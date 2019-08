Ideja za izlet: kliče nas postavni lepotec

Rešite osebnostni kviz in preverite, kakšen tip planinca ste ter se potegujte za privlačne nagrade:





Markantni postavnež sicer ni najvišja gora v Martuljkovi skupini, je pa zaradi svoje mogočnosti buril duhove že po prvi svetovni vojni, ko sta leta 1926 direktno smer na vrh po severni steni (tista, ki jo vidimo s ceste) preplezala Mira Marko Debeljak in Stane Tominšek. Po petih letih sta se stene po drugi smeri lotila še Pavla Jesih in Jože Lipovec. Obe smeri sta še danes velik alpinistični izziv.

Severno stran prepustimo alpinistom

Če nismo ravno izkušeni alpinisti, moramo na Špik z druge, južne smeri, pa če nas še tako mika, da bi se nanj povzpeli po severni steni. Severna stena je rezervirana za najizkušenejše, vsi ostali se na Špik raje odpravimo z južne smeri.

Na vrh vodita dve označeni poti: čez Kačji graben (to pot raje uporabimo za sestop) ali čez Lipnico.

Z avtom se zapeljemo do Mihovega doma, ki stoji na tretji serpentini ceste na Vršič, od koder se odpravimo do Koče v Krnici (1.113 m). Tam se odločimo, ali bomo nadaljevali proti vzhodu oziroma desno na Lipnico ali proti zahodu (levo) čez kačji Graben, kjer se bomo morali pregristi čez melišče. Zato slednjo pot raje izberemo za sestop.

Ne glede na to, kako bomo po dobrih petih urah vzpona prišli na vrh, bomo zgoraj nagrajeni z izjemnimi razgledi. Ponuja se nam dih jemajoča prepadna severna stena in sosednji vrhovi ter celotna Zgornjesavska dolina.

Izhodišče Mihov dom na Vršiču (oziroma tretja serpentina ceste na Vršič) Cilj Špik Trajanje 6,5–8 ur Tip poti označena Višina izhodišča 1.085 m Višina cilja 2.472 m Višinska razlika 1.387 m Zahtevnost Celotna pot je zelo zahtevna.

Izkušnje in dobra oprema so več kot obvezne

Špik z južne strani

Vsi, ki bi radi v svojo planinsko knjižico vpisali vzpon na Špik, morajo biti že izkušeni gorniki, ki obvladajo gibanje v visokogorju in znajo ravnati z vso hribovsko opremo ter so telesno ustrezno pripravljeni. Lahkomiselnost moramo pustiti v dolini. Na takšni turi nas namreč lahko presenetijo snežišča, krušljivi predeli in druga zahtevna tehnična mesta.

Vzpon na Špik traja približno od 5 do 6 ur, teren je sprva gozdnat, nato se spremeni v gosto ruševje, pelje nas prek melišč in travnatih predelov do skalnih grebenov. Od Gamsove špice pod južno stene Lipnice do vrha Lipnice in naprej proti Špiku naletimo na nekaj zahtevnih mest.

Sestopimo desno proti Kačjemu grabnu, kjer se spuščamo po razčlenjenem skalnatem pobočju, meliščih in žlebovih. Sestop traja od dve do tri ure.

Primerna oblačila, palice, dereze in čelada

V tako visoke hribe se moramo odpraviti primerno oblečeni. Izberimo jakno, odporno na veter, ki se hitro suši in dobro odvaja vlago, po možnosti naj ima dovolj veliko kapuco. Jakna naj bo primerna tudi za zahtevne vremenske razmere.

Da bomo kos različnih vremenskim razmeram, se oblečimo po plasteh. Oblačila naj bodo funkcionalna, lahka, zračna in taka, ki so izdelana iz vrhunskih materialov. Kljub temu, da je vreme zelo toplo, za visokogorje ne smemo pozabiti na dolge pohodne hlače, jopo, toplo vetrovko, lahko tudi puhovko.

Ker nas na poti lahko presneti tudi kakšno snežišče, so dereze nujne. Seveda ob pogoju, da jih znamo pravilno namestiti in uporabljati. Čelada je v krušljivem in prepadnem skalnatem svetu prav tako obvezen del planinske opreme.

Izbrali smo:

Nasvet Intersport in PZS: Kako izbrati prave čevlje za pohodništvo?

Za izlet nad dva tisoč metrov visoko moramo izbrati primerno obutev.

Za visokogorje so primerni visoki planinski čevlji iz trdnega in trpežnega materiala. Podplat ne sme biti obrabljen, narejen mora biti iz trše gume, ki v vseh vremenskih pogojih nudi dober oprijem, hkrati pa je odporen na ostre skale in kamenje. V trgovinah je na voljo veliko kakovostnih hribovskih čevljev iz nepremočljivih materialov.

V visokogorje s primernim nahrbtnikom

Nahrbtnik mora biti ne glede na turo ergonomsko oblikovan in prilagodljiv. Če gremo samo na kratek izlet, lahko vzamemo s seboj preprost nahrbtnik, medtem ko mora biti za daljše in napornejše podvige temu primerno oblikovan in obvezno prilagodljiv glede na to, koliko stvari vzamemo s seboj. Naramnice naj bodo nastavljive, hrbtišče pa anatomsko oblikovano.

Izbrali smo:

Na Špik iz Špika

Poleti imamo idealno priložnost, da obisk hribov združimo s kampiranjem ter si tako naredimo malce drugačen odklop ob koncu tedna.

Če bi se na Špik radi odpravili zelo zgodaj zjutraj, še pred hudo sončno pripeko – pot nas namreč pelje po prisojnih pobočjih – je idealen kraj, kjer lahko prenočimo, avtokamp Špik v Gozd - Martuljku. Tako bomo zvečer uživali v prelepih razgledih na lepotca Julijskih Alp, zjutraj pa bomo še v mraku odrinili na pot.

Za kampiranje bomo potrebovali lahek potovalno-športni šotor, ki ponuja zaščito proti vlagi in vetru, toplo spalno vrečo s termalno kapuco, zaščito obraza, zaščito zadrge ter udobno podlogo za spanje, najbolje samonapihljivo blazino.

Kako izbrati popolno spalno vrečo?