To vse nudi nov najdražji avtomobil Škode #foto

Škoda ne želi razjahati s prodajno uspešnega konja, zato so za svoj največji model SUV pripravili še sedmo paketno izvedenko. Kot zadnji se je družini pridružil športni RS, ki ob povečani uporabnosti prinaša nekaj vznemirjenja in športnega duha. V nosu najmočnejše dizelske škode v zgodovini brni dvolitrski dizelski motor s 176 kilovati in kar 500 njutnmetri navora, v Sloveniji pa bo dinamičnim družinam na voljo od 45 tisočakov.

Največkrat zastavljeno vprašanje Škodinim strokovnjakom na predstavitvi v Jerezu je bilo, zakaj so izbrali dizelski motor. Vsi smo bili namreč mnenja, da bi si avtomobil, ki nosi to kultno značko, zaslužil tudi nabrito bencinsko izbiro. Nekako tako, kot je to pri octavii RS. A kodiaqa RS poganja izključno dvolitrski dizelski TDI motor z dvema turbinama, ki proizvede zmernih 176 kilovatov. Eden od glavnih argumentov Škode, zakaj dizelski motor, je bil njegov visok navor. Kar 500 njutnmetrov ga je in ta dimenzijsko velik ter težak SUV za boljši občutek pri vožnji potrebuje veliko navora.

Zakaj dizel? Manjša poraba in višji navor.

Škoda, da so se pri Škodi odločili zamenjati prepoznavno in sedaj že legendardno zeleno barvo. Marketinško je pač zapeljivejša rdeča, zato ima kodiaq RS kot prvi rdečo obarvano značko in rdeče obarvane zavorne čeljusti. Foto: Gašper Pirman Drugi argument je bila seveda ekonomičnost. Kodiaq RS ima tovarniško deklarirano porabo 6,5 litra, po tristo prevoženih kilometrih po španskih cestah pa se je kazalec pri nas ustavil pri 8,1 litra. V resnici ni slabo glede na to, da smo večino teh kilometrov premagali z dobrim tempom. Če upoštevamo še, da je kodiaq RS pravi mačo, opremljen s skoraj neskončnim številom dodatne opreme, sedemstopenjskim samodejnim menjalnikom DSG, štirikolesnim pogonom in ima nataknjene ekskluzivne 20-palčne pnevmatike, je 8,1 litra povprečne porabe pravzaprav zelo dober rezultat.

Na koncu so imele kar nekaj besede pri izbiri motorja tudi prodajne številke. Pri octavii RS se namreč kar 58 odstotkov kupcev odloči za dizelski motor. Ker jih ima 41 odstotkov otroke oziroma v gospodinjstvu živijo več kot tri osebe, je velika verjetnost, da bodo z octavie ''napredovali'' na kodiaqa. Tam pa si želijo ohraniti športne lastnosti octavie, a ohraniti prednosti dizelskega motorja.

Kodiaqa RS poganja dvolitrski dizelski motor z dvema turbinama. Foto: Gašper Pirman

Kaj pravzaprav pomeni RS?



Škoda je v svet hitrosti vstopila še pred vstopom v 20. stoletje. Sprva so iskali meje oprijema in hitrosti v kolesarstvu, nekoliko pozneje še v motociklizmu, toda na zemljevid sveta jih je leta 1908 postavila zmaga na dirki iz St.Petersburg do Moskve. To je tudi uradno leto, ko se je pri Škodi pričela pisati dirkalna zgodovina.



Skoraj 70 let pozneje pa so Čehi dosegli vidnejši mednarodni uspeh. Z modelom 180/200 RS oziroma porschejem z vzhoda so leta 1977 zmagali na najbolj slavni reli dirki v Monte Carlu. Na krilih tega uspeha so se vrstili Škodini modeli z oznako RS, največ zanimanja pa je leta 2000 sprožil prihod octavie RS. Družinski športnik še danes velja za najuspešnejši športni model znamke, ki se mu je zdaj pridružil še kodiaq RS, kmalu pa se jima bo pridružil še karoq rally sport oziroma krajše in bistveno bolj prepoznavno karoq RS.

