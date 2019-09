Planinske koče v visokogorju, ki si po vašem mnenju zaslužijo največ pozornosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pogačnikov dom na Kriških podih, Triglavski dom na Kredarici, Zasavska koča na Prehodavcih, Dom na Komni in Krekova koča na Ratitovcu so planinske koče, ki ste jim v peti sezoni akcije Naj planinska koča v kategoriji visokogorje namenili največ glasov.

Pogačnikov dom na Kriških podih, Triglavski dom na Kredarici, Zasavska koča na Prehodavcih, Dom na Komni in Krekova koča na Ratitovcu so planinske koče, ki ste jim v peti sezoni akcije Naj planinska koča v kategoriji visokogorje namenili največ glasov.

Glasovanje za naj planinsko kočo Slovenije v letu 2019 se počasi izteka. Drugi krog izbora, v katerem svoj glas lahko namenite eni od desetih finalistk , bo trajal do vključno 11. septembra. Tako kot lani bosta na koncu dve zmagovalki, in sicer najboljša planinska koča v visokogorju in najboljša planinska koča v nižjih legah. V tokratnem prispevku vam predstavljamo finalistke iz visokogorja (nad 1.500 m). Njihove oskrbnike smo vprašali, zakaj menijo, da ste svoj glas namenili prav njim.

Ljubitelji gora ste v prvem krogu izbora Naj planinska koča 2019 izbrali deset planinskih koč, ki si po vašem mnenju zaslužijo naziv najboljše. Njihove oskrbnike smo vprašali, zakaj ste se po njihovem mnenju odločili ravno zanje in kaj pripravljajo v prihodnje. V prvem delu predstavljamo finaliste iz kategorije visokogorskih planinskih koč (ležijo na višini nad 1.500 metrov in so težje dostopne), jutri bomo nadaljevali s finalistkami na nižjih legah.

Zasavska koča na Prehodavcih (2.071 m)

Zasavska koča leži na vzpetini nad prevalom Prehodavci, ki ponuja veličasten razgled. Foto: Jošt Gantar (www.slovenia.info) Začnimo z Zasavsko kočo na Prehodavcih, ki leži v idiličnem okolju, na razgledni vzpetini nad prevalom Prehodavci, v bližini planinske poti, ki iz Trente vodi v Dolino Triglavskih jezer.

Čeprav leži med Primorsko in Gorenjsko, pa spada pod okrilje zasavskih planincev (od tod tudi ime, saj so bila prav planinska društva iz Zasavja tista, ki so kočo postavila) oziroma Planinskega društva Radeče.

Dom so na pobudo Stanka Brečka iz Hrastnika začeli graditi tik nad nekdanjo italijansko obmejno karavlo, uradno pa so ga odprli avgusta 1954.

Ker je z leti postal premajhen, so ga v sedemdesetih letih prenovili in razširili, prenovljenega pa odprli leta 1973.

Na Prehodavcih stoji moderen bivak, v katerem je 24 ležišč. V začetku devetdesetih je Zasavska koča, za katero že 15 let skrbi Jure Brečko, zadnja štiri leta pa se mu pri tej vlogi pridružuje tudi Tea Drnovšek, postala prva koča v Julijskih Alpah, ki je električno energijo pridobivala s sončnimi celicami in ki se lahko pohvali s prototipom suhega stranišča.

V bližini koče stoji vpadljiv bivak, ki so ga leta 1974 postavili na nekdanjem bunkerju, leta 2013 pa je na njegovih temeljih zrasel nov sodoben bivak.

Drnovškova meni, da je glavna posebnost Zasavske koče njena majhnost, z njo pa tudi domačnost, ki jo obiskovalci lahko začutijo.

"Na koči smo istočasno največ trije in tako lahko kar najbolje vzpostavimo odnos z gosti. Seveda ne smemo pozabiti niti na lokacijo, ne vem, ali je še kje tako krasen razgled, pa še Triglavska jezera so blizu," je poudarila.

Večina obiskovalcev je tujcev, Tea ocenjuje, da kar 80 odstotkov. Glavnina kočo doseže iz strani Doline triglavskih jezer. Prav zaradi njih je na koči še ena od simpatičnih zanimivosti: na stenah so namreč izobešeni listi papirja s stavkom Odnesite smeti v dolino v množici tujih jezikov, zaradi pomanjkanja prostora jih nekaj hranijo še v mapi. Ker je koča težko dostopna, se oskrbujejo s pomočjo helikopterja.

Triglavski dom na Kredarici (2.515 m)

Triglavski dom na Kredarici je z 2515 metri najvišje ležeča planinska postojanka v Sloveniji. Njen oskrbnik je Herman Uranič, ki si prizadeva predvsem za čistočo in urejenost doma. Foto: Ana Kovač Triglavski dom na Kredarici je ena od najbolj prepoznavnih planinskih postojank v Sloveniji.

Z več kot 300 posteljami je najvišje ležeči hotel v Sloveniji in hkrati najvišja meteorološka postaja pri nas.

Dom, ki je 10. avgusta praznoval 123 let, je odprt od junija do konca septembra, tudi zunaj tega obdobja pa vas ne bodo pustili pred vrati.

