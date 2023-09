Uradno: Škoda s skicami novega kodiaqa #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Škoda bo novega kodiaqa razkrila 4. oktobra zvečer, za zdaj pa je pokazala le prve skice avtomobila.

"Med najbolj izstopajočimi elementi so izklesan sprednji del, izostreni robovi kolesnih ohišij, platišča v velikostih od 17 do 20 palcev, masiven zadnji odbijač in druga generacija matričnih TOP LED-žarometov s kristalastimi elementi," napovedujejo pri Škodi, kjer imajo na račun kodiaqa seveda visoka prodajna pričakovanja.

Novi kodiaq bo večji in bo zato ponujal tudi več prostora. V notranjosti bo dobil večji zaslon, stikalo menjalnika ob volanu in še nekaj novosti.

Škoda je prvo generacijo začela izdelovati leta 2017, pred dvema letoma so nato avtomobil tudi prenovili.

Foto: Škoda