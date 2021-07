Največji iz Škode: očaral je vse in z njim veliko zaslužijo

Kodiaq je največji športni terenec Škode, ki so jih v petih letih prodali več kot 600 tisoč. Naredili so ga po meri trga, tako da kodiaq tudi po prenovi malo tvega in prav zato ponuja tako veliko za zelo širok krog voznikov. Obenem ostaja pomemben vir zaslužka za Škodo, ki ta denar zaradi potrebe po novih pogonih potrebuje. S kodiaqom smo se po makadamski cesti zapeljali tudi visoko nad francosko smučarsko središče v Megevu.

Visoko nad francoskim smučarskim središčem Megeve. Foto: Gregor Pavšič Pritisk na gumb za vklop programa "off road" in začel se je več kot soliden izkoristek štirikolesnega pogona. Strma makadamska pot navkreber ni bila prevelik izziv za največji Škodin športni terenec, ki daje videz robustnega vozila tudi za slabše makadamske poti. Prek jarkov so se posamezna kolesa dvignila v zrak, a z zmernim in nepopustljivim dodajanjem plina je pogon premagal vse te ovire in zanesljivo zmogel do okrog 1.900 metrov visoke zadnje postaje sedežnice na smučarskim središčem nad francoskim Megevom.

Daleč od tega, da bi vozili po skrajno zahtevnem terenu, toda take slabše makadamske poti so kot nalašč za nekoliko bolj avanturističen izlet v naravo. Tudi za cele družine, saj tak športni terenec zares prešerno odmerja prostor.

S štirikolesnim pogonom zna prevoziti tudi take slabše makadamske strme ceste. Foto: Gregor Pavšič

Pred petimi leti je začel Škodino zgodbo o uspehu njihovih športnih terencev. Poimenovali so ga po aljaškem medvedu (in tudi mestu Kodiaq) in čeprav se je moral istočasno iz Mlade Boslave posloviti simpatični majhni SUV yeti, je v Evropi prav kodiaq odprl pot tudi ostalim manjšim športnim terencem - karoqu in kamiqu.

Škoda je prodala več kot 600 tisoč kodiaqov, torej največjega športnega terenca v floti, tudi v Sloveniji so jih prodali več kot štiri tisoč. Prostornost, praktičnost, preizkušena koncernska tehnika in moderni zunanji videz so bili njegovi aduti, s katerimi pri Škodi niso veliko tvegali in so izdelali avtomobil po meri trga.

Kodiaq nadaljuje svojo zgodbo o uspehu, do zdaj so jih prodali že več kot 600 tisoč. Foto: Gregor Pavšič

Voznik ima lahko pred seboj že znane digitalne merilnike, velike dobrih 10 palcev. Foto: Gregor Pavšič

Kodiaq prinaša Škodi denar, ki ga potrebujejo za financiranje elektrifikacije vozil

"Kodiaq ostaja eden naših najpomembnejših modelov. Z njim veliko zaslužimo, ta denar pa danes potrebujemo za vlaganja v nove električne pogone," nam je na večerji v francoskem Megevu, ne da bi veliko slepomišil, povedal predsednik Thomas Schaeffer. Škoda torej tako uspešen avtomobil, ki si ga trg očitno želi in enako tudi proizvajalci in trgovci, marže so očitno lepe, potrebuje za financiranje tistih avtomobilov, ki si morajo prostor pod avtomobilskim soncem še izboriti.

S prenovo je še bolj moderen in še naprej nič kaj dosti ne tvega, toda zdaj ima tudi resnega (alternativnega) hišnega tekmeca …

Danes je drugače kot pred petimi leti, ko je Škoda v Berlinu razkrila prvega kodiaqa. Takrat električni pogoni še niso bili tako v ospredju kot danes. Ob prenovi je kodiaq najresnejšega tekmeca dobil kar znotraj lastne hiše. To je novi električni enyaq, oblikovno, dimenzijsko in uporabniško (če kajpak odmislimo jasne razlike med pogoni) zelo podoben kodiaqu.

Vmesne poti Škoda za zdaj nima. Če pri svojih avtomobilih (octavia, superb) še daje priložnost kompromisnim rešitvam, kot so priključni hibridi, pri velikem športnem terencu obstajata le dve nasprotni si možnosti. Kdor bo želel izkoristiti nove pogone, bo vozil električnega enyaqa, pri kodiaqu Škoda še najprej ne bo prav nič tvegala in s svojimi bencinskimi ter dizelskimi pogoni se zdi še naprej ustvarjen glede na povpraševanje povprečnih kupcev.

Z osvežitvijo in določenimi dodatki še naprej ponuja odličen paket

Spremembe pri prenovljenem kodiaqu - tega je v Sloveniji že mogoče naročati, a na trg prihaja jeseni - pričakovano niso skrajne. Dobil je matrične žaromete LED, kolesa so velika do 20 palcev, prav tako ima možnost sedmih sedežev, digitalne merilnike (serijsko pri opremi LaurentKlement in različici RS) in preoblikovan sprednji odbijač. Tudi aerodinamiko so uspeli nekoliko izboljšati. V notranjosti so novost električno nastavljivi ergonomski sedeži, prav tako šivi v kontrastni barvi.

Za pogon bodo pri kodiaqu skrbeli dva dizelska in trije bencinski motorji z močjo od 110 (150 "konjev") do 180 kilovatov (245 "konjev"). Le z osnovnim 1,5-litrskim bencinskim motorjem TSI bo še mogoče dobiti šeststopenjski ročni menjalnik, pri vseh ostalih motorjih z močjo nad 140 kilovati bo serijski sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG.

Ena od odlik kodiaqa ostaja prostornost na zadnji klopi, kjer sicer ni treh enako velikih sedežev. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Možnost sedmih sedežev v prtljažniku vozila. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Skoraj vse različice imajo sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič