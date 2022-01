Slovenci že raje po rabljen kot nov avto? To so mnenja strokovnjakov.

Medtem ko je prodaja novih avtomobilov v Sloveniji lani ostala na predlanski ravni, so se zaradi pomanjkanja vozil povišale cene tako novih kot rabljenih avtomobilov. Povečal se je njihov uvoz iz tujine, cene rabljenih so poskočile med 20 in 30 odstotki. Zaradi dolgih čakalnih dob, ki so trajale tudi do enega leta, se je bil marsikdo že pripravljen raje odločiti za malo rabljen avtomobil. Obeti za leto 2022? Razmere bodo podobne, cene se ne bodo nižale.

Audi je lani prodajo povečal za skoraj 37 odstotkov in leto v Sloveniji končal na vrhu premijskega razreda. Foto: Gašper Pirman Kot smo že večkrat poudarili, je bila prodaja novih avtomobilov lani v krču zaradi pomanjkanja polprevodnikov. Ta kriza je proizvajalce, dobavitelje in trgovce z nepredvidljivostjo udarila še bolj kot predlanska epidemija z zapiranjem prodajnih salonov. Lani so v Sloveniji prvič registrirali 53.988 avtomobilov oziroma dobrega pol odstotka ali 311 avtomobilov več kot predlani, so pokazali včeraj objavljeni podatki Sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije.

Bistvo težav ni v pomanjkanju naročil in povpraševanja med vozniki, temveč pri omejitvah proizvodnje. Številne znamke imajo proizvodnjo za prve mesece novega leta že razprodane in tudi letos se bodo podobne razmere nadaljevale. Stanje se lahko stabilizira kvečjemu proti koncu leta. Do takrat nas še naprej čakajo rast cen avtomobilov, nekajmesečni dobavni roki in povečano povpraševanje po rabljenih avtomobilih.

Na bruto avtomobilskem trgu lani - med dvajset najbolje prodajanimi znamkami - izkupička iz leta 2o19 ni popravilo pet znamk. Največja padca za Renault in Nissan, pa tudi Dacio - vse za istega lastnika, ki se je sicer tudi namensko usmeril od velikoserijske prodaje za vsako ceno. Med tistimi znamkami, ki so lani svojo prodajo najbolj dvignile, izstopajo Ford, Audi, Toyota, Kia, Suzuki, Mazda in Jeep.



Več o dogajanju na slovenskem trgu novih in rabljenih avtomobilov tudi v sredini jutranji oddaji Planet Jutro na Planet TV.

Revoz je imel lani zaradi pomanjkanja polprevodnikov veliko težav s proizvodnjo avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Številki ena med avtomobili je prodaja upadla za tretjino

Na bruto avtomobilskem trgu je bil lani v Sloveniji najuspešnejši model renault clio, ki pa mu je prodaja upadla za tretjino. To je kajpak slabo tudi za novomeško tovarno Revoz. Skupno se lahko z več kot tisoč registracijami pohvali deset različnih avtomobilov. Kot kažejo spodnji podatki, je med znamkami na vrhu zanesljivo Volkswagen, ki si je odrezal skoraj 16-odstotni delež. Sledita Renault in Škoda, ki imata oba več kot desetodstotni delež trga. Prve tri znamke so torej pokrile tretjino bruto trga.

Za dobrih sto odstotkov se je povečala prodaja športnih avtomobilov, kar lahko povezujemo z odpravo dodatnega "luksuznega" davka za motorna vozila. Kot smo poročali včeraj, je samo Porsche lani Slovencem prodal 130 svojih vozil. Prodaja električnih avtomobilov je zrasla le za 3,3 odstotka. Najbolje prodajani volkswagen ID.4 (registrirali so štiri vozila več kot Tesla z modelom 3) je komaj na tretjini potrebne prodaje, ki bi ga umestila med prvih 20 najbolje prodajanih avtomobilov v Sloveniji.

Trg rabljenih obsega med 150 in 200 tisoč avtomobilov na leto

V povprečju velja, da se v Sloveniji letno zamenja od dvakrat do trikrat toliko lastnikov rabljenih avtomobilov, kot se proda novih. Po oceni Jurija Kočarja, tehničnega vodje pri AMZS, trg rabljenih vozil v Sloveniji lahko znaša od 150 do 200 tisoč vozil na leto. V zadnjem letu tudi Kočar opaža povečan uvoz rabljenih vozil iz tujine, samo v prvih 11 mesecih lanskega leta so jih uvozili več kot 30 tisoč.

Že ko se je konec predlanskega leta začela pojavljati težava z dobavo novih vozil, se je začelo zmanjševati število rabljenih vozil na trgu. To se je v lanskem letu še zaostrilo, tako da je primanjkljaj novih vozil v veliko primerih tako visok, da stranke čakajo na dobavo tudi eno leto.

Pri AMZS opozarjajo na pomen preventivnega pregleda zgodovine rabljenih avtomobilov. Del njihove storitve je baza DoberAvto. Foto: AMZS

Do rabljenega avtomobila zadnje leto v Sloveniji tudi prek dražb. Foto: Gregor Pavšič

"Vse to je povzročilo, da fizične osebe in podjetja ne prodajajo svojih rabljenih vozil, dokler ne dobijo novih," pravi Gašper Picelj, direktor podjetja Autopoint, ki se ukvarja z dražbami rabljenih avtomobilov v Sloveniji.

"Posledica tega je, da so se rabljena vozila podražila za 20–30 odstotkov, prav tako pa jih je zaradi omejene ponudbe težko dobiti. Mi smo lani prek spletnih dražb vseeno prodali okoli 800 vozil, kar je za prvo leto delovanja vzpodbudna številka, vendar bi v normalnih razmerah zagotovo to številko presegli za najmanj 40 odstotkov. Tako pa se nam je veliko poslov prestavilo v letošnje leto. Pričakujem, da bodo take razmere na trgu trajale do poletja oziroma jeseni, potem pa bi se morala dobava novih vozil počasi normalizirati, kar bo sprostilo tudi trg rabljenih vozil. Vseeno bo ostal primanjkljaj malo rabljenih vozil letnikov 2020 in 2021."

Uvoz rabljenih avtomobilov v Slovenijo se je lani povečal, občutno so se povišale tudi cene. Foto: Gregor Pavšič

Cene rabljenih avtomobilov se trenutno spreminjajo iz tedna v teden. Rabljenih avtomobilov v Sloveniji ali tujini je še vedno dovolj na zalogi, le da so cene zdaj primerno višje.

"Da, kupci namesto čakanja na nov avtomobil resno razmišljajo o rabljenem vozilu. Na primer takem z 20 ali 30 tisoč prevoženimi kilometri, kjer je cena zato od 10 do 15 odstotkov nižja. Prej bi moral biti tak avtomobil cenejši vsaj za 25 odstotkov, da bi lahko zanimal stranko," nam je pojasnil Andraž Ogrinc, ki pri družbi KMAG skrbi za prodajo rabljenih avtomobilov.

"Zelo pomembna je oprema rabljenega avtomobila in zato v tujini iščemo prav take. Tako kupcu namesto novega vozila z nižjo opremo ponudimo rabljeno vozilo z vsaj eno stopnjo višjo opremo. Razmere na trgu so kar težke, že izklicne cene za rabljena vozila v tujini so vse višje. To pa se kaj kmalu še ne bo spremenilo," dodaja Ogrinc.

Del trga rabljenih avtomobilov še naprej tudi prevare in manipulacije

Neposredni stik z rabljenimi avtomobili imajo tudi pri AMZS, kjer poleg urejanja homologacij in prometnih dovoljenj za vozila iz tujine skrbijo tudi za podrobnejši pregled rabljenih avtomobilov s slovenskega trga. Pisali smo že o njihovem natančnem pregledu in bazi rabljenih vozil DoberAvto, kjer je bistvo prav v preverjeni zgodovini rabljenega avtomobila. Na evropski ravni žal še vedno ni enotne baze, ki bi kupcu avtomobila iz tujine prek spleta omogočala varnejši nakup.

"Veliko je manipulacij in mogočih prevar. Na ogled je dobro iti vsaj s prijateljem mehanikom ali pa strokovnjakom zaupati natančnejši pregled avtomobila," pravi Kočar iz AMZS. O enotni evropski bazi rabljenih avtomobilov pravi, da obstajajo posamezni dobri sistemi, ki pa dajo jasno sliko le za določen segment vozila. Šele ko kupec združi več analiz, lahko dobi jasnejšo sliko o realnem stanju avtomobila, ki ga kupuje iz tujine. Na celovito rešitev in enotno bazo pa v Evropi torej še čakamo.