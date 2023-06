Škodin SUV: prihaja novi, znani ključni podatki #foto

Škoda je razkrila nekaj prvih podatkov novega kodiaqa, ki na ceste prihaja prihodnje leto. Češki športni terenec go večji in prostornejši, prvič bo imel tudi možnost hibridnega pogona.

Kodiaq je za Škodo eden najbolj prepoznavnih modelov, ki bo kmalu na ceste zapeljal v drugi generaciji. Proizvodnja se bo začela jeseni, v začetku prihodnjega leta bo stekla tudi prodaja. Škoda je avtomobil razkrila v zamaskiranem videzu in tudi z nekaterimi tehničnimi podatki.

Enako širok, a dobrih šest centimetrov daljši

Novi kodiaq bo tako 6,1 centimetra daljši od trenutnega športnega terenca. Širina je ostala enaka, prav tako višina. V dolžino bo tako kodiaq meril 4,75 metra.V različici s petimi sedeži bo imel 910 litrov prtljažnika, pri sedmih sedežih pa od 340 do 845 litrov. Do zdaj je bil delež sedemsedežnih kodiaqov 40-odstoten.

V notranjosti bo najbolj opazna nova pozicija prestavne ročice. Ta bo pri volanskem obroču, kar je prvič za Škodo. Novost bo tudi večji, zdaj 12,9-palčni zaslon na dotik. Pogleda v notranjost pri Škodi sicer še niso razkrili.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Priključni hibrid obeta precej

Češki SUV bo na voljo z dvema bencinskima in dvema dizelskima motorjema. Moč bo segala od 110 do 150 kilovatov. Štirikolesni pogon, do zdaj del 60 odstotkov kodiaqov, ne bo na voljo z vsemi motorji. Novost je hibridni pogon - tako blagi na osnovi 1,5-litrskega bencinskega motorja TSI kot tudi priključno hibridni. Ta bo imel kar veliko baterijo s kapaciteto 25,7 kilovatne ure, polniti pa jo bo mogoče z močjo do 50 kilovatov. Teoretični električni doseg takega kodiaqa bi dosegel sto kilometrov.

Škoda je od leta 2016, ko je začela svojo ponudbo športnih terencev, prodala okrog 740 tisoč kodiaqov. Tudi novo generacijo bodo izdelovali v tovarni v Kvasinyju, kjer bi lahko dnevno izdelali do 410 kodiaqov. V prilagoditev proizvodnje, ki bo omogočala tudi priključno hibridno različico, so vložili 12 milijonov evrov.