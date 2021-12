Napovedi so jasne: pocenitve avtomobilov še ne bo kmalu

Pri Porsche Slovenija so letos so prodali okrog 17 tisoč osebnih in dva tisoč lahkih gospodarskih vozil.

Avtomobilski trg je bil letos zelo nenavaden in kupce so prej kot morebitni popusti zanimali dobavni roki za naročena vozila. Ker je avtomobilov manj, kot bi jih kupci želeli, je to povišalo tudi njihove cene in pocenitev vsaj kmalu ne moremo pričakovati.

Danilo Ferjančič, generalni direktor družbe Porsche Slovenija. "Star sem 60 let in takšnega položaja v avtomobilskem poslu ne pomnim. Po svetu manjka osem milijonov avtomobilov in danes stranke ob prihodu v trgovski salon prej zanima, kdaj bo vozilo sploh na voljo, ne pa, kakšen popust lahko zanj dobijo," ob koncu leta pravi Martin Wienerroither, eden od obeh generalnih direktorjev družbe Porsche Slovenija (PS).

PS je vodilni avtomobilski trgovec v Sloveniji, ki je imel v lanskem koronaletu 496 milijonov evrov prihodkov in 14,4 milijona dobička, kažejo podatki poslovnega imenika Bizi.si. Drugi direktor Danilo Ferjančič poudarja, da je stanje gospodarstva in potrošnikov danes v Sloveniji zelo dobro in da bi lahko ob zadostnih zalogah prodali še mnogo več avtomobilov. Letos so prodali okrog 17 tisoč osebnih in dva tisoč lahkih gospodarskih vozil.

"Lani smo imeli aprila v obeh centralnih skladiščih v Kopru in Logatcu na zalogi še štiri tisoč vozil, letos oktobra le še 250. To je zelo nazoren podatek. Kljub temu nam je letos uspelo kot podjetje doseči natanko tretjinski delež na trgu, za rast tržnega deleža pa sta bili najbolj zaslužni znamki Audi in Seat," dodaja Ferjančič.

Volkswagen ID.4 je bil do konca novembra najbolje prodajani električni avtomobil v Sloveniji. Foto: Gašper Pirman

Znamka Volkswagen je bila letos v Sloveniji najuspešnejša med osebnimi avtomobili, v prodaji fizičnim strankam in tudi med električnimi vozili. To so dobri obeti pred novim letom, a predvsem pri prodaji električnih vozil so trgovci pričakovali celo več.

"Na vsem trgu bomo vsi trgovci skupaj letos prodali okrog 1.800 vozil. To pomeni približno 3,4 odstotka celotne prodaje novih avtomobilov. Izkupiček bo malenkostno boljši kot lani, a želeli smo si več. Resnici na ljubo pa je treba poudariti, da tudi če bi prodali več vozil, teh tako ali tako ni na voljo," pravi Ferjančič.

Audi je v Sloveniji letos za 50 odstotkov povečal število sklenjenih pogodb, med njimi so bili tudi dražji primerki njihovih avtomobilov. Foto: Audi

Prodaja dražjih audijev poskočila tudi po odpravi "luksuznega" davka

Pri Audiju so bili letos hvaležni predvsem zaradi novele zakona o davku na motorna vozila (DMV), ki je odpravila dodatno obdavčitev oziroma tako imenovani "luksuzni" davek. Audi je kljub krizi s polprevodniki v Sloveniji končal eno od najuspešnejših let v zadnjem desetletju. Sklenili so okrog 1.800 pogodb in dobavili okrog 1.500 avtomobilov. Število pogodb so povečali kar za 50 odstotkov, dobavo za 35 odstotkov. S tržnim deležem blizu treh odstotkov so postali vodilna premijska znamka v Sloveniji, kažejo podatki Francija Bolte, direktorja znamke Audi v Sloveniji.

"Sprememba tega davka je bila zagotovo za nas pozitivna. Močno se je na primer povečalo povpraševanje po športnih audijih z oznako RS. Ta sprememba je cene audijev v Sloveniji približno pravzaprav izenačila s tistimi v sosednih državah. V Sloveniji je kupec takega audija prej plačal 30 ali 40 tisoč evrov več davka kot drugod," pojasnjuje Bolta.

Avtomobili so se letos podražili, pocenitve še na vidiku

Ker je bila rdeča nit letošnje avtomobilske prodaje predvsem pomanjkanje vozil in ker je torej trenutno povpraševanje mnogo večje od ponudbe, to vpliva na prodajne cene avtomobilov. Ti so se letos že zvišale in pocenitve vozil v bližnji prihodnosti ne moremo pričakovati.

"Cene so se letos zvišale že dvakrat in najbrž sledi še kakšna podražitev. Ker se bo kriza s polprevodniki zavlekla še v leto 2022, pocenitev ne moremo pričakovati. Kdor avtomobil potrebuje, naj ga kupi že danes," dodaja Ferjančič.