Kako najlažje pripraviti prtljago za izlet v gore?

Poletna planinska sezona gre počasi proti vrhu, saj je avgust že tradicionalno rezerviran za slovenske ljubitelje gora in planin . Ko se človek nekaj dni potika po naravi, se zelo približa svojemu bistvu. Tam spozna, kako malo je pravzaprav potrebnega za osnovno preživetje. Dobra novica je, da sodobna pohodniška oprema omogoča, da imamo v svojem nahrbtniku vse, kar potrebujemo za bivanje v naravi – šotor, spalno vrečo in številne uporabne dodatke.

Ko se nekoliko bolj resno odpravimo v naravo ali gore, je nahrbtnik naš najbolj zvesti sopotnik. Izbrati ga je treba premišljeno, saj vam lahko vaš pomočnik na gorskih avanturah omogoči bodisi omogoči nepozabne užitke ali pa neprijetno breme.

Vedno je namreč pametno premišljevati o več scenarijih. Lahko gre vse po načrtih, a včasih se stvari pač obrnejo drugače. Vse to lahko učinkovito rešimo tako, da v nahrbtnik spravimo vse potrebno, kar nam v primeru nepričakovanih dogodkov pride prav.

V prispevku pišemo o uporabnih nasvetih, ki vam bodo koristili pri pripravljanju prtljage za enodnevni ali večdnevni izlet v hribe. A preden se lotite izbire nahrbtnika in zlaganja vanj, poskrbite za primerno osnovo, torej za ustrezno obutev in obleko. Rešite pa lahko tudi osebnostni kviz in preverite, kakšen tip planinca ste, ter se potegujete za privlačne nagrade.

Obleka in obutev

Sodobni trendi pohodniške obleke potekajo v smeri t. i. čebulnega večplastnega sistema oblačenja, pri katerem ima vsaka plast svojo funkcijo (učinkovito prevajanje znoja, toplotna izolacija, zaščita pred dežjem, vetrom, mrazom). Ob toplem vremenu tako slačite eno plast za drugo in se izognite "toplotnemu presenečenju", v mrazu pa se oblačite postopno in s tem poskrbite, da se telo ne pregreje.

Med hojo vam ne sme biti prevroče, zato uporabljajte aktivno perilo in oblačila iz sodobnih materialov, ki se prilegajo vašemu telesu, s tem boste zmanjšali možnost, da se kam zapnete in padete. Izogibajte se bombažu, ta je namreč hladen in slabo odvaja pot.

Vedno imejte s seboj tudi toplo oblačilo, pohodne palice, kapo in rokavice (da, tudi poleti), saj se vreme v gorah hitro spreminja, sneg pa vas ne sme presenetiti niti poleti. Primeren čevelj za pohod v gore je sicer odvisen od pohodnika, vrste in dolžine ture, kilometrov, ki jih je pohodnik že prehodil. V osnovi pa velja, da mora biti visok, saj tako zaščiti gležnje pred mehanskimi poškodbami in zvini. Imeti mora narebren podplat iz kakovostne gume, ki je tog, da se pri obremenitvi ne zvije.

Udobnost, prostornina in odlagalne površine

Nahrbtnik je tako ali drugače najbolj zvest pohodniški sopotnik, saj omogoča prenašanje vse potrebne opreme, oblačil, hrane in pijače. Njegova velikost je odvisna od dolžine ture.

Predvsem je pomembno, da je nahrbtnik udoben, stabilen in ima za vas primerno prostornino. Pomembno je tudi, da izberete nahrbtnik, ki ima kar največ žepov za organizacijo predmetov (telefon, zemljevid, kompas), žep za vodni meh in zanke za pričvrstitev pohodnih palic, morda še kakšno zanko za cepin, stranske žepe za čutare … Če ga večinoma nosite v toplih dneh, bodite pozorni, da ima zračno hrbtišče.

Načeloma se na trekinge odpravimo z razmeroma velikimi nahrbtniki, s takšnimi, katerih prostornina se giblje nad 40 litrov, lahko pa gre vse tja do 70 litrov. V takšen nahrbtnik lahko poleg rezervnih in toplih oblačil spravimo tudi spalno vrečo in celo šotor, pa še meh za vodo, hrano, nujne drobnarije in kuhalni pribor. Na zunanjo stran pa lahko pritrdimo ležalno peno, pozimi pa smuči, palice, cepin, čelado …

Bistvena lastnost kakovostnega pohodniškega nahrbtnika je njegovo hrbtišče, ki mora biti ergonomsko zasnovano, ponujati mora kakovosten ventilacijski sistem, predvsem pa mora zagotavljati možnosti osebnostnih nastavitev in podložene naramnice. Sodobni nahrbtniki so opremljeni tudi s posebnim predalom za vodni meh in odprtino, skozi katero napeljemo cevko za vodo, ki je nameščena na naramnici. Priporočljivo je, da ima nahrbtnik priloženo posebno ponjavo, ki ga ščiti v primeru dežja.

Enodnevni izleti in vikend ture

Enodnevne in vikend ture so po navadi že dovolj zahtevne, predvsem pa nas vodijo dovolj visoko v hribe, da potrebujemo kar nekaj dodatnih oblačil. Ko začnemo, je v dolini po navadi toplo, potem pa temperatura vsakih nekaj sto višinskih metrov pada. Ko pridemo na vrh, se poleg toplega čaja še kako prileže sveža majica, topel pulover ali vetrovka. In za vse to je treba najti prostor v nahrbtniku. Poleg tega pa je dobro imeti vsaj trilitrski meh za vodo, nekaj energijskih ploščic in še kakšno uporabno drobnarijo. Zelo priporočljivo je imeti s sabo komplet prve pomoči.

