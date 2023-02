Kdo je leto začel najbolje? Prvi mesec vliva optimizem.

Avtomobilski trgovci so novo leto začeli uspešno, saj so januarja prodali 2,4 odstotka več novih avtomobilov kot v istem mesecu lanskega leta. Med znamkami je na vrhu Renault.

Razmere na avtomobilskem trgu še naprej kreirajo predvsem dobave vozil iz tovarn, ki so v večini poskrbele tudi za lanski nizek prodajni izplen. Letos naj bi se razmere z dobavami postopno uredile, prvi mesec novega leta pa je prinesel optimistične kazalnike.

Trgovci v Sloveniji so podali 4.425 novih osebnih avtomobilov, januarja lani pa 4.320. Prodaja se je letos povečala za 2,4 odstotka, kažejo podatki Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Prodaja je narasla v skoraj vseh segmentih. Največji upad je, zanimivo, zabeležil razred majhnih športnih terencev, ki je s 23-odstotnim deležem še naprej najpomembnejši. V tem segmentu so januarja prodali 11 odstotkov manj vozil kot januarja lani.

Toyota corolla je bila za Renaultovima modeloma clio in captur tretji najuspešnejši avtomobiil januarja. Foto: Gregor Pavšič

Po lanskem skromnem letu je januarja s polno močjo začel Renault. Prodajo so v primerjavi z januarjem lani povečali za 60 odstotkov. Za slabih 16 odstotkov je na drugi strani upadla prodaja Volkswagnu, enako tudi Hyundaiu. V prvi deseterici je uspelo prodajo znatneje povečati Peugeotu in Toyoti, prav tako tudi BMW, in sicer kar za 78 odstotkov. Na drugi strani sta imela januarja izjemno slab mesec Ford (-54 %) in Opel (-72 %).

Renault je imel januarja tudi dva najuspešnejša posamezna modela, to sta bila modela clio in captur. Tretji je bil toyota corolla, sledila sta še škoda kamiq in fiat 500.

V prvi dvajseterici znamk se je znašel tudi MG Motors. Foto: Gregor Pavšič

Dvajset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Sloveniji:

januar 2023 januar 2022 sprememba RENAULT 441 709 +60,7 % VOLKSWAGEN 661 556 -15,8 % ŠKODA 406 413 +1,7 % HYUNDAI 309 257 -16,8 % KIA 275 253 -8 % TOYOTA 214 240 +12,1 % PEUGEOT 178 238 +33,7 % DACIA 236 201 -14,8 % MERCEDES-BENZ 175 172 -1,7 % BMW 94 168 +78,7 % CITROEN 145 146 + 0,6 % FIAT 85 145 +70,5 % AUDI 140 136 -2,8 % SUZUKI 63 110 +74,6 % SEAT 111 105 -5,4 % FORD 178 81 -54,9 % MAZDA 49 56 +14,2 % OPEL 170 46 -72,9 % MG 45 VOLVO 42 45 + 7,1 %

Dvajset najbolje prodajanih osebnih avtomobilov:

januar 2023 januar 2022 RENAULT CLIO 216 370 RENAULT CAPTUR 73 143 TOYOTA COROLLA 35 124 ŠKODA KAMIQ 92 115 FIAT 500 70 113 VW TIGUAN 59 97 VW T-ROC 128 90 RENAULT MEGANE CONQUEST 43 82 DACIA DUSTER 108 82 HYUNDAI TUCSON 81 77 KIA STONIC 86 74 HYUNDAI I20 16 71 PEUGEOT 208 79 69 ŠKODA OCTAVIA 143 68 ŠKODA KAROQ 25 67 KIA SPORTAGE 60 66 VW T-CROSS 118 65 DACIA SANDERO 124 63 ŠKODA KODIAQ 69 61 KIA XCEED 79 57

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije