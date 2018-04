Kako dacia z dodatkom za 210 evrov poseka elito #foto

Test: dacia duster 1.5 dCi 4WD (110 kW)

Testni duster z najvišjo stopnjo opreme, 110-kilovatnim dizelskim motorjem in ročnim šeststopenjskim menjalnikom je stal 19.700 evrov. Foto: Gašper Pirman



Motor: dizelski 1,5-litrski dCi, moč: 110 kW

Poraba: 6,0 litra na 100 kilometrov

Cena testnega vozila: 19.700 EUR Dacia duster je z drugo generacijo napredovala v skoraj vseh pogledih. Terenski avtomobil je postal s serijskim elektronskim servo volanom precej lažje vodljiv, bolj udoben in vsakodnevno uporabnejši. Preizkušeni dizelski motor ostaja varčen in dovolj zmogljiv, žal na voljo ni kombinacija štirikolesnega pogona in samodejnega dvosklopčnega menjalnika. Za manj kot 20 tisoč evrov duster ponuja zelo veliko, morda največ med objektivno primerljivimi avtomobili. Eden izmed najbolj izstopajočih elementov opreme je sistem prostoročnega odklepanja in zaklepanja vrat, ki za ceno 210 evrov deluje brezhibno.dizelski 1,5-litrski dCi, moč: 110 kW6,0 litra na 100 kilometrov19.700 EUR

Palec gor: napredek v kakovosti in udobju, uporabnost, cena

Palec dol: zelo kratka prestavna razmerja, ni možnosti pogona 4x4 in menjalnika EDC, zvočna zatesnjenost

Prodajno je presenetil celo svoje šefe

Dacia duster je tisti avtomobil, ki je bil na avtomobilskem trgu med najuspešnejšimi pri podiranju tradicionalnih stereotipov in pogledov na (drago) lastništvo avtomobila. Simpatični športni terenec je zastavonoša znamke Dacia, ki je v zadnjem desetletju vsaj v Evropi močno presenetila in presegla tudi pričakovanja svojih direktorjev. Avtomobile, ki jih je Renault kot lastnik sprva namenil predvsem manj zahtevnim in manj bogatim vzhodnoevropskim trgom, so brez pomisleka kupovali tudi Zahodnjaki. Na primeri Angleži, kupci z enega najpomembnejših trgov v Evropi, ki niso bili nič vzvišeni nad domnevno preveč cenenimi avtomobili.

In to je bilo v prejšnji generaciji, ko je bil duster resnično še precej okoren, robat in je imel tudi nekaj nerodnih, neposrečenih tehničnih rešitev. Zdaj se je večino teh učinkovito rešil, postal še veliko boljši in je kljub temu zadržal nadvse privlačno ceno. Testni duster z dizelskim motorjem, resda z ročnim menjalnikom, je stal manj kot 20 tisoč evrov.

Druga generacija dusterja je oblikovno močno napredovala. Spredaj sta žarometa postavljena v skrajna kota vozila, zadnje luči so bolj moderne. Foto: Gašper Pirman

Po globini nastavljiv volanski obroč, prerazporejeni gumbi in samodejna klimatska naprava so glavni poudarki dusterjeve notranjosti. Foto: Gašper Pirman

Veliko prijetnejši, bolj udoben in z več opreme

Novega dusterja smo podrobneje predstavili že po naši mednarodni predstavitvi lani decembra v Grčiji. Oblikovno je postal zrelejši, bolj moderen in je šel v vseh pogledih v korak s časom. Dobil je po globini nastavljiv volan, samodejno klimatsko napravo, prerazporedili so določene gumbe, izboljšali ergonomijo in predvsem z elektronskim servo volanom dusterja naredili v avto, ki ga zaradi večje mehkobe upravljanja zdaj lahko nekdo zlahka priporoči tudi svoji ženi.

Brez slabe vesti na kolovoz in makadam

Ker je od tal oddaljen kar 21 centimetrov in za dokaj ugoden denar nudi štirikolesni pogon, ni namenjen le urbanim voznikom. Tak avto brez zadržkov zapeljete tudi na precej slab makadam in tudi na težje terenske vzpone. Duster bo navsezadnje spet okrepil tudi ekipo slovenskih gorskih reševalcev. Pri nakupu dusterja vsekakor priporočamo izbiro štirikolesno gnane različice, ki zares izkoristi dusterjev potencial.

Dusterji iz romunskega Pitestija, tam so jih lani v 11 mesecih izdelali več kot 187 tisoč in tako je ta terenec predstavljal 80 odstotkov proizvodnih kapacitet te romunske avtomobilske tovarne, nikakor niso najbolj udobni, vozniško prijetni in uglajeni avtomobili svojega razreda. Bistvo dusterja je v raznovrstnosti, saj dobro avtomobilsko tehniko nadgradi prav z dobro mero robustnosti.

To je ključ dacie duster, ki prostoročno odklepa in zaklepa vrata. Ko avtomobil zapustite, za vami še enkrat potrobi in tako potrdi, da je samodejno zaklenil vrata. Foto: Gašper Pirman

Sistem prostoročnega odklepanja in zaklepanja vrat, ki si ga premium znamke le želijo

Tak avtomobil za 19 tisoč evrov ima veliko, a spet marsičesa (namensko) nima. Dacia izkorišča že zdavnaj amortizirane elemente serijske in dodatne Renaultove opreme, ki so zato mnogo cenejši. Za primer vzemimo opremo, ki je po našem mnenju celo eden dusterjevih vrhuncev.

