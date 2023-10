Razkritje v Berlinu: Škoda je prvič pokazala novi SUV #foto

Za Škodo je kodiaq eden najvidnejših modelov. Do danes so jih izdelali 841.900 in jih prodali v 60 različnih držav. Včeraj je v Berlinu Klaus Zellmer, izvršni direktor Škode, razkril njegovo drugo generacijo. Postal je večji, prostornejši in bolje založen s tehniko. Doživel je evolucijo oblike tako navzven kot tudi v notranjosti, kjer prinaša nekaj zanimivih novosti.

Foto: Škoda

Daljši je za dobrih šest centimetrov, oblikovno največ sprememb zadaj

Čeprav gre le za evolucijo oblike, se bo novi kodiaq opazno razlikoval od prejšnjega. Spredaj je dobil agresivneje oblikovan pokrov motorja, osemkotno masko motorja, opazni so tudi manj zaobljeni blatniki koles in zelo izrazit stranski zadnji stebriček. Zadaj so luči povsem nove, dobiti bo mogoče tudi povezovalni vmesni pas osvetlitve LED. Kodiaq bo na voljo v devetih različnih barvah, velikost koles je od 17 do 20 palcev.

Novi kodiaq je večji od prehodnika, a razlike niso drastične. Zdaj bo dolg 4,75 metra, kar je 6,1 centimetra več kot pri predhodniku. Medosna razdalja znaša 2,79 metra. Širina in višina avtomobila sta ostali skoraj enaki. Pri Škodi izpostavljajo več prostora v notranjosti in tudi zelo praktične prtljažnik. Pri petsedežni različici je ta pridobil 75 litrov in zdaj meri od 910 litrov naprej, s podiranjem sedežev je mogoče prostornino povečati vse do 2.150 litrov. Pri sedemsedežni različici znaša prostornina od 340 do 2.035 litrov.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Voznikov prostor z novo lokacijo ročice menjalnika

Precej sprememb je v voznikovem prostoru, kar smo pred tedni sicer že napovedovali. Merilniki so desetpalčni digitalni, sredinski zaslon meri od osnovnih 10 do doplačljivih 13 palcev. Stikalo za upravljanje z menjalnikov so prestavili ob volan. Novost so trije vrtljivi gumbi pod sredinsko konzolo. Levi in desni skrbita za upravljanje klimatske naprave, srednji pa za dostop do telematskih nastavitev (glasnost zvočnikov, izbira voznega profila, prilagajanje pogleda zemljevida pri navigaciji …). Za potnike so namenili tudi štiri priključke USB-C z močjo 45 vatov. Serijski je tudi 15-vatni priključek USB-C za vzvratnim ogledalom. Razporeditev notranjosti si bo kodiaq delil z novim superbom.

Bencinske in dizelske klasike, priključni hibrid z okrog sto kilometri doseg

Kodiaqa bodo poganjali tako klasični bencinski kot dizelski motorji, enako bo na voljo priključni hibrid na osnovi 1,5-litrskega bencinskega motorja in sistemske moči 150 kilovatov. Medtem ko ostaja elektrika domena ločenega modela enyaq, bo imel kodiaq enega najzmogljivejših priključno hibridnih pogonov. Baterija ima namreč kapaciteto 25,7 kilovatne ure, kar bo omogočalo električni doseg prek sto kilometrov, na voljo bo tudi hitro polnjenje.

Osnovni bencinski motor predstavlja 1,5-litrski motor z blagim hibridom in dvokolesnim pogonom (110 kilovatov), močnejši pa bo dvolitrski bencinski motor s štirikolesnim pogonom (150 kilovatov). Na strani dizlov bo možno dobiti dvolitrski dizelski motor TDI. Šibkejši z dvokolesnim pogonom ima moč 110, močnejši s štirikolesnim pogonom pa 142 kilovatov. Pri vseh motorjih bo za prenos moči skrbel samodejni menjalnik DSG.

Foto - notranjost novega kodiaqa:

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda