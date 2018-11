Pozor, lastnike avtomobilov čaka nov davek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za take neregistrirane avtomobile z dvorišča bomo v prihodnje plačevali nov davek.

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo

Lastnike avtomobilov lahko v naslednjem letu čaka nov davek. Plačal ga bo tisti, ki je svoje vozilo odjavil iz prometa in ga v enem letu še ne bo razgradil.

1.aprila 2018 letos je začel veljati Zakon o dajatvah za motorna vozila, ki uvaja dajatev za odjavljeno vozilo. Plačevati jo bodo morali tisti lastniki vozil, ki v enem letu po odjavi vozila iz prometa tega ne bodo ponovno registrirali ali ga predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

Priprave na novo dajatev usklajujejo Ministrstvo za infrastrukturo, Ministrstvo za okolje in prostor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, veljati pa bo začela 1.aprila 2019

Letno se v Sloveniji po podatkih infrastrukturnega ministrstva iz prometa izloči okrog 80 tisoč vozil.

Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji.

Kdor v enem letu od odjave vozila ne bo poskrbel za prenos lastništva, bo na svoje vozilo plačal davek. Ta bo znašal 25 odstotkov letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu, a ne manj kot 25 evrov.

"Dajatev za odjavljeno vozilo ne omogoča nobenih izjem ali oprostitev za plačilo. Plačali je ne bodo lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirali," poudarjajo na Ministrstvu za infrastrukturo,

Dajatev bo treba plačati enkrat leto, a največ za obdobje desetih let. Plačati ni treba takrat, ko lastnik avtomobil razgradi, prenese lastništvo, dokaže registracijo v tuji državi, če so mu vozilo ukradli, če ima status starodobnika in podobno.



Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:



– potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja

– policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

– dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali

– izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila iz carinskega območja Unije.