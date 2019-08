Dobra novica za vse hribovske navdušence

Hoja v gore je še prijetnejša z dobro opremo , s katero nenazadnje povečujemo svojo varnost. Poleg nahrbtnika, samovarovalnega sestava, cepina in derez med sestavne dele tehnične opreme za pot v gore spadajo tudi pohodniške palice . Te so učinkovit pripomoček, s katerim med hojo v gore razbremenite kolena in hrbtenico. Če jih znamo pravilno uporabljati, izboljšajo našo stabilnost ter razbremenijo kolenske sklepe in hrbtenico.

Pohodniške palice so zagotovo pri vrhu seznama najuporabnejše pohodniške opreme. Obožujejo jih tako profesionalni alpinisti kot tudi rekreativni športniki, ki jo v hrib mahnejo v prostem času.

Pomagajo tako pri vzponih kot sestopih, na poti proti vrhu pa z njihovo pomočjo tudi povečujemo izkoristek našega koraka, saj aktivirajo mišice zgornjega dela telesa in rok.

Kadar hodimo s palicami, lahko hodimo v enakomernem ritmu, ki je tudi z vidika porabe energije bolj ekonomičen. Pohodniške palice nam pri spustih v dolino pomagajo pri lovljenju ravnotežja in stabilnosti. V osnovi palice ponujajo dodatni dve oporni točki, kar zmanjšuje možnost zdrsa na zasneženi ali spolzki podlagi.

Ker smo med hojo tako v gorah kot tudi po ravnini ves čas v stiku s tlemi zgolj z eno nogo, je v primeru, da nam zdrsne, padec skorajda neizogiben. Padci pa so, še posebej v gorah, lahko zelo nevarni. Kot velja za vsako stvar, je tudi padce bolje preprečiti kot kasneje zdraviti poškodbe. In prav preprečevanje padcev je eden izmed namenov pohodniških palic, saj nam nudijo dodatni (eno ali dve) oporni točki.

Ključna prednost pohodniških palic je tudi, da razbremenjujejo sklepe in okostje, ki so pri spuščanju podvrženi precej večjim silam kot na ravnini. S palicami si lahko pomagamo tudi, kadar pot vodi skozi grmičevje, z njimi lahko odrinemo kakšno vejo, odstranimo pajčevino in si pomagamo pri odkrivanju različnih nevarnosti.

Pa veste, na kaj morate paziti, ko jih kupujete? Prestavljamo vam nekaj nasvetov, kako pravilno izbrati in uporabljati pohodniške palice.

1. Ustrezna dolžina palic

Palice za pohodništvo morajo biti primerno dolge, sicer ne bodo tako učinkovite, kot bi lahko bile. Priporočeno dolžino palic dobimo, če telesno višino pomnožimo s faktorjem 0,72.

Dodaten praktičen nasvet je, da se v športnih copatih držimo vzravnano pokonci. Ustrezno dolžino palice v tem primeru določimo tako, da palico zapičimo v tla približno 15 centimetrov pred čevljem, kot komolcev pa mora znašati 90 stopinj. Višina palic sicer po večini narašča po 5 cm, bolje pa je, da so palice nekoliko daljše, kot da so prekratke.

Telesna višina (cm) Priporočljiva dolžina palic za nordijsko hojo (cm) 150 105 152 105 154 110 156 110 158 110 160 110 162 115 164 115 166 115 168 115 170 120 172 120 174 120 176 125 178 125 180 125 182 130 184 130 186 130 188 130 190 135 192 135 194 135 196 135 198 140 200 140 202 140

2. Eno- ali večdelne?

Palice so izdelane iz aluminija ali ogljikovih vlaken. Slednje so precej lažje, vendar so občutljivejše na udarce. Dobra palica ima visoko težišče in dobro ublaži tresljaje. Pomembno je, da steblo palice zagotavlja dobro oporo in prenaša težo telesa.

Ločimo dve vrsti palic: teleskopske (dvodelne) in palice iz enega kosa (enodelne). Okusi so različni, a za planinarjenje so najprimernejše palice, ki so nastavljive po višini, saj za vzpon potrebujemo približno 5–10 centimetrov krajše palice kot za sestop.

Enodelne palice so praviloma primerne za nordijsko hojo in tek. Palice iz enega kosa so zelo priljubljene pri rekreativcih, ki želijo imeti svoje točno po meri. Prednost teh palic je, da nimajo navojev, s čimer se zmanjša možnost njihove poškodbe. Enodelne palice so načeloma tudi čvrstejše in prenesejo večje obremenitve.

Dvodelne oziroma večdelne palice pa so primerne za izdatno hojo po strminah, torej planinarjenje, kjer moramo prilagajati višino. Teleskopske palice so nastavljive po dolžini in jih zato lahko uporablja več ljudi. Prednost teleskopskih palic je, da so uporabne pri vzponih in težje dostopnih pobočjih, saj jih lahko enostavno zložimo in pospravimo v nahrbtnik.

Negativna plat dvo- ali večdelnih palic je, da se lahko zvijejo ob preveliki obremenitvi. Zatorej je treba še toliko preudarneje izbrati palice iz kakovostnih materialov.

Večina palic je sicer nastavljivih po dolžini od 60 do 140 cm. Za boljši oprijem na različnih vrstah terena nastavite palice po dolžini. Palice skrajšate pri vzponu na hrib, podaljšate pa pri sestopu. Osnovno dolžino palic se nastavi na ravni površini.

Navzgor: 5–10 cm krajše, glede na strmost in naklon terena.

Navzdol: 5–10 cm daljše, glede na strmost in naklon terena.

V Intersportovi ponudbi najdete tako enodelne kot dvodelne in tridelne pohodniške palice, nekatere se zložijo na preklop, druge pa se enostavno potisnejo same vase. Mogoče je pridobiti tudi določene rezervne dele, v primeru da se vam kakšen del palice uniči. Palice je sicer možno opremiti z različnimi nastavki, ki jih namestimo na konice. Na voljo so različice za treking, nordijsko hojo in hojo po trših površinah. Nekateri modeli imajo vgrajene posebne blažilnike, ki absorbirajo določeno silo, ki nastane med hojo. Ti modeli so še posebej priporočljivi za vse tiste pohodnike, ki imajo težave z gležnji in koleni.

3. Oblika ročaja z zanko

Ročaji palic so praviloma izdelani iz gume, plute ali posebne pene. Pluta je odporna na vlago iz prepotenih dlani, zmanjša vibracije in se najbolje prilagodi obliki vaših rok. Pena absorbira vlago iz prepotenih dlani in je najmehkejša na dotik. Guma izolira roke pred mrazom, udarci in tresljaji, zato je najboljša za dejavnosti v mrzlih dneh, vendar pa je verjetneje, da vam začne drseti zaradi potenja ali vlage, in je zato manj primerna za pohodništvo v toplejšem delu leta.

Ko kupujete palice, je priporočljivo preizkusiti različne modele, da se prepričate, kateri ročaj vam najbolj ustreza. Načeloma pa strokovnjaki priporočajo ročaje, narejene iz gume in plute, ki omogočajo dober oprijem, ne drsijo in preprečujejo potenje rok. Predvsem pa morajo biti ročaji udobni.

Oblika ročaja z zanko je pomembna zaradi daljše aktivnosti, pri kateri bi lahko prišlo do poškodb in žuljev v predelu dlani, zato mora biti oblika ročaja ergonomsko oblikovana, pri čemer je vrh ročaja rahlo zaobljen in tako dovoljuje, da dlan pri zaključku odriva s palice, za boki pa nemoteno zaključi odriv.

4. Vrsta krpljice

Pohodne palice po navadi vsebujejo majhno, odstranljivo treking krpljico na koncu konice. Poznamo konice dveh vrst; krajše z manjšo krpljico in daljše z večjo krpljico. Prve so primernejše za hojo v kopnem, slednje za hojo v snegu, ampak to je le splošna orientacija. Po navadi se krajše konice z ožjo krpljico v redu obnesejo v vseh razmerah.

S krpljicami preprečimo, da bi se palica pozimi ugreznila v sneg, poleti pa zagozdila v razpoke. V ta namen so krpljice različnih velikosti, za poletje so tako primernejše manjše, v zimskih razmerah pa je zaradi lažje prilagoditve snežni podlagi in boljšega oprijema primerneje uporabljati večje. Konice palic so iz trdih, odpornih kovin.

Priporočljivo je, da palica omogoča menjavo konic, saj je – tako kot pri krpljicah – uporaba konic odvisna od terena.

