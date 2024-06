Že v prvi generaciji si je sedem tisoč Slovencev privoščilo škodo kodiaq in tudi v novi generaciji, ki je še nekaj daljša in zato prostornejša, bo to ostal eden najbolj priljubljenih SUV-jev na trgu. Po kodiaqu povprašujejo bolj fizični kupci kot podjetja, več zanimanja pa je za (cenejši) bencinski kot dizelski motor.

Foto: Gregor Pavšič Za Škodo je kodiaq eden najpomembnejših modelov in dober primer prodajnega trenda v smer športnih terencev, ki je še vedno močno v znamenju povpraševanja po športnih terencih. Še posebej veliko povpraševanje po njih je med fizičnimi strankami.

Kodiaq je tako tretji najuspešnejši model za Škodo, lani so jih na primer v Sloveniji prodali 956 – uspešnejša sta bila le octavia (1.694) in za las tudi kamiq (1.013). V celotni prvi generaciji je Škoda v Sloveniji prodala sedem tisoč kodiaqov.

"Kodiaq je bil naš prvi model, ki so ga stranke naročale le na podlagi videnih fotografij in brez ogleda v živo. Podobno je za zdaj tudi z novim, saj imamo že več kot 200 naročil," je povedal Petr Podlipny, ki vodi znamko Škoda v Sloveniji. Fizičnim kupcem v povprečju letno prodajo nekaj več kot 500 kodiaqov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prodajni podatki za lansko leto so tudi dober pokazatelj tistega, kar lahko pri Škodi pričakujejo od nove generacije avtomobilov. Lani so tako prodali največ kodiaqov z 1,5-litrskim bencinskim (110 kilovatov) in dvolitrskim dizelskim motorjem (147 kilovatov). Pri obeh sta za prenos skrbela samodejna menjalnika DSG, pri dizelskem motorju so kupci večinoma izbrali tudi štirikolesni pogon.

V celotni prodaji kodiaqa sicer še vedno prednjači pogon na sprednji par koles (54 odstotkov), delež samodejnih menjalnikov pa je bil kar 91-odstoten. Zanimivo je razmerje pri pogonih, kjer vodi bencinski in ne dizelski motor (53 odstotkov). Tudi pri novi generaciji bi lahko delež bencinskih motorjev znašal vse do 60 odstotkov.

Foto: Gregor Pavšič

Kodiaq je zadržal svojo osnovno obliko. Dolg je 4,75 metra, širok 1,86 metra in ima 2,79 metra medosne razdalje. Daljši je za dobrih šest centimetrov, za 75 litrov jim je uspelo posledično povečati že prej izjemno velik prtljažnik.

Spredaj je dobil novo obliko žarometov, zelo opazne so zdaj tudi precej drugače oblikovane luči zadaj. Tam je opazen tudi rdeč trak LED, ki povezuje zadnje luči.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vozniški prostor povzema po superbu

Vozniški prostor je tipično Škodin, a nekaj novosti kodiaq, podobno kot nova generacija superba, vendarle prinaša. Na desni strani ob volanskem obroču je prestavna ročica menjalnika, na levi pa nekoliko nenavadno ročica za upravljanje z brisalci vetrobranskega stekla.

Na vrhu sredinske konzole je večji digitalni zaslon (10" ali 13"), spodaj pa zdaj novi trije vrtilni gumbi za upravljanje z nekaterimi funkcijami avtomobila (klimatska naprava, vozni profili, glasnost zvočnikov …).

Prostornost je velika odlika

Bistvo kodiaqa pa je vendarle v prostornosti in družinski uporabnosti. Prostornost na zadnjih sedežih je izjemna. Pri tem hvalimo določene Škodine pametne rešitve, kot je na primer držalo za mobilne naprave na zadnji strani vzglavnikov sprednjih sedežev.

Prostornina prtljažnika je 910 litrov, kar je mogoče povečati do 2.105 litrov. Pri različici s sedmimi sedeži (ta ni na voljo pri priključnem hibridu) je osnovna prostornina prtljažnika 845 litrov. Tudi ob dvignjenih sedežih tretje vrste je prostornina še vedno 340 litrov, kar je raven prtljažnika v povprečnih kombilimuzinah spodnjega srednjega razreda.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Pri motorjih bosta na voljo 1,5-litrski motor (110 kilovatov) in dvolitrski motor (150 kilovatov), pri obeh za prenos skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG. Enako je pri dizelskih motorjih, kjer bo mogoče izbirati med različico z močjo 110 oziroma 142 kilovatov.

Pri zmogljivejšem dizelskem motorju je nato vključen tudi štirikolesni pogon. Glede menjalnika je razlika le pri priključnem hibridu, kjer za prenos skrbi šeststopenjski samodejni menjalnik.

Kakšne bodo cene?

Spodobno opremljen kodiaq z 1,5-litrskim bencinskim motorjem se bo v Sloveniji začel pri ceni slabih 36 tisoč evrov, dizelski motor ceno poviša za nekaj manj kot tri tisočake. Priključni hibrid stane toliko kot najzmogljivejša različica z dizelskim motorjem. Proti koncu leta bo Škoda opremila kodiaqa še z opremo sportline in različico RS, po katerih je bilo do zdaj veliko povpraševanja, nekoliko dražji pa sta tudi od osnovnih opremskih različic.