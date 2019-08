Kako motivirati otroke za obisk hribov in gora?

Za mlajše otroke so primernejše lažje ture, kot so planine in nižji vzponi. A vseeno naj bodo poti zanimive, razgibane, polne korenin.

A korak za korakom, tako kot počasi napredujemo v hribih, je tudi izlet v gore z otroki treba začeti načrtovati že doma. Z malo domišljije in iznajdljivosti lahko še tako nergajočim otrokom pričaramo dan, ki ga ne bodo kmalu pozabili, temveč bodo s čedalje večjim veseljem hodili v hribe.

Preverjeno s kopico otrok, že po naravi bolj aktivnih, in takšnih, ki na izlet v hribe resnično gledajo kot na najhujšo reč, ki jih je doletela tisti konec tedna. Z vami delimo nekaj zvijač in iger, s katerimi lahko dodatno popestrite obisk narave in skrajšate pot do cilja, da kratkohlačniki še opazili ne bodo, da so že na vrhu.

nagradni igri na koncu prispevka in z nekaj sreče in domiselnosti osvojite pohodniške čevlje Salomon. Sodelujte vna koncu prispevka in z nekaj sreče in domiselnosti osvojite pohodniške čevlje Salomon.

Otroke je na poti treba primerno animirati, mlajše s kakšnimi pravljicami, pripovedkami in drugimi zgodbami, starejše s kakšnimi pomembnejšimi podatki.

1. PREMIŠLJENO NAČRTOVANJE

Izlet načrtujte premišljeno in trajanje vzpona prilagodite trenutni zmogljivosti otrok, še bolje, če je čisto malo nad njihovimi zmožnostmi. Saj veste, da lahko otroci že po stotih metrih premagane višine tarnajo, kako so utrujeni, medtem ko so prejšnji dan šest ur neprekinjeno divjali po prostoru za piknik, raziskovali gozd, se lovili, nabirali drva in gradili bivake. Seveda pa: ne pretiravajte. Izlet prilagodite njim.

2. PRAVLJICE IN LEGENDE

Ko izbirate destinacijo, se predhodno pozanimajte o morebitnih pravljicah in legendah, ki veljajo za kraje, ki jih nameravate obiskati. Pripovedovanje zgodbic med potjo dela čudeže, sploh če naj bi bile "resnične". Pokukajte za drevo in iščite vilinske deklice, ki so nekoč vladale planini, pastirčka, ki je eni podaril svoje srce, lovca, ki je ustrelil Zlatoroga, itd. Enako velja tudi za naravne znamenitosti ob poti. Raziščite in se pozanimajte. Morda pot vodi mimo stare partizanske bolnišnice, skalnega spodmola, vhoda v podzemno jamo, snežne jame, najširše smreke, kar se bo otrokom še posebej vtisnilo v spomin in jim širilo obzorja.

3. DREVESA GOVORIJO

Otrokom povejte, da nekateri verjamejo, da se drevesa med seboj pogovarjajo in da ima vsaka vrsta svoje blagodejne učinke na človeka. Energija bukve naj bi vračala samozaupanje in pomirjala duha, macesen naj bi pomagal ljudem, ki imajo v sebi občutek manjvrednosti in jim manjka samozaupanja, bor pa predstavlja in utrjuje ljubezen ter življenjsko energijo. Verjemite, otrokom je strašansko zabavno objemati drevesa in prisluhniti, kaj jim govorijo, ter ugotavljati, s katerimi čustvi jih navdajajo. Več o drevesih in njihovih učinkih si lahko preberete tukaj.

Svoje otroke lahko v hribe odpeljete tudi zadnja vikenda počitnic V soboto, 24. avgusta, na Vogarju in 31. avgusta na Šmohorju se bosta zgodila dogodka akcije Gremo v hribe, kjer so za stare in mlade pripravili pester zabaven in poučen program. Otroške ustvarjalne delavnice, nagradne družabne igre, prikaz gorskega reševanja, kratek tečaj prve pomoči in na Šmohorju nastop Nine Pušlar. Več na www.gremovhribe.si oziroma Gremo v hribe na Facebooku.

1 / 13 2 / 13 3 / 13 4 / 13 5 / 13 6 / 13 7 / 13 8 / 13 9 / 13 10 / 13 11 / 13 12 / 13 13 / 13

4. NABIRANJE SMETI

Tekmujte, kdo bo po poti nabral več smeti. Žal so te še vedno spremljevalke planinskih poti, sploh tistih sredogorskih. Bodite jim vzor in jih že od mladih nog učite, kako pomembno je naš planet ohranjati čist, čeprav teh smeti niste odvrgli vi. Vzgoja v duhu "bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu", je lahko dobra popotnica za življenje.

5. KOMPAS IN ZEMLJEVID

Na pot se podajte s starim dobrim kompasom in zemljevidom. Naučite otroke uporabljati ta dva pripomočka, saj sta v hribih še vedno nepogrešljiva. Vsaki elektronski napravi zmanjka baterije, znanje bodo vedno nosili s seboj.

6. IGRANJE TIHE MAŠE

Vsi poznamo igrico, v kateri morajo biti vsi igralci tiho, kajne? Izgubi tisti, ki prvi spregovori. Tako boste otroke spodbudili, da bodo slišali tudi naravo. Trajanje igre omejite na, na primer, deset minut ali dvakratnik let starosti otroka, otroci pa naj v tem času zbirajo zvočne vtise s poti. Po pretečenem času delite svoja opažanja in presenečeni boste, kaj vse majhni ušeski zaznajo in kako različno so slišali svojo okolico.

Otrokom je treba izlet narediti tako zanimiv, da bodo v njem uživali tudi, če ne bodo dosegli vrha. Vzpon začnite počasi in primerno svojemu oziroma otrokovemu tempu, hoja pa naj bo varna in udobna.

7. IGRANJE BESEDNIH IGER

Na primer: nekdo pove eno besedo in drugi nadaljuje z novo, ki se začne na zadnjo črko prejšnje besede. Težja različica je iskanje besede, ki se začno na zadnji dve črki prejšnje besede. Zmaga tisti, ki izreče KALODONT.

8. UGIBANJE OSEB

Nekdo si zamisli osebo, drugi pa ugibajo, kdo je to, s postavljanjem vprašanj, na katera sta mogoča samo odgovora DA ali NE.

Odvisno od dneva, odvisno od razpoloženja, vse metode preverjeno delujejo. Po sprva najslabšem dnevu v njihovem življenju, kot ga naši otroci radi opišejo na določenem delu poti, bodo zvečer utrujeno zašepetali le: "Kdaj gremo spet?"

Privoščite si dovolj počitka, z malico pa si naberite moči za nadaljevanje poti. Pazite, da vse, kar prinesete s seboj v gore, tudi odnesete v dolino. Poleg tega otroke učite, da je v gorah treba neprestano opazovati in poslušati ter tako paziti na morebitne nevarnosti.

Za še več planinskih vsebin in predlogov za družinska planinska doživetja obiščite www.gremovhribe.si ter uradna profila projekta na družbenih omrežjih: Facebook

Instagram #vednovarno #vednoodgovorno

NAGRADNA IGRA