Galerija: škoda kodiaq RS

1 / 15 2 / 15 3 / 15 4 / 15 5 / 15 6 / 15 7 / 15 8 / 15 9 / 15 10 / 15 11 / 15 12 / 15 13 / 15 14 / 15 15 / 15

Zdravo razmerje udobja in športnosti

Že po prvih nekaj kilometrih, ki smo jih prevozili na avtocesti, se je kodiaq RS dokazal s svojim prilagodljivim vzmetenjem. Ker se blažilniki prilagajajo izbranemu voznemu profilu (skupaj je voznih profilov šest – eco, comfort, normal, sport, individual in snow), je kljub svoji športni naravnanosti kodiaq RS pravi kavalir. Dovolj udoben, da po cesti ne poskakuje in ni naporen med običajno vožnjo.

Umetno ustvarjen zvok motorja je v notranjosti dobro kontroliran in ni moteč. V preklopu v program sport se iz zvočnikov zasliši nekoliko bolj gromko bobnenje, ki potnikom postreže z umetnim športnim zvokom. K sreči vse skupaj ni preglasno in ni moteče. Je pa najmočnejši dizelski Škodin avtomobil dobro zatesnjen in se v notranjost robatega zvoka motorja niti ne sliši.

Sedeži so naravnost vrhunski. Nudijo dovolj bočnega oprijema in so še vedno udobni pri vsakodnevni vožnji. Foto: Gašper Pirman

Voznik lahko izbira med šestimi voznimi profili. Njihovo delovanje prilagaja odzivnost stopalke za plin, servoojačevalnik in odvisno od voznega profila v notranjosti predvaja različno glasen umeten zvok motorja. Foto: Gašper Pirman

Na sedežih je poleg rdečih kontrastnih šivov še umetno usnje z vzorcem ogljikovih vlaken. Foto: Gašper Pirman Odlični sedeži so serijski pri RS

Ker je osnova kodiaqa s številnimi odlagalnimi površinami, ogromnim prtljažnikom in prostorom za kolena na zadnji klopi ter na koncu še pametnimi dodatki simply clever, ostaja tudi kot športni RS kodiaq izredno uporaben avtomobil.

Multipraktik je sicer vizualno nekoliko izrazitejši predvsem zaradi platišč in zadnje svetlobne linije, ki se razteza čez ves odbijač, a največ je po našem mnenju dobil v potniški kabini. Izjemno všeč so nam bili sedeži. Tako spredaj kot zadaj so obdani v rdeče kontrastne šive, popestri pa jih kombinacija alkantare in usnja z vzorcem ogljikovih vlaken. Imajo odličen bočni oprijem, na njih je sedenje nadpovprečno udobno. Športni videz je le pika na i.

Poleg oznak RS na prestavni ročici in hrbtnem delu sedežev je največja novost tudi prilagojeni digitalni merilniki. Obarvani v rdečo barvo imajo število možnosti prilagajanja ter imajo dodaten RS-pogled, ki se je na cesti izkazal kot najboljši – pregleden, preprost in brez nepotrebnih informacij.

Serijsko je kodiaq RS dobil tudi sprednje žaromete v tehnologiji LED, plastično samoizmetno varovalo na vratih, zadnje luči v tehnologiji LED, že prej omenjena 20-palčna platišča, črne dodatke in seveda oznaki RS spredaj ter zadaj.

Se lahko ponovi octaviina zgodba o uspehu?

V Nemčiji več kot 20 odstotkov teh avtomobilov nosi oznako RS, ta športno družinski avtomobil pa je zelo priljubljen tudi pri nas. Ker je kodiaq prav tako prodajno zelo uspešen, bi lahko hodil po enaki poti kot manjša članica družine. Pri nas bo krog kupcev seveda manjši predvsem zaradi vstopne cene 45.500 evrov. A marsikateri oče se bo namesto vrhunsko obloženega paketa Laurent & Klement zdaj raje odločil za športni RS – cenovno sta namreč skoraj poravnana. Ima pa pri napovedih kodiaqa določen vpliv tudi to, da je pravzaprav edini SUV takšnih dimenzij s športno dušo. Seat tarraco pa že, še preden je resnično zapeljal na ceste, prestol vozniško najbolj suverenega velikega terenca v Volkswagnovem triu predaja kodiaqu RS.

Športna potniška kabina še vedno nudi izredno veliko vsakodnevne uporabnosti in udobja. Foto: Gašper Pirman

Serijsko je kodiaq RS opremljen s štirikolesnim pogonom in 7-stopenjskim samodejnim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman