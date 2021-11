Skrite pasti pri rabljenih avtomobilih? Te trike morate poznati.

Po nekaterih mnenjih imata namreč kar dve tretjini rabljenih avtomobilov, ki so na prodaj pri nas, prirejeno število prevoženih kilometrov. Te manipulacije so zelo razširjen pojav tudi v drugih državah.

Po nekaterih mnenjih imata namreč kar dve tretjini rabljenih avtomobilov, ki so na prodaj pri nas, prirejeno število prevoženih kilometrov. Te manipulacije so zelo razširjen pojav tudi v drugih državah. Foto: AMZS

Pasti pri nakupu rabljenega avtomobila je veliko in na poštenost ter dane obljube tudi pri fizičnih osebah, ki prodajajo svoj avto, ne moremo vselej računati. Kupec ima sicer ob sumu, da ga je prodajalec ogoljufal, na voljo nekaj pravnih možnosti. Toda to od novega lastnika avtomobila zahteva kar nekaj časa in energije, predvsem pa ob odkritih napakah sledi razočaranje, da novo vozilo ne zagotavlja varne in brezskrbne vožnje.

Dve tretjini rabljenih avtomobilov s prirejenimi kilometri?

Raziskava AMZS z začetka letošnjega leta je pokazala, da kupce rabljenih avtomobilov najbolj skrbijo skrite oziroma prikrite napake, pomanjkljiva servisna zgodovina in prirejanje prevoženih kilometrov. Ti strahovi niso neutemeljeni. Po nekaterih mnenjih imata namreč kar dve tretjini rabljenih avtomobilov, ki so na prodaj pri nas, prirejeno število prevoženih kilometrov. Te manipulacije so zelo razširjen pojav tudi v drugih državah, zato je na primer Odbor za transport in turizem Evropskega parlamenta že pred leti poudaril, da takšno zavajanje kupcev pomeni tveganje za prometno varnost, ogroža cilje na področju okolja in ustrezno delovanje notranjega trga.

"V zadnjem obdobju je sicer na voljo nekaj orodij in ukrepov, ki zmanjšujejo možnost tovrstnih prevar – takšen je na primer obvezen vpis prevoženih kilometrov na tehničnem pregledu –, a vse prevečkrat kupci rabljenih avtomobilov kupujejo mačka v žaklju. Zaslužki pri (pre)prodaji rabljenih vozil so namreč tako mamljivi, da se nekateri prodajalci in preprodajalci poslužujejo različnih načinov nepoštenih praks povečevanja vrednosti avtomobilov v svoji ponudbi – od prikazovanja v nesrečah poškodovanih in slabo popravljenih avtov za tehnično brezhibne do neposredne kraje nakazanih kupnin za avtomobile, ki jih kupci nikoli ne vidijo. Policija je pred časom obravnavala tudi več poskusov goljufije pri prodaji rabljenih osebnih vozil prek spletnih strani z oglasi," nam je pojasnil Jurij Kočar, vodja asistenčnega centra pri AMZS.

Na prvem mestu je to debelina laka, ki razkriva, ali je bil avto v kleparski ali ličarski obdelavi. Če je bil avto dobro popravljen, to niti ni nekaj slabega, drugače pa je ob površnih popravilih ali takrat, ko niso zamenjali vsega, kar je potrebno.

"Le izkušeno oko strokovnjaka bo prepoznalo, da je bil avto naknadno lakiran, pri tem pa pomaga tudi posebna merilna naprava, ki izmeri debelino nanosa. Pri okvarah podvozja se prav tako težko opazi, kako deluje, če avtomobila ne zapeljemo na dvigalo in ne izmerimo delovanje blažilnikov," razlaga Kočar.

Po nakupu avtomobila oziroma mačka v žaklju skriti stroški za več tisoč evrov

Po njegovih besedah bo laični kupec težje zaznal, ali na primer klimatska naprava deluje dobro ali ne. Njeno popravilo pa lahko hitro preseže tisoč evrov.

Enako velja tudi za motor in sklopko. Če ta proizvaja nenavadne mehanske zvoke, se bo seveda vsak ustrašil in prepoznal, da nekaj ni v redu. Bistveno bolj zahtevna pa je zaznava okvare pri delovanju dovodnega sistema za gorivo od črpalke do vbrizgalnih šob. Tudi tovrstno popravilo lahko stane več kot tisoč evrov, v najslabšem scenariju pa pride celo do usodnih poškodb motorja, kar pomeni še dodatne stroške.

"Če vse to ponazorimo s primerom. Voznik kupi rabljen avto, ki je videti v redu in naj bi deloval povsem brezhibno, za na primer sedem tisoč evrov, že po nekaj mesecih pa ugotovi, da bo moral v popravila in zagotavljanje varne vožnje vložiti dva ali celo tri tisočake," opozarja Kočar.

Foto: AMZS

Rabljeni avtomobili premamijo (pre)prodajalce

Če se na spletu oglašuje dober in ustrezno vzdrževan avto, ga lahko zelo hitro najdejo in odkupijo preprodajalci. Ti namreč nenehno spremljajo oglase in ko se pojavi zanimiv rabljen avto, ga lahko kupijo za preprodajo. A preden ga prodajo, lahko naredijo ali manipulacijo s prevoženimi kilometri ali pa nekaj "kozmetičnih popravkov", s čimer je avto videti še boljši in novejši oziroma oboje.

"S tem lahko za avto iztržijo višjo ceno. Najlažji plen prodajalcev, ki služijo z manipulacijami, so kupci, ki nimajo veliko izkušenj s tem, kaj je treba pri pregledu pred nakupom sploh storiti, kam pogledati, kje preveriti zgodovino vozila," nadaljuje Kočar.

Na ogled avtomobila s prijateljem – mehanikom?

Da bi se izognili naštetim pastem, številni med procesom nakupa rabljenega avtomobila za pomoč prosijo prijatelja ali znanca ali še bolje mehanika, ki je vsaj nekoliko podkovan na tem področju. Tak bi bil tudi nasvet AMZS, če kupec sam nima tovrstnega znanja. Pogosto morebitni kupci rabljene avtomobile, ki se jim zdijo zanimivi, pripeljejo na AMZS tudi na pregled.

"To marsikdaj storijo tudi prodajalci avta, ki želijo pri morebitnih kupcih vzbuditi zaupanje in doseči dobro ceno za avto, ki ga prodajajo. AMZS namreč že vrsto let ponuja storitev pregled rabljenega vozila pred nakupom. Naši mojstri imajo na tem področju dolgoletne izkušnje in znanje, saj se nenehno izobražujejo, predvsem pa dnevno delajo z avtomobili na stezah tehničnih pregledov ali v servisni delavnici. Če gre za kompleksnejši pregled, povezan z diagnostiko ali z električnimi avtomobili, lahko avto preverijo v specializiranem tehnično-diagnostičnem centru v Ljubljani," še dodaja tehnični strokovnjak AMZS.