Prvi mož Triglavskega doma je Herman Uranič iz PD Ljubljana Matica, ki predvideva, da je razlog za uvrstitev v finale izbora dejstvo, da so planinci prepoznali njihov trud.

"Zelo veliko naredimo za čistočo, trudimo se ustreči svojim gostom, tudi hrana je zelo okusna," je atribute najbolje prepoznavne planinske koče v Sloveniji naštel Uranič. "Predpogoj za vse to pa je dobra ekipa. Brez tega ni nič," je poudaril. V koči še vedno prenavljajo sobe, čaka jih še menjava zadnjih odej, tudi restavracija je bila deležna osvežene podobe.

Dom na Komni (1.520 m)

Uranič je pozimi tudi oskrbnik Doma na Komni, prav tako finalista akcije naj planinska koča, v poletnih mesecih pa vse niti na Komni v rokah drži Mateja Zupan, za katero Uranič pravi, da gara na 200 odstotkih.

Precej velika postojanka z več kot sto ležišči, ki leži na razgledni vzpetini zahodno od Bohinjskega jezera, je odprta vse dni v letu. Glede na to, da imajo tovorno žičnico in elektriko, Zupanova pravi, da so pogoji za delo, obisk in nastanitev v koči že skoraj tako ugodni, kot bi šlo za hotel.

"Ker pri nas ni tako frekventno kot na nekaterih drugih slovenskih planinskih kočah, se lahko gostu bolj posvetimo, vzpostavimo bolj oseben stik, še posebej v zimskem času," pravi Zupanova, ki prav v osebnem stiku z obiskovalci, dobri hrani in vzdušju ter dobršni meri sproščenosti vidi glavni razlog za veliko število glasov, ki ste jih v prvem krogu glasovanja namenili Domu na Komni.

Poleti je večina gostov iz tujine, predvsem iz nemškogovorečega okolja, medtem ko so pozimi gostje v glavnem Slovenci, ki se radi vračajo. "Med nami se tako lahko vzpostavi večja vzajemnost," ugotavlja sogovornica, ki je na Komni že sedmo leto.

Pogačnikov dom na Kriških podih (2.050 m)

Ena od posebnosti Pogačnikovega doma na Kriških podih je tudi ta, da vas tam vedno pričaka mlada ekipa. Foto: Jan Lukanović V finale izbora Naj planinska koča 2019 ste v kategorijo visokogorskih koč uvrstili tudi Pogačnikov dom na Kriških podih.

Koča, ki stoji na pravljični lokaciji, v njej pa vas pričakuje skupina mladih in zagnanih planincev, spada pod okrilje PD Radovljica.

Ob našem klicu, da ste jim bralci Siol.net pomagali do finala, so bili zelo presenečeni. "Mislim, da so ljudje za nas glasovali zato, ker smo mlada ekipa, ki se zna prilagoditi svojim gostom, se z njimi pošaliti, pa še lepo je pri nas," je glavne razloge za vaš glas strnil Anže, ki se je prvi javil na naš klic.

Ena od posebnosti Pogačnikovega doma je tudi vključenost v projekt Evropske unije Life SustainHuts, ki je usmerjen k zniževanju izpustov ogljikovega dioksida v naravnem okolju z uvajanjem novih in izvirnih energetskih rešitev na podlagi obnovljivih virov.

Po besedah oskrbnice doma Maše Stanič je največja prednost vključenosti v projekt ta, da imajo zaradi solarnih panelov in majhne vetrnice, s katero proizvajajo električno energijo, elektrike dovolj, največja razlika v primerjavi s prejšnjimi leti pa je, da letos agregata sploh še niso potrebovali.

Krekova koča na Ratitovcu (1.642 m)

Krekova koča na Ratitovcu nosi ime po dr. Janezu Kreku (1865-1917), organizatorju slovenskega zadružništva, ki je rad in redno zahajal na Ratitovec. Foto: Manca Čujež Naslednja v vrsti finalistk iz visokogorja, Krekova koča na Ratitovcu, je stalnica finalnega kroga akcije Naj planinska koča.

Trenutno je njen oskrbnik Vinko Demšar, na vrhuncu sezone pa mu na pomoč priskočijo člani lokalnega društva Planinsko društvo za Selško dolino, tudi nekdanji dolgoletni oskrbnik Lojze Lotrič in Franc Trojar, s katerima se izmenjujejo pri skrbi za kočo.

V Krekovi koči, ki je v poletni sezoni odprta vse dni v tednu, v preostalem obdobju leta pa ob koncu tedna, večinoma gostijo slovenske planince, večina izmed njih je domačinov, številni izmed njih so vključeni tudi med ljubitelje oziroma Prijatelje Ratitovca.

Foto: Alenka Teran Košir Dom, ki ga oskrbujejo s pomočjo tovorne žičnice, blizu in daleč slovi predvsem po flancatih.

Ob koncu tedna jih napečejo tudi po 700 na dan, sicer pa v povprečju vsaj sto. V bližini gradijo nov bivak, ki bo dobrodošla pridobitev tudi zunaj poletne sezone.

>>> Glasujte za Krekovo kočo na Ratitovcu!

Jutri bomo predstavili še finaliste akcije Naj planinska koča v kategoriji planinskih koč.

Preberite še: