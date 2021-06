Manj skrbi ob nakupu rabljenega avta? To je nova rešitev iz Slovenije.

Lani je bilo v Sloveniji prodanih približno 54.000 novih avtomobilov, a hkrati je lastnika po podatkih Sekcije za osebna motorna vozila pri Trgovinski zbornici Slovenije zamenjalo tudi nekaj več kot 200.000 rabljenih vozil. Prirast novih in uvoženih rabljenih vozil v 2020 je bil, predvsem zaradi manjše prodaje novih avtomobilov, za 26 tisoč vozil manjši kot leta 2019. Zaradi manjšega prirastka novejših vozil se je naš vozni park še bolj postaral – po podatkih iz uradne baze Odprti podatki Slovenije (OPSI) je bila povprečna starost osebnih vozil konec lanskega leta že 11,13 leta.

Dve od treh rabljenih avtomobilov v oglasih naj bi imeli prirejeno število kilometrov

Po nekaterih ocenah imata kar dve tretjini rabljenih avtomobilov, ki so naprodaj pri nas, prirejeno število prevoženih kilometrov. Te manipulacije so zelo razširjen pojav tudi v drugih državah, zato je denimo Odbor za transport in turizem Evropskega parlamenta že pred leti izpostavil, da takšno zavajanje kupcev predstavlja tveganje za prometno varnost, ogroža cilje na področju okolja in ustrezno delovanje notranjega trga.

Zaslužki pri (pre)prodaji rabljenih vozil so še vedno tako mamljivi, da se nekateri prodajalci in preprodajalci poslužujejo različnih načinov nepoštenih praks povečevanja vrednosti avtomobilov v svoji ponudbi.

V iskalno polje je treba vnesti identifikacijsko številko vozila (VIN oziroma številko šasije). Foto: AMZS

Vsakega četrtega kupca rabljenega avtomobila, sodeč po raziskavi AMZS, najbolj skrbi realnost prevoženih kilometrov. Foto: AMZS

AMZS je tudi zaradi teh razmer na trgu in dejstva, da kupci še vedno marsikdaj dobijo mačka v žaklju, naredil anketo o stanju trga in tudi novo aplikativno rešitev DoberAvto.si.

To je nadgradnja Avtologa, spletnega orodja pod okriljem AMZS, prek katerega se dnevno izvede več kot tisoč poizvedb o zgodovini vozil. Gre za pomoč pri sledenju zgodovine avtomobilov, saj združuje različne javno dostopne podatke, ki se o posameznem vozilu beležijo ob tehničnem pregledu. S pregledno zasnovanim prikazom teh podatkov lahko uporabniki preverijo dostopne podatke o zgodovini vozila, kot so podatki o prevoženih kilometrih skozi leta, spremembe lastništva in tudi (ne)uspešnost tehničnih pregledov.

Zanimive odgovore je dala tudi anketa AMZS, ki so jo izvedli med 1.978 vprašanimi.



Zakaj bi se odločili za nakup rabljenega avtomobila?



66 % - zaradi nižje cene v primerjavi z novim; 29 % - zaradi manjše izgube vrednosti; …



Katero od meril je najpomembnejše pri nakupu rabljenega avtomobila?



40 % - ohranjenost; 39 % - število prevoženih kilometrov; 7 % - nakup od prvega lastnika; 7 % - potrjena servisna knjižica; …



Rabljen avtomobil bi raje kupil od?



45 % - fizične osebe oziroma lastnika; 32 % - ni pomembno; 23 % - pravne osebe oz posrednika



Rabljen avtomobil bi kupil:



46 % - ni pomembno; 30 % - le od prodajalca v Sloveniji; 20 % - od pooblaščenega prodajalca novih avtomobilov s ponudbo rabljenih vozil



Kaj bi vas pri nakupu rabljenega avtomobila najbolj skrbelo?



33 % - morebitne skrite napake; 28 % - ali je bil avtomobil dejansko redno servisiran; 25 % - kako realno je stanje kilometrov; 12 % - morebitne zamolčane poškodbe



Kako preverite resničnost prikaza prevoženih kilometrov in stanja rabljenega avtomobila?



34 % - na ogled pridem s strokovnjakom; 27 % - pred nakupom zahtevam preventivni tehnični pregled; 26 % - imam izkušnje, zato sam ocenim stanje; 13 % - ne preverjam, zaupam prodajalcu



Bi za isto vrednost raje kupili rabljen avtomobil s 100 tisoč prevoženimi kilometri in s številnimi asistenčnimi sistemi, ali nov avtomobil brez asistenčnih sistemov?



68 % - rabljen avtomobil z vgrajenimi asistenčnimi sistemi; 32 % - nov avtomobil brez asistenčnih sistemov