Glasujte za naj planinsko kočo 2019!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vabimo vas h glasovanju za naj planinsko kočo in naj visokogorsko planinsko kočo leta 2019. V peti sezoni akcije Naj planinska koča, ki jo organiziramo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije, izbirate med 157 kočami, 29 visokogorskimi planinskimi postojankami in 128 planinskimi kočami.

Prvi krog glasovanja poteka od 17. 6. 2019 do 10. 8. 2019. V drugi krog glasovanja, ki bo potekal med 11. 8. 2019 in 11. 9. 2019, bo uvrščenih 10 finalistk iz prvega kroga, ki bodo prejele največ glasov - 5 koč iz kategorije naj planinska koča in 5 koč iz kategorije naj visokogorska planinska koča. Zmagali bosta koči, ki bosta v svoji kategoriji dobili največ vaših glasov.

Med izborom bodo ob sredah potekala tedenska žrebanja, v katerih bomo nagrajencem podelili praktične nagrade, ob izteku izbora pa bomo izžrebali glavnega nagrajenca, ki bo osvojil glavno nagrado, turo z gorskim vodnikom na Triglav oz. vrh po izbiri nagrajenca.