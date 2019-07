Ideja za izlet: kam jo mahniti ta konec tedna?

Iščete idejo in navdih, kam v gore jo mahniti ta konec tedna? Lahko se odpravite na prijeten in ne preveč zahteven izlet v Julijske Alpe. A le s primerno in varno pohodniško opremo , seveda. Panorama na poti z Vršiča na Sleme je izredno zanimiva. Fotoaparate boste napolnili z motivi okoliških gora in dolin, čudoviti razgledi vas bodo spremljali na vsakem koraku, območje pa je znano tudi po mogočnih macesnih in manjših jezercih.

Slemenova špica je ena od najbolj priljubljenih vzpetin v slovenskem visokogorju. Gre za imenitno travnato razgledišče v bližini našega najvišjega cestnega prelaza Vršič. Na tega se pripeljete z avtom, nato pa jo peš uberete na 1.911 metrov visok vrh, ki se dviga nad planoto Sleme.

Avtomobil lahko pustite na parkirišču ob Erjavčevi koči, sledi pa približno 40 minut dolga pot na Sleme. Pot je urejena in markirana, primerna za vse vrste pohodnikov – razen za tiste, ki pridejo z neustrezno pohodniško opremo.

Izhodišče Vršič, Erjavčeva koča Cilj Slemenova špica Trajanje 1 h 30 min. Tip poti označena Višina izhodišča 1520 m Višina cilja 1909 m Višinska razlika 630 m Zahtevnost Celotna pot je tehnično nezahtevna.

Dobra oprema povečuje užitek in tudi varnost

Čeprav pot z Vršiča na Sleme ne spada med zahtevnejše pohodniške poti, je ustrezna pohodniška oprema vsekakor ključnega pomena, vključno s pohodniško obutvijo.

Kompaktnejša obutev z dobrim oprijemom

Primerna obutev je verjetno najpomembnejši del pohodniške opreme. Le v pravih čevljih se bomo namreč počutili varno in udobno. Za opisan vzpon potrebujemo nekoliko kompaktnejšo obutev. Podplat naj ne bo ne pretrd ne premehak, predvsem pa naj bo iz kakovostne gume, ki zagotavlja dober oprijem.

Izbira nepremočljivega visokega čevlja, ki gležnju, ta je predvsem pri sestopanju najbolj izpostavljen, omogoča dodatno oporo, je vsekakor ustrezna.

Ekstremno lahkotna oblačila

Tura Vršič-Sleme spada med krajše, a je vseeno pomembno, da s sabo vzamemo tudi ustrezna oblačila. Funkcionalna, lahka, taka, ki dihajo in ki so izdelana iz vrhunskih materialov.

Govorimo torej o majicah, dolgih in kratkih hlačah, jaknah in vetrovkah minimalističnih krojev in iz izjemno lahkih materialov, ki se lahko pohvalijo z odpornostjo tudi v najbolj neprijetnih vremenskih razmerah in ki zadovoljujejo tudi standarde najzahtevnejših športnih navdušencev. Glede na to, da nas v teh dneh razvajajo visoke temperature, se zdijo kratka majica in kratke hlače popolna izbira, a kakšna vetrovka gotovo ne bo odveč.

Nahrbtnik – zvest spremljevalec

Ko se odpravimo v naravo ali gore, je nahrbtnik naš zvest sopotnik. Omogoča nam, da s sabo vzamemo vse nujne potrebščine, s pomočjo katerih se lahko pripravimo na nepredvidljive vremenske razmere. Vedno je namreč pametno premišljevati o več scenarijih. Lahko gre vse po načrtih, a včasih se stvari pač obrnejo drugače. Vse to lahko učinkovito rešimo, če v nahrbtnik spravimo vse potrebno, kar nam v primeru nepričakovanih dogodkov pride prav.

Za turo Vršič-Sleme bo dovolj majhen nahrbtnik, katerega prostornina znaša približno od 10 do 20 litrov. Tak, ki je hkrati tudi ergonomsko zasnovan in anatomsko oblikovan tako, da se prilega našemu hrbtišču. Danes imamo na voljo pohodniške nahrbtnike, izdelane iz posebnih materialov, ki se hrbta dobro oprimejo, poleg tega pa so opremljeni s posebnimi kanali, ki omogočajo zračnost, prilagodljivi so po višini, opremljeni pa tudi z dobro oblazinjenimi in nastavljivimi naramnicami. Seveda so nahrbtnikom dodani tudi številni priročni žepi, večina ima tudi poseben predal in ustrezne odprtine za vodne mehove.

