bi si lahko strelsko krono s "skromnimi" 11 zadetki razdelila nogometaša, ki sta vse gole dosegla že jeseni? O tem se bo odločalo v zadnjih dveh krogih.

"To, da Franko Kovačević zapusti Slovenijo po jesenskem delu, pa je z 11 zadetki še vedno najboljši strelec našega prvenstva, je sramota za slovensko ligo. Tu se vidi kakovost nogometa. Nepredstavljivo. Ali pa Benjamin Tetteh. O njem poslušamo, kako kakovosten igralec je, a pozor … Pogovarjamo se vendarle o slovenski ligi, ne pa o nemški bundesligi," je imel legendarni Velenjčan, s katerim smo se pogovarjali pred večnim derbijem v Mariboru, v mislih nepričakovan razplet na lestvici najboljših strelcev. Na njej še vedno vodita Franko Kovačević in Benjamin Tetteh. Hrvat je zapustil Celje že po jesenskem delu, Ganec pa v spomladanskem delu sploh ni zatresel mreže. Če bo ostalo pri tem, bo Slovenija priča z naskokom najmanjšemu številu zadetkov, ki so bili potrebni za osvojitev strelske krone – in še nekaj je.

Nazadnje je to uspelo Šporarju

Andraž Šporar je v jesenskem delu sezone 2015/16 dosegel kar 17 zadetkov. Foto: Urban Urbanc/Sportida Nazadnje, ko je najboljši strelec 1. SNL dosegel vse zadetke že v jesenskem delu, se je to zgodilo v sezoni 2015/16. Vendarle pa je takrat prevladovala številka 17. Tolikokrat je zadel v polno v jesenskem delu takratni vroči napadalec Olimpije Andraž Šporar, ki se je nato preselil v Švico. Na lestvici sta ga do konca sezone ujela soigralec Rok Kronaveter (Olimpija) in Jean-Philippe Mendy (Maribor).

Vseeno pa so najboljši napadalci v tisti sezoni dosegli bistveno več zadetkov kot v tej. To bo še dodatna motivacija vsem strelcem, da v zadnjih dveh krogih izboljšajo izkupiček in se morda prebijejo na vrh. Takoj za Kovačevićem in Tettehom (oba 11) je pet igralcev, ki so dosegli po deset zadetkov. Admir Bristrić (Bravo) ta konec tedna ne bo mogel nastopiti, saj bi moral ljubljanski klub po prvotnem urniku igrati proti propadlim Domžalam, se bodo pa skušali na prvo mesto povzpeti Nikita Josifov (Celje), Behar Feta (Aluminij), Josip Iličić (Koper) in Jaša Martinčič (Radomlje), ki so dosegli deset zadetkov.

Še kako bi odmeval zlasti strelski presežek 38-letnega Iličića, ki je Koprčanom pomagal do drugega mesta in Evrope, a do slednjega ne bo prišlo, saj se na razburljivem gostovanju v Celju, kjer je vstopil v igro v drugem polčasu, ni vpisal med strelce.

Napadalec Brava Venuste Baboula ni le pri vrhu najboljših strelcev 1. SNL, ampak tudi na prvem mestu podajalcev. Foto: Jure Banfi

Blizu vrha najboljših strelcev sta še njegova soigralca Andraž Ruedl in Leo Rimac, pa tudi Emir Saitoski (Aluminij) in Venuste Baboula (Bravo), ki so merili v polno devetkrat. Napadalec Šiškarjev iz Srednjeafriške republike pri tem izstopa še toliko bolj, saj je z desetimi asistencami tudi najboljši podajalec v 1. SNL. Prvo mesto si deli s "super" Mariom Kvesićem iz Celja. Če kaj, bo torej v zadnjih dveh krogih zanimivo spremljati boj za naslov najboljšega strelca in podajalca tekmovanja.

Maribor v Murski Soboti, Radomlje v Stožicah

Mariborčani so na zadnji tekmi proti Olimpiji po prekinitvi zaradi navijaških incidentov ostali brez točk za zeleno mizo (0:3). Foto: Aleš Fevžer Nedelja prinaša spopada v Murski Soboti in Ljubljani. Mura bo gostila ranjeni Maribor, ki je prvič po letu 2008 ostal brez Evrope. Vijolice bo znova vodil začasni prvi strateg Mitja Pirih, vzdušje v ekipi pa je po številnih neuspehih in odkritem nezadovoljstvu navijačev tako z rezultati kot tudi delovanjem vodstva kluba potrto.

Črno-beli so stežka uresničili prvotni cilj in si v turbulentni sezoni, v kateri so čutili nemalo finančnih težav, zagotovili obstanek. Morda pa ravno v nedeljo prvi zadetek, odkar se je preselil v Maribor, dočaka še jeseni zelo razigrani napadalec Mure Dario Vizinger, ki je v spomladanskem delu velik dolžnik Maribora. To bo tudi prva tekma, ki jo bo v vlogi predsednika NK Maribora spremljal Uroš Mlakar.

Zadnje dejanje predzadnjega kroga 1. SNL bo v Stožicah. Olimpija bo gostila Radomlje. Zmaji so razočarali privržence, saj bodo po sezoni, v kateri so branili naslov, ostali brez evropskih nastopov. Tudi v Ljubljani je podobno kot v Mariboru prisotno nezadovoljstvo privržencev na delovanje vodstva kluba, ki se je nedavno obregnilo ob sojenje na nekaterih tekmah Brava. Ni šlo v korist Olimpije, zadeva je šla celo tako daleč, da direktor zeleno-belih Igor Barišić napoveduje bojkot dvoboja zadnjega kroga, ljubljanskega spopada z Bravom.

Bo Olimpija sploh odigrala zadnjo tekmo sezone 2025/26 proti Bravu? Foto: Vid Ponikvar

Ta poteza je pri navijačih naletela na posmeh, doživeli so jo kot slabo premišljeno potezo populizma in odvračanja pozornosti od trenutnih težav v klubu. Zeleno-bele čaka v nedeljo srečanje z Radomljami. Deli ju podobna izkušnja. Oba kluba sta spomladi v pokalu izpadla proti Brinju. Ker imajo mlinarji v svojih vrstah tudi Jašo Martinčiča, enega izmed kandidatov za strelskega kralja sezone, bi bil lahko Štajerec v vrstah Radomljanov ta konec tedna v Stožicah še kako motiviran.

