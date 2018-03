Rabljeni avti: Konec za mešetarje in skrite pasti?

Rabljeni avti: Konec za mešetarje in sumljive avte?

Nakup rabljenega avtomobila je pogosto povezan s tveganjem glede njegove preteklosti, dejanske ohranjenosti in števila prevoženih kilometrov. Ekipa Slovencev postavlja na noge sistem standardiziranega pregleda vozila, ki bi pri kupcu take dvome lahko odpravil.

Kakšne imate izkušnje z nakupom ali prodajo rabljenih avtomobilov? Fotografija je simbolična. Foto: Gregor Pavšič

Problematika trga rabljenih vozil, kjer je veliko nezaupanja

Rabljeni avtomobili so nepogrešljiv del celotnega avtomobilskega trga, kjer pa je med prodajalci in kupci pogosto veliko medsebojnega nezaupanja. Oglasi obljubljajo odlično ohranjen avto za ugodno ceno, trg pa je slabo reguliran in zato prihaja do številnih nepravilnosti. Kdor kupi rabljen avtomobil, težko z gotovostjo ve, ali je dobil res dober avto za ugodno ceno ali pa le mačka v žaklju. Zanima ga torej poreklo vozila, realnost podatka o prevoženih kilometrih in podobno.

Ves čas je na voljo okrog 25 tisoč rabljenih avtomobilov

V Sloveniji je v vsakem trenutku prek sistemov kot je Avto.net na prodajo okrog 25 tisoč rabljenih avtomobilov. Tam se v povprečju avtomobil proda v treh mesecih. Na trgu je veliko najrazličnejših posrednikov in le okrog 20 odstotkov vozil prodajo neposredno lastniki. Ostali avtomobile prodajajo predvsem avtomobilske hiše in ostali trgovci.

V Slovenijo redno prihajajo tudi tovornjaki z rabljenimi avtomobili iz tujine. V Nemčiji so rabljeni avti v povprečju cenejši kot v Sloveniji in kdor tam opravi dobro premišljen nakup, lahko z majhnim vložkom v vozilo dobro zasluži.

Matej Gostiša je eden izmed soustanoviteljev Autoanalitice, kjer želijo s temeljitimi pregledi urediti področje prodaje rabljenih vozil. Foto: Gregor Pavšič Ločiti pleve od semena? Slovenski sistem standardiziranega pregleda vozila

"Opazili smo pomanjkanje celovitega standardiziranega pregleda vozil, kjer bi vselej sledili enakim korakom, torej nekakšnemu 'check listu' ter ustrezni obdelavi podatkov," pravi Matej Gostiša, ki je eden od soustanoviteljev novega slovenskega podjetja Autoanalitica.

Ekonomisti, pravnica in Primož Rožnik, trikratni zmagovalec izbora Mehanik leta, so zagrizli v kislo jabolko poskusa vpliva na preglednost ponudbe rabljenih avtomobilov v Sloveniji.

Kdor kupuje rabljeni avtomobil, si že danes lahko pomaga s pomočjo različnih mehanikov in podjetij, kjer pa je navadno sistem bolj površen. Taki pregledi oziroma pomoč lahko stanejo le nekaj deset evrov. Pregled Autoanalitice stane 139 evrov.

Gostiša: "Avto z 200 tisoč prevoženimi kilometri je lahko boljši od avta z 80 tisoč kilometri. Na stanje avtomobila vpliva, kako je bil vožen, je bil morda karamboliran, kako je bil vzdrževan ..." Foto: Gregor Pavšič

Algoritem obdela podatke z 200-točkovnega pregleda vozila

Ta pregled traja okrog tri ure. Obsega devet segmentov in več kot 200 točk. Pri tem preverjajo malenkosti, koliko je obrabljeno usnje na sedežih, do pomembnejših podatkov o dogajanju pod pokrovom motorja, debelini zavornih ploščic in podobno.

Pomemben podatek je debelina laka, ki je lahko pokazatelj večjih poškodb vozila v preteklosti. S serijsko številko VIN lahko iz vseh podatkovnih baz pridobijo zgodovino avtomobila. Ta številka prinaša tudi podatke o serijski in dodatni opremi vozila. Algoritem nato vse posamične ocene razporeja po pomembnosti in izda končno oceno.

Avto z 200 tisoč kilometrih je lahko boljši od tistega z 80 tisoč kilometri

Gostiša dodaja, da zgolj podatek o prevoženih kilometrih pogosto ni edino merilo ohranjenosti avtomobila. Podatek z merilnika kilometrov je sicer najpogosteje sporen predvsem pri uvoženih avtomobilih iz tujine, k

"Realni kilometri so vedno pereča tema. Mi damo oceno stanja vozila. Če to ne sovpada s stanjem kilometrov na števcu, to vpliva na končno oceno. Velika odstopanja zagotovo opazimo, ne potrjujemo pa realnosti števca kilometrov. Ti so dober pokazatelj, ne pa edini. Bistvo je v ohranjenosti avtomobila. Avto z 200 tisoč prevoženimi kilometri je lahko boljši od avta z 80 tisoč kilometri. Na stanje avtomobila vpliva, kako je bil vožen, je bil morda karamboliran, kako je bil vzdrževan. Merilec laka indicira na zadeve, ki bi bile sicer zamolčane," razlaga Gostiša.

Žig pregleda vozila kot magnet za kupce?

V začetnem delu si obetajo predvsem sodelovanja s prodajalci vozil, ki bi lahko z njihovim pečatom pridobili določeno prednost pred primerljivimi oglasi brez tovrstnega pregleda. Če se bo poslovni model dobro razvijal, si želijo pridobiti partnerje (servisne delavnice) v vseh regijah in tako omogočiti večjo dostopnost. Čas bo pokazal, ali bi lahko taki sistemi pregledov izboljšali stanje na trgu rabljenih avtomobilov in ali bi v tem primeru mešetarjem z rabljenimi vozil odklenkalo.