To je prostoročna kartica za odklepanje in zaklepanje vrat ter seveda tudi zagon motorja. Ko se s kartico v žepu približate vozilu, se vrata samodejno odklenejo in ko ga zapuščate, se za vami vselej zaklenejo, duster pa v znak potrditve zaklenjenih vrat še rahlo potrobi. Ta Renaultov sistem deluje zares dobro in konstantno. Tako dobro prav gotovo ne deluje v nobenem avtomobilu premium znamk. Zanimivo je, da ta sistem pametnega ključa pri dusterju stane vsega 210 evrov.

Pomanjkljivosti so tam z razlogom, to je nizke cene

Na drugi strani bi lahko pograjali določene rešitve, na primer precej osnovno vpetje varnostnega pasu v karoserijo vozila. Tudi zvočna zatesnjenost v dusterju ni navdušujoča, kar se pozna pri avtocestnih hitrostih. Medtem ko je infozabavni vmesnik relativno zadovoljiv, je precej kratek seznam varnostno-asistenčnih sistemov. Dacia odkrito napada zgolj tri zvezdice po ocenjevanju Euro NCAP.

Kamera stane 400 evrov, ponuja pa izbiro pogleda za vse štiri strani avtomobila. To je priročno na parkiriščih ali pa na zahtevnejšem terenu, ko tako lažje vidimo natančen položaj vozila oziroma ceste. Foto: Gašper Pirman

Spodnji del sredinske konzole je zelo lično oblikovan. Gumbi zelo spominjajo na tiste v audijih. Foto: Gašper Pirman

Ročni menjalnik ima zelo kratka prestavna razmerja in zato od voznika zahteva veliko pretikanja. Speljevali boste v drugi prestavi in po mestu vozili v četrti ali celo peti. Foto: Gašper Pirman

Ročni menjalnik s kratkimi prestavnimi razmerji: Po mestu kar v peti prestavi

Med testom smo imeli glavno dilemo predvsem okrog izbire menjalnika. Testni duster je bil opremljen z ročnim šeststopenjskim. Podobno kot v prejšnji generaciji tudi novi duster nima reduktorja in to inženirji še naprej kompenzirajo s krajšimi prestavnimi razmerji. Ta so resnično izjemno kratka. V mestu smo speljevali kar z drugo prestavo in pri omejitvi 50 kilometrov na uro zlahka vozili v četrti ali celo v peti prestavi. To seveda pomeni, da tak menjalnik zahteva veliko pretikanja.

Izbrali bi samodejni menjalnik EDC, a kaj ko ga s štirikolesnim pogonom ne nudijo

Na tem mestu bi kajpak svetovali izbiro samodejnega menjalnika EDC, torej klasičnega Renaultovega dvosklopčnega in ne tistega precej slabšega robotiziranega menjalnika iz sandera. Menjalnik EDC pri dusterjih stane sprejemljivih 1.500 evrov, toda Dacia za dusterja kombinacije štirikolesnega pogona in samodejnega menjalnika sploh ne nudi. Znotraj naveze Renault-Nissan tehnične rešitve za kombinacijo štirikolesnega pogona in dvosklopčnega samodejnega menjalnika še nimajo. Uporabili bi lahko le Nissanov precej manj zadovoljiv samodejni menjalnik CVT.

Tekmeci? Neposrednega dvojnika duster nima, še najbližje je suzuki vitara

Na avtomobilskem trgu je duster nekaj posebnega in čisto neposredne konkurence dejansko nima. Avtomobili njegovega razreda so v veliki večini precej manj terensko uporabni, a nudijo nekaj več opreme in prefinjenosti za tudi višjo ceno.

Pri nakupu takega avtomobila bi bil še najresnejši tekmec suzuki vitara. Japonski terenec ima 2,5 centimetra manjšo oddaljenost od tal, a štirikolesni pogon (resda v povezavi z bencinskim motorjem) nudi za 19 tisočakov. Štirikolesno gnana vitara z dizelskim motorjem je od testnega dusterja za približno tri tisoč evrov dražja, a že ima sisteme kot so radarski tempomat, multifunkcijski volanski obroč, sistem zaviranja v sili in podobno.

Štirikolesno gnani duster nudi izbiro pogona, žal pa štirikolesni pogon ni na voljo s samodejnim dvosklopčnim menjalnikom EDC. Foto: Gašper Pirman

Priročno odlagalno mesto pred sovozniškim sedežem. Foto: Gašper Pirman

Prostora zadaj ni ravno veliko, a dovolj za športni terenec tega razreda. Foto: Gašper Pirman

Volanski obroč je serijsko usnjeni in je tudi pravih dimenzij. Pričakovano na njem ni gumbov za upravljanje z radijem in vmesniki, kar poznamo pri konkurenčni suzuki vitari. Foto: Gašper Pirman

Nakladalni rob prtljažnika je skladno s tem razredom vozil dokaj visok, prostornost pa je zgledna. Foto: Gašper Pirman