O novem davku in vročih avtih za Slovence

Redakcija Avtomoto je čisto vsak dan leta 2018 objavljala sveže prispevke s področja avtomobilizma, prometa in mobilnosti. Kateri so poželi največ zanimanja bralcev?

Avtomobil je še vedno pomembna tematika za večino Slovencev, saj jih imamo registriranih več kot 1,1 milijona. Ker je javni promet predvsem zelo drag in je obenem z njim težko potovati po državi, ostaja avtomobil osrednje sredstvo naše vsakdanje mobilnosti.

O davkih in zakonih, razbitem ferrariju, rabljenih avtih in zimskih gumah

Zato tudi ne preseneča, da so v vrhu letos najbolj branih prispevkov na Avtomotu tudi z vsakdanjo uporabo vozila povezane tematike. Zanimala sta vas dva nova zakona in sicer o obvezni odjavi vozila iz prometa (v veljavo stopa aprila) in o tem, kdaj vam lahko zasežejo avtomobil.

Veliko pozornosti je požel v Ljubljani razbiti ferrari FF, zgodba o novih sistemih na trgu rabljenih avtomobilov, tradicionalno tudi test zimskih gum ter prometni nasveti. Ste si ogledali animacijo, zakaj naj sovoznik med vožnjo svojih nog ne postavlja na armaturno ploščo?

Trije najboljši avtomobili z velikega PRIMA primerjalnega testa 13 mestnih avtov. Foto: PRIMA

Primerjalni mnogoboj mestnih avtov

Tudi letos smo sedli v številne nove avtomobile in objavili na desetine avtomobilskih testov. Največ pozornosti je med vsemi požel veliki primerjalni test PRIMA kar 13 majhnih avtomobilov, ki smo ga letos izvajali skupaj s kolegi iz drugih sedmih avtomobilskih redakcij. Spomnimo, med prve tri so se v izenačeni in zelo številčni konkurenci uvrstili volkswagen polo, suzuki swift in ford fiesta.

Čeprav smo Volkswagnovega T-roca vozili in naše vtise objavili že novembra 2017, je ta naša reportaža s Portugalske tudi letos pritegnila veliko bralcev. T-roc je posledično eden uspešnejših avtomobilov leta v Sloveniji in tudi finalist izbora Slovenski avto leta 2019.

Nissan je z drugo generacijo leafa letos uspešno zapeljal na slovenske ceste. Foto: Gregor Pavšič Tretji najbolj bran posamezni avtomobil je bil električni

Po številu bralcev je T-rocu sledila nova različica škode kodiaq RS, tretji najbolje brani posamezni avtomobil pa je bil že električni nissan leaf. Ta je letos v Sloveniji kot prvi avtomobil resneje odprl vprašanja elektromobilnosti za širšo populacijo in po naših cestah se kljub za zdaj le osnovni različici avtomobila (leta 2019 prihaja možnost večje baterije) vozi že opazno veliko leafov.

Omenimo še preizkus luksuznega rolls-royce phantoma, zagotovo najdražjega avtomobila, ki smo ga letos vozili. Pa na drugi strani bolj ljudski kia ceed in dacio duster, futurističnega mercedes-benza GLC s pogonom na vodikove gorivne celice, hondo civic z dizelskim motorjem (postopno ga v Evrop ukinjajo), posebej predelani ford ranger …