Rabljeni avtomobili: uvoz v Slovenijo pada, bodo padle tudi cene?

Poročali smo že, da se je lani trg novih avtomobilov v Sloveniji občutno skrčil. Trgovci so prodali 46 tisoč novih avtomobilov, kar je bilo dobrih 14 odstotkov oziroma več kot 7.600 avtomobilov manj kot predlani. To je še naprej predvsem posledica pomanjkanja novih avtomobilov v tovarnah. Povpraševanje ostaja veliko, mnogi na nove avtomobile še vedno čakajo krepko več kot pol leta.

Rabljeni avtomobili se cenijo, a ne tisti najbolj zaželeni

V zadnjih letih so zaradi pomanjkanja novih avtomobilov narasle tudi cene rabljenih. Lani se je kljub temu uvoz rabljenih v Slovenijo zmanjšal za pet odstotkov. Uvozili so 35.529 avtomobilov.

Pri AMZS ugotavljajo, da se je lani jeseni obisk pri trgovcih z rabljenimi avtomobili precej zmanjšal, kar je znak ohlajanja trga, ki preprosto ni več hotel sprejeti tako visokih cen rabljenih avtomobilov. "Tudi na spletnem oglasniku DoberAvto.si zaznavamo, da so cene rabljenih avtomobilov zadnje mesece nižje, kot so bile še na primer lani poleti. Seveda to ne velja za vse znamke in vse modele. Avtomobili, ki so tradicionalno najbolj zaželeni in imajo sloves, da dobro služijo svojemu namenu tudi kot rabljeni, ohranjajo višjo ceno," pravi Peter Kavčič z AMZS-portala DoberAvto.si.

Dodatni pregledi predvsem za rabljene nad 15 tisočaki

Tam pričakujejo, da si novih avtomobilov mnogi ne bodo mogli več privoščiti na način, ki je bil še do pred kratkim samoumeven. Zagotovo bodo v prednosti avtomobili, pri katerih bo kupec vsaj približno vedel, kaj se je z avtomobilom dogajalo in kaj lahko pričakuje v obdobju, ko ga bo uporabljal.

"Za takšne avtomobile bodo kupci pripravljeni odšteti tudi kakšen evro več, vseeno pa ne bodo kupovali avtomobilov za vsako ceno. V prihodnje pričakujem povečanje pregledov avtomobilov pred prodajo oziroma nakupom, kar bo še posebej aktualno pri avtomobilih, vrednih več kot 15 tisoč evrov," dodaja Kavčič.