Za ture, ki trajajo dan ali dva, so načeloma primerni nahrbtniki, katerih prostornina se giblje med 20 in 40 litri. Razlika med obema ekstremoma je kar precejšnja, zato je priporočljivo, da pred nakupom premislite, kaj po navadi vzamete s sabo. S tem bo odgovor na vprašanje, kako prostoren naj bo vaš nahrbtnik, takoj precej lažji.

Priporočamo - McKinley Falcon VT 20

Za enodnevne ture priporočamo kompakten in zelo praktičen 20-litrski nahrbtnik, primeren za enodnevne pohode. Spredaj ima velik elastičen žep z enostavnim dostopom, v katerega pospravite jakno ali kako drugo opremo.

Kakovostno hrbtišče VENT naredi nahrbtnik za zelo lahkoten ter zagotavlja maksimalno udobje in dobro regulacijo temperature tudi pri fizično zahtevnih vzponih. Trak okoli pasu prenese obremenitev s hrbta in zagotavlja prijetnejše nošenje.

McKinleyevo hrbtišče VENT 2.0 odlikuje izjemna zračnost, ki zagotavlja dobro kroženje zraka. Stik s hrbtom bo z zračno mrežico veliko bolj prijeten, vi pa bolj sveži. Odlična ventilacija poskrbi za odlično počutje.

Kaj vzeti na daljši oddih?

Seveda pohodi v hribih ali popotniški načini potovanja lahko trajajo tudi precej dlje. Tja do enega tedna lahko vzamemo vso prtljago s sabo.

Na poteh, ki so daljše od enega tedna, pa si bomo verjetno že morali kakšen kos garderobe tudi oprati. V vsakem primeru za daljša in resnejša potovanja potrebujemo precej večji nahrbtnik, ki naj ima vsaj 65 litrov prostornine. Zelo priporočljivi so tudi nahrbtniki, ki jih je možno povečati za dodatnih deset do petnajst litrov.

Izbira pravilnega nahrbtnika je spet precej odvisna od dolžine in načina potovanja. Če boste taborili, lahko v nahrbtnik ustrezne velikosti celo spravite športno-pohodniški šotor za dve osebi, spalno vrečo, napihljivo blazino, kuhalnik, jedilni pribor … V vsakem primeru pa verjetno potrebujete vso opremo, ki bi jo sicer vzeli na krajše pohode in še kar nekaj dodatnih kosov oblačil.

Priporočamo - McKinley Yukon 65 + 10RC IV

Odličen primerek kakovostnega sodobnega pohodniškega nahrbtnika za tovrstno ture je McKinley Yukon 65 + 10RC IV, ki je primeren za večdnevne pohode, gorniške ture, izlete in potovanja. Nahrbtnik odlikuje anatomsko oblikovano hrbtišče FIT VARIO 2.0, ki omogoča zelo dobro kroženje zraka ter nastavitev velikosti hrbtišča, tako da se popolnoma prilega uporabnikovemu hrbtu.

Nahrbtnik ima nastavljivo pokrivalo z dodatnim žepom (+10 l) ter drugimi uporabnimi dodatki: žepa na bokih, spodnja in zgornja komora, stransko odpiranje, bočni in prsni pas, prostor za vodni meh, pasovi za pritrjevanje dodatne prtljage, možnost pritrditve ležalne podloge in pohodniških palic.

Kako pripraviti prtljago?

Tako na krajših pohodih kot na daljših turah je zelo pomembno, kako svoje stvari zložite v nahrbtnik.

Vso opremo, ki jo boste vzeli s seboj, morate predhodno pregledati in urediti. Poskrbite za pravilno razporeditev v nahrbtniku (na vrhu naj bodo stvari, ki jih boste potrebovali med prvimi).

Če ste začetnik hoje v gorah, vzemite s seboj nekaj več opreme, z izkušnjami pa boste ugotovili, katere opreme tovorite preveč ali premalo. Vsekakor naj nahrbtnik ne bo pretežak, saj bo tako tudi tura prijetnejša.

Sistematični pristop namreč omogoča, da točno veste, kje je kaj, kar pomeni, da vam ni treba vsakič iz notranjosti potegniti vse prtljage. Predvsem pa sodobni nahrbtniki omogočajo takšno pripravljanje prtljage, saj imajo več predalov in prekatov, ki omogočajo logično in smiselno sortiranje prtljage.

Oprema, ki ne sme manjkati v vašem nahrbtniku

Ne glede na vrsto ture, na katero se odpravljate, v vašem nahrbtniku ne sme manjkati naslednja obvezna oprema:

aluminijasta folija in bivak vreča,

osebni komplet prve pomoči,

čelna svetilka in rezervne baterije,

mobilni telefon s polno baterijo,

beležka, navaden svinčnik,

sveča in vžigalice v neprepustni vrečki,

železna rezerva (hrana z visoko energijsko vrednostjo, dolgim rokom obstojnosti, ki je lahka in ima majhen volumen).

POZOR! Preden se podate v gore, si vzemite čas za: 1. Preverite vremensko napoved. Najdete jo tudi na naši spletni strani na povezavi www.vreme.siol.net. 2. Naštudirajte pot, ki ste si jo zamislili. 3. Če se znajdete v težavah, pokličite na 112. Če ste priča nesreči, pokličite na 112 in ostanite ob poškodovancu.