Načeloma velja pravilo, da daljša ko je naša avantura, več prtljage potrebujemo. Posledično je tudi nahrbtnik večji in težji. Predvsem pa se nahrbtniki med seboj precej razlikujejo, kar pomeni, da je res zelo pomembno točno vedeti, za kakšen namen ga potrebujete.

Zgoraj omenjen nahrbtnik bo zadostoval, da s seboj vzamemo rezervno majico, vetrovko ter še kakšno energetsko ploščico in uporabno drobnarijo. Zelo priporočljivo je imeti s sabo komplet prve pomoči.

S palicami bo šlo lažje

Smo pred samo turo na kaj pozabili? Pohodniške palice, jasno! Te bodo pri hoji aktivirale mišice rok in zgornjega dela telesa, poleg tega pa povečujejo stabilnost in izboljšujejo izkoristek energije.

Pravilno dolžino določimo tako, da palico zapičimo v tla približno 15 centimetrov pred čevljem, kot komolcev pa mora znašati 90 stopinj. Najprimernejše so sicer palice, ki so nastavljive po višini, saj za vzpon potrebujemo približno od pet do deset centimetrov krajše palice kot za sestop.

Nekateri modeli imajo vgrajene posebne blažilce, ki absorbirajo silo, nastalo med hojo. Ti modeli so še posebej priporočljivi za vse tiste pohodnike, ki imajo težave z gležnji in koleni. Za turo Vršič-Sleme smo izbrali:

Skočimo v hribe!

Smo primerno opremljeni? Gotovo. Sledi le še skok v hribe. Začeli bomo visoko, a je pot preprosta in ne predolga, vseskozi pa nas spremljajo visoke stene in čudoviti razgledi.

Enkraten razgled za vse, ki bi radi z relativno malo truda občutili lepoto in mogočnost naših gora. Izlet je primeren tudi za otroke, a pozornost na poti (še posebej v srednjem in zgornjem delu) ne bo odveč.

Z velikega parkirišča pred Erjavčevo kočo takoj opazimo rdeč planinski kažipot, ki nas na drugi strani ceste vabi na Sleme, Malo Mojstrovko in v Tamar. Krenemo po markirani poti naravnost navzgor proti zahodu.

Po krajšem vzponu nas pot pripelje do večje skale, na kateri opazimo napis Mojstrovka levo. Vzpnemo se na sedlo, kjer se konča greben Mojstrovk. Za nami se bo kmalu bohotil krasen pogled na Prisojnik in še bolj v ozadju na Škrlatico.

Na sedlu zavijemo desno (smer Sleme) in se rahlo spuščamo. Po prijetni poti dosežemo travnato planjavo, od koder je najbrž najlepši razgled na čudoviti Jalovec, nad nami pa se dvigujejo stene Mojstrovk. Od tu je le še streljaj do vrha Slemenove špice.

Pot nato pelje naravnost, vse do razpotja, ki se levo spusti v Tamar, mi pa se vzpnemo nekoliko desno, najprej po strmi skalnati poti in že smo na vrhu.

Tik pred vrhom boste videli manjša jezerca, nad katerimi je vrh Slemenove špice. Sam vrhje le nekaj deset metrov nad omenjenimi jezerci, ki so v sušnem obdobju prazna. S Slemenove špice se vidijo skakalnice v Planici in vrhovi nad dolino Tamar ter Karavanke in Avstrija.

Slaba stvar je, da na vrhu Slemena ni koče, lahko pa se ustavimo v Domu v Tamarju in se vrnemo po drugi poti. Za spust v Tamar boste z vrha Slemena potrebovali malo več kot uro, za pot do Planice pa približno uro in pol. Upoštevati velja, da se bo treba vrniti do izhodišča in da bo pot do parkiranega avtomobila pri Erjavčevi koči nekoliko daljša.

Pa srečno in varen korak!

