V Trst priplula največja jahta na svetu #foto

V Trst je priplula največja zasebna jahta na svetu, ki je dolga 180 metrov in pripada predsedniku Združenih arabskih emiratov. V Trstu na jahti Azzam opravljajo vzdrževalna dela.

Super jahta Azzam je magnet za ljubitelje navtike in prestiža v vseh marinah, kjer se na svojih plovbah pojavi. Leta 2013 jo je zgradila družba Lürssen Yacths, kjer je pomembno vlogo igral tudi njen glavni inženir Mubarak Saad Al Ahbabi. Zgradili so jo v treh letih in takrat je Azzam postal najdaljša zasebna jahta na svetu. Z dolžino 180 metrov na primer za 17 metrov prekaša jahto Eclipse ruskega mogotca Romana Abramoviča.

Izjemna jahta za dobrih 600 milijonov dolarjev

Včeraj je ta jahta priplula tudi v pristanišče v Trstu (Fincantieri Trieste), kjer bodo na njej opravljali vzdrževalna dela. Jahta je torej dolga 180 metrov, široka je dobrih 20 metrov, ima pa le 4,3 metra ugreza. Izdelali so jo z željo po odličnih zmogljivostih pri hitri plovbi, sposobnostjo plutja tudi v plitke vode, velik poudarek pa so graditelji pričakovano namenili predvsem udobju njenih potnikov.

Gradnja ladje je stala okrog 605 milijonov ameriških dolarjev, kar je približno 100 milijonov več od Abramovičevega Eclipsa.

Foto: Lürssen Yacths

Pet največjih zasebnih jaht na svetu:

Dolžina: Leto izdelave: Lastnik: Azzam 180 metrov 2013 Šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan Fulk Al Salamah 164 metrov 2016 Sultan Qaboos, Oman Eclipse 163,5 metra 2009 Roman Abramovič Dubai 162 metrov 2006 Mohammed bin Rashid al Maktoum Dilbar 156 metrov 2016 Alisher Usmanov

Lastnik jahte Azzam je šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, predsednik Združenih arabskih emiratov. Foto: Wikimedia Commons Lastnik jahte predsednik Združenih arabskih emiratov

Lastnik Azzama je namreč šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, predsednik Združenih arabskih emiratov. Uradno nosi vlogo jahte za čarterje, a je domnevno ni mogoče najeti in je taka oznaka jahte namenjena predvsem izogibanju visokega davka na lastništvo.

Na krovu tudi lastna podmornica

Največji salon na jahti je brez vmesnih nosilnih stebrov dolg kar 29 metrov in širok 18 metrov. Na krovu jahte je ves čas podmornica, na voljo je tudi lastni obrambni sistem. S pomočjo dveh plinskih turbin in dveh dizelskih motorjev (skupna moč pogona 70 megavatov oziroma 94 tisoč "konjev") lahko ta jahta kljub taki opremljenosti pluje s hitrostjo 32 vozlov oziroma 56 kilometrov na uro.

Kako dolgo bo še največja?



Azzam bo predvidoma izgubila naziv največje superjahte na svetu. Lani je norveški milijarder naročil gradnjo visokotehnološke jahte REV, ki bo predvidoma dolga 182 metrov in bo tako za malenkost prekašala šejkovo jahto.

Foto: Lürssen Yacths

Foto: Lürssen Yacths

Foto: Lürssen Yacths

Foto: Lürssen